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వైఎస్ జగన్ విశాఖ పర్యటన - వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అత్యుత్సాహంతో ప్రజలకు తిప్పలు

స్టీల్ ప్లాంట్ బాధితులను పరామర్శించిన జగన్ - అండగా ఉంటామని భరోసా - జగన్‌ మాట్లాడుతుండగా అనుకూల నినాదాలు - పోలీసులు వద్దని సూచించినా పట్టించుకోని కార్యకర్తలు

YS Jagan Vizag Tour
YS Jagan Vizag Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:20 PM IST

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YS Jagan Vizag Tour : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్​ జగన్‌ విశాఖ పర్యటన మరోసారి విమర్శలకు దారి తీసింది. స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ ప్రమాదంలో గాయపడిన కార్మికులను పరామర్శించేందుకు ఆయన ఇవాళ విశాఖకు వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. దీంతో నగరంలోని అల్లిపురం, డాబాగార్డెన్స్, జైల్ రోడ్ ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఫలితంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

మరోవైపు సెవెన్ హిల్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న స్టీల్ ప్లాంట్ బాధితులను జగన్ పరామర్శించారు. బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న ఆయన ఉక్కు కర్మాగార కార్మికులకు అండగా ఉంటామని భరోసానిచ్చారు. ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలను పరామర్శించి తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణ ఆపేందుకు తాము అధికారంలో ఉండగా ప్రయత్నించినట్లు చెప్పారు. ఇందులో భాగంగానే కేంద్రానికి లేఖలు రాశామని, అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశామని జగన్ గుర్తు చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అత్యుత్సాహంతో ప్రజలకు తిప్పలు (ETV Bharat)

అయితే బాధితుల పరామర్శ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ వ్యవహరించిన తీరు తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది. ఆసుపత్రిలో ఉన్నామనే విషయం మరిచిపోయి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున గుమిగూడారు. ఈలలు, కేకలతో రచ్చరచ్చ చేశారు. జగన్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతుండగా ఆయనకు అనుకూలంగా నినాదాలు చేశారు. జై జగన్ నినాదాలు చేస్తూ పార్టీ శ్రేణులు ఆసుపత్రి వాతావరణాన్ని హోరెత్తించాయి.

YSRCP Workers Hulchul Jagan Tour : ఒక దశలో జగన్‌ పక్కన ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులే వారిస్తూ సైగలు చేసినా పార్టీ శ్రేణులు వినిపించుకోలేదు. నినాదాలు చేయవద్దని పోలీసులు మైకుల ద్వారా సూచించినా కార్యకర్తలు పట్టించుకోలేదు. దీంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి బంధువులు అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. అంతేకాక హాస్పిటల్​కి వచ్చిన ఇతరులు కూడా ఈ హడావుడితో ఇబ్బందులు పడ్డారు.

మరోవైపు సెవెన్ హిల్స్ ఆసుపత్రి వేదికగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు, ప్రదర్శించిన వైఖరి జగన్​కు విషయం మీద అవగాహన లేకపోవడాన్ని మరోసారి బహిర్గతం చేసింది. కార్మికులను పరామర్శించిన అనంతరం జగన్ మీడియాతో మాట్లాడారు. కనీసం తాను ముఖ్యమంత్రి హోదాలో చేసిన పనులపై కూడా సొంతంగా మాట్లాడలేక ఇబ్బంది పడ్డారు. ఆయన వెనకే నిలబడిన మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ పలు లేఖలు కాగితాలను అందిస్తూ, తేదీలను జగన్‌కు చెబుతుంటే కానీ జగన్ మీడియా ముందు మాట్లాడలేకపోయారు.

స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నంత సేపూ జగన్ పదేపదే తన పక్కన, వెనక ఉన్న నాయకుల వైపు చూస్తూ వారు అందించే సమాచారం కోసం పాకులాడటం కనిపించింది. కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాలు, ఉనికి చాటుకోవడం కోసమే ఆయన ఈ పరామర్శకు వచ్చారనేది దీంతో స్పష్టమవుతోందని పలువురు విమర్శిస్తున్నారు. కనీసం సబ్జెక్ట్ మీద పట్టు లేకుండా, కాగితాలు ముందేసి, లేదా వెనక ఉన్న నేతల స్క్రిప్ట్ అందిస్తుంటే చదివి వినిపించే జగన్, కార్మికుల సమస్యలను కేంద్రం వద్ద ఎలా గట్టిగా వినిపించగలరనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి.

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