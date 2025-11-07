హాజరు నుంచి మినహాయించండి - సీబీఐ కోర్టులో జగన్ మెమో దాఖలు
యూరప్ పర్యటనకు వెళ్లి వచ్చాక కోర్టులో హాజరుకావాలన్న ఉత్తర్వును ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ మెమో దాఖలు చేసిన జగన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 1:00 PM IST
YS Jagan Files Memo in Hyderabad CBI Court: యూరప్ పర్యటనకు వెళ్లి వచ్చాక కోర్టులో హాజరుకావాలన్న ఉత్తర్వును ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ అక్రమాస్తుల కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన వైఎస్ జగన్ గురువారం హైదరాబాద్ సీబీఐ కోర్టులో మెమో దాఖలు చేశారు. అక్టోబరు 1 నుంచి 30లోగా 15 రోజులపాటు జగన్ యూరప్ పర్యటన నిమిత్తం సీబీఐ కోర్టు అనుమతి ఇస్తూ వెళ్లే ముందు పర్యటన వివరాలు, ఫోన్ నంబరు, ఈ-మెయిల్ వివరాలు సమర్పించాలని, వచ్చాక నవంబరు 14లోపు కోర్టు ఎదుట వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని షరతులు విధించింది. విదేశీ పర్యటన ముగించుకొని వచ్చిన జగన్ కోర్టు ఎదుట ఇంకా హాజరుకాలేదు.
కోర్టు విధించిన గడువు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో తన వ్యక్తిగత హాజరును మినహాయించాలని కోర్టును అభ్యర్థించారు. ఈ కేసులో తన తరఫున ప్రత్యేక వకల్తా కింద న్యాయవాది హాజరుకావడానికి హైకోర్టు అనుమతి మంజూరు చేసిందని ప్రస్తావించారు. అంతేగాకుండా కోర్టు ముందు తాను హాజరుకావడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగం ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉంటుందని, ఇది యంత్రాంగానికి భారమని పేర్కొన్నారు. తప్పనిసరి అని కోర్టు భావిస్తే హాజరు కావడానికి సిద్ధమేనని అన్నారు. కోర్టు అనుమతిస్తే ప్రత్యామ్నాయంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుకావడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మెమో కోర్టు పరిశీలనలో ఉంది.
జైలు నుంచి విడుదలై 12 ఏళ్లు: అక్రమాస్తుల కేసులో అరెస్టయిన వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ జైలు నుంచి విడుదలై నేటికి 12 ఏళ్లు పూర్తవుతోంది. అక్రమాస్తుల కేసులో జగన్ను 2012 మే 27న సీబీఐ అరెస్ట్ చేయగా, సుమారు 16 నెలల అనంతరం 2013 సెప్టెంబరు 23న సీబీఐ కోర్టు బెయిలు మంజూరు చేసింది. దీంతో సెప్టెంబరు 24న జైలు నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చి ఊరేగింపుగా నివాసానికి చేరుకున్న విషయం తెలిసిందే.
డిశ్ఛార్జ్ పిటిషన్ల స్థాయిలోనే విచారణ: సీబీఐ కోర్టులో ఈ కేసులపై విచారణ మాత్రం ప్రాథమికంగా డిశ్ఛార్జ్ పిటిషన్ల స్థాయిలోనే ఉంది. అవి తేలాకే అభియోగాల నమోదు ప్రక్రియ జరగాలి. ఆ తరవాతే సాక్షుల విచారణ, ఆధారాల పరిశీలన ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కేసును కొట్టివేయాలంటూ నిందితుల్లో పలువురు హైకోర్టును ఆశ్రయించడం, అక్కడ కేసు కొట్టివేశాక తిరిగి సీబీఐ కోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారు. తమపై కేసును కొట్టి వేయాలంటూ వాన్పిక్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్లి మళ్లీ హైకోర్టుకు చేరింది. ఈ పిటిషన్ను ఇటీవల హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దాల్మియా సిమెంట్స్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ హైకోర్టులో ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది.
