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'ఆయన ఓ దారినపోయే వ్యక్తి - వయసు కూడా అయిపోయింది' - దానయ్య మృతిపై జగన్‌ వ్యాఖ్యలు

గొర్రెలు కాసుకునే పరిస్థితిలో బైక్‌ ప్రమాదం జరిగింది - పొరపాటున ప్రమాదం జరిగింది - అందులో 18 ఏళ్ల చిన్న పిల్లాడు ఏం తప్పు చేశాడు? - శ్రీకాకుళం పర్యటనలో జగన్‌ వ్యాఖ్యలు

YS Jagan Press Meet at Ampolu Central Jail
YS Jagan Press Meet at Ampolu Central Jail (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 7:27 AM IST

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YS Jagan Press Meet at Ampolu Central Jail : 'ఆ గొర్రెల కాపరికి 45 సంవత్సరాలు. ఇంచుమించు వయసు కూడా అయిపోయింది. ఆయన ఓ దారినపోయే వ్యక్తి. రోడ్డుమీద గొర్రెలు కాసుకునే పరిస్థితిలో బైక్‌ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనను పట్టుకుని 18 ఏళ్ల పిల్లోడి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తారా’ అని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ ప్రశ్నించారు. రిమాండులో ఉన్న మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును ములాఖత్‌లో కలిసేందుకు ఆయన గురువారం శ్రీకాకుళం జిల్లా గార మండలం అంపోలు కేంద్ర కారాగారానికి వచ్చి, అక్కడే విలేకర్లతో మాట్లాడారు.

'ఆయన ఓ దారినపోయే వ్యక్తి - వయసు కూడా అయిపోయింది' - దానయ్య మృతిపై జగన్‌ వ్యాఖ్యలు (ETV)

'పొరపాటున ప్రమాదం జరిగింది. అందులో 18 ఏళ్ల చిన్న పిల్లాడు ఏం తప్పు చేశాడు? మనసున్నోళ్లయితే ఇద్దర్నీ కూర్చోబెట్టి, పొరపాటు జరిగిందని, పరిహారం ఇంత ఎక్కువ ఇప్పిస్తాం. మీ కుటుంబాన్ని అన్ని రకాలుగా చూసుకుంటామని వీళ్ల(అప్పలరాజు కుటుంబం)తో భరోసా ఇప్పించాలి. అప్పలరాజే మంచి మనసుతో అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని రాజకీయం చేసి, బాధితులకు జరగాల్సిన మంచి కూడా జరగకుండా చేశారు.

18 ఏళ్ల పిల్లోడు (ఆరవ్‌ వర్మ) నెల రోజుల కిందట నీట్‌ రాశాడు. వాళ్ల నాన్నలాగే డాక్టర్‌ అవ్వాలని ఆరాటపడుతున్నాడు. తెలిసో తెలియకో పొరపాటున ప్రమాదం జరిగితే దానికి కుట్రకోణం కలిపి హత్యకేసు పెట్టి అప్పలరాజు కుటుంబాన్ని వేధించడం ఎంతవరకు ధర్మం? అప్పలరాజుకు పదోతరగతిలో స్టేట్‌ ఫస్ట్‌ర్యాంక్‌ వస్తే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబే అవార్డు ఇచ్చారు. అలాంటి అప్పలరాజు వ్యక్తిత్వాన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇందులో 18 ఏళ్ల పిల్లోడి జీవితం నాశనమవుతుందని చంద్రబాబు ఆలోచించలేదు’ అన్నారు.

సీపీఆర్‌ అంటే ఏంటి?: ప్రమాదం జరిగినప్పుడు 108కు పిల్లోడే ఫోన్‌ చేశాడని జగన్‌ చెప్పారు. తర్వాత సీపీఆర్‌ చేశాడంటూ, సీపీఆర్‌ అంటే ఏంటని పక్కవాళ్లను అడిగారు. పోలీసులకు ఫోన్‌చేసి సమాచారం చెప్పింది అప్పలరాజేనన్నారు. చెడు విత్తనాలు నాటితే అవే రేపు వృక్షాలై వ్యవస్థను నాశనం చేస్తాయంటూ ప్రసంగాన్ని ముగించారు.

ములాఖత్‌ రద్దు : సీదిరి అప్పలరాజుతో ములాఖత్‌కు మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 4 గంటల వరకు జగన్‌కు అధికారులు అనుమతి ఇచ్చారు. ఆయనతో పాటు ఎమ్మెల్సీలు బొత్స సత్యనారాయణ, ఎమ్మెల్సీ నర్తు రామారావు లోపలికి వెళ్లాలి. మధ్యాహ్నం 4.30 దాటినా జగన్‌ రాకపోవడంతో ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలతో పాటు అప్పలరాజు భార్య శ్రీదేవి ములాఖత్‌కు వెళ్లొచ్చారు. 4.50 గంటలకు వారు బయటికొచ్చాక జగన్‌ ములాఖత్‌ రద్దయినట్లు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రకటించారు. తర్వాత జైలువద్దకు వచ్చిన జగన్‌ అప్పలరాజు కుటుంబసభ్యులను పరామర్శించి విలేకర్లతో మాట్లాడారు. 6 గంటలకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.

జగన్ తీరుపై మంత్రులు ఫైర్ : మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్, ఆ పార్టీ నేతల తీరుపై మంత్రులు మండిపడ్డారు. హిట్ అండ్ రన్ కేసులో మనిషి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలో మృతుని కుటుంబాన్ని విస్మరించి, నిందితుల కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్లిన జగన్ తీరు అమానవీయ ప్రవర్తనకు నిదర్శనమని మంత్రి లోకేశ్ మండిపడ్డారు. అది పరామర్శ కాదని నేర మనస్తత్వానికి పరాకాష్ట అని లోకేశ్‌ ట్వీట్ చేశారు. జగన్‌కు, సిదిరి అప్పలరాజును కలవాలని లేదని ములాఖత్ వేళలు తెలిసి కూడా సమయానికి వెళ్లకుండా రాజకీయం చేయడం సరికాదని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత అన్నారు.

పరామర్శల పేరుతో రాజకీయడ్రామాలు, బలప్రదర్శనలు చేయడం జగన్‌ రెడ్డి నైజంగా మారిపోయిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు విమర్శించారు. శ్రీకాకుళంలో విధుల్లో ఉన్న మహిళా పోలీసులపై ఆ పార్టీ నాయకులు ప్రవర్తించిన తీరు అత్యంత హేయమైనదని ఖండించారు. జగన్ నేరస్తులకు కొమ్మకాస్తున్నారని మంత్రి డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి ధ్వజమెత్తారు. బాధిత కుటుంబాన్ని పట్టించుకోకుండా హత్య చేసిన వారిని పరామర్శించడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. డ్యూటీలో ఉన్న ఆడబిడ్డకు జరిగిన అవమానాన్ని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తీవ్రంగా ఖండించారు. మహిళలపై ద్వేషంతోనే ఆయన తల్లీ- చెల్లిని వెల్లగొట్టారని అన్నారు. మహిళపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల అమానుష ప్రవర్తనకు జగన్ ఏం సమాధానం చెప్తారని నిలదీశారు.

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YS JAGAN ON ACCIDENT CASE
YS JAGAN COMENTS ON ACCIDENT CASE

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