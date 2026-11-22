జగన్, షర్మిల మధ్య ఆస్తుల వివాదం - యలహంక ప్యాలెస్ వద్ద భద్రత కట్టుదిట్టం
High Security at Yelahanka Palace : జగన్, ఆయన సోదరి షర్మిల మధ్య యలహంక ప్యాలెస్ వివాదం మరింత ముదిరింది. తాజాగా యలహంక ప్యాలెస్ వద్ద పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 4:55 PM IST
వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్, ఆయన సోదరి షర్మిల మధ్య యలహంక ప్యాలెస్ వివాదం మరింత ముదిరింది. నిన్న(శనివారం) బెంగళూరులోని దేవనహళ్లి కోర్డు వైఎస్ షర్మిలను బంగ్లా ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించకుండా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా యలహంక ప్యాలెస్ వద్ద బెంగళూరు పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.
షర్మిల తన కుమార్తె అంజిలిరెడ్డి వివాహా ఏర్పాట్ల నిమిత్తం నేడు(ఆదివారం) బెంగళూరులోని యలహంకలో ఉన్న తమ కుటుంబ బంగ్లా 'యలహంక ప్యాలెస్'ను సందర్శించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. దీంతో కోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా, యలహంక ప్యాలెస్ ముందు పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : బెంగళూరులోని యలహంక ప్యాలెస్లోకి షర్మిల రాకుండా స్టే ఇవ్వాలని జగన్ కోర్టుకెక్కారు. దేవనహళ్లి కోర్టులో సిలికాన్ బిల్డర్స్ లిమిటెడ్ పేరుతో పిటిషన్ వేశారు. తన కుమార్తె పెళ్లి పనుల్లో భాగంగా షర్మిల ఆదివారం యలహంక ప్యాలెస్కు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ విషయం తెలిసి ఆమెను అడ్డుకునేందుకు జగన్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే దేవనహళ్లి కోర్డులో వైఎస్ షర్మిలకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
దీంతో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ బెంగళూరులోని యలహంక ప్యాలెస్లోకి తన సోదరి షర్మిల అడుగుపెట్టకుండా అడ్డుకున్నారు. గతంలో భారతి డైరెక్టర్గా ఉన్న సిలికాన్ బిల్డర్స్ సంస్థ ద్వారా చెల్లెల్ని కోర్టుకు లాగారు. గెస్ట్హౌస్లో తాత్కాలికంగా ఉండటానికి అనుమతి పొందిన షర్మిల, ప్రస్తుతం అలంకరణ పనుల నెపంతో బయటి వ్యక్తులను ప్యాలెస్లోకి పంపుతున్నారని, వారిని నిలువరించకపోతే అక్కడి నిర్మాణాలు, ఫెన్సింగ్, పండ్ల చెట్లు, చరాస్తులకు నష్టం కలిగిస్తారని సిలికాన్ బిల్డర్స్తో బెంగళూరు గ్రామీణ జిల్లా దేవనహళ్లిలోని సీనియర్ సివిల్, జేఎంఎఫ్సీ కోర్టులో దావా వేయించారు. విచారించిన న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణ వరకు యలహంక ప్యాలెస్లోకి షర్మిల, ఆమెకు సంబంధించిన వ్యక్తులు, ప్రవేశించకుండా నిలువరిస్తూ ఆదేశాలిచ్చింది.
ఆహ్వాన పత్రికలను ముద్రించి: షర్మిల తన కుమార్తె అంజిలిరెడ్డి వివాహాన్ని యలహంక ప్యాలెస్లో నిర్వహిస్తున్నానంటూ ఆహ్వాన పత్రికలను ముద్రించి బంధుమిత్రులకు పంచగా అక్కడ పెళ్లి చేయడానికి వీల్లేదంటూ జగన్ అడ్డుపడ్డ విషయం తెలిసిందే. ‘నేను నివసిస్తున్న ప్రాంగణంలో వివాహం చేస్తే తీవ్రమైన భద్రత సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఇక్కడ నేను, నా కుటుంబం సురక్షితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాను’ అని జగన్ ఇటీవల షర్మిలకు లేఖ రాశారు.
దీంతో షర్మిల కుమార్తె వివాహ వేదికను మరోచోటికి మార్చుకున్నారు. పెళ్లి పనుల్లో భాగంగా ఆమె మూడు రోజుల కిందట యలహంక ప్యాలెస్కు వెళ్లేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెను ప్యాలెస్లో అడుగుపెట్టకుండా అడ్డుకునేందుకు జగన్ సిలికాన్ బిల్డర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ప్రతినిధి భీమిశెట్టి రమేష్బాబుతో పిటిషన్ వేయించారు. ఈ సంస్థలో 2017 ఫిబ్రవరి 16 వరకు వైఎస్ భారతి డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. భగవత్ సన్నిధి ఎస్టేట్స్ ఎల్ఎల్పీలో రమేష్బాబు, భారతి ప్రస్తుతం డైరెక్టర్లుగా కొనసాగుతున్నారు.
విచారణ డిసెంబర్19కి వాయిదా: ‘భారతి తల్లి ఇ.సి. సుగుణమ్మ 2007 మార్చి 1న 20 ఏళ్ల కాలానికి (2027 ఫిబ్రవరి 28 వరకు) ప్యాలెస్ను మా సంస్థకు లీజుకు ఇచ్చారు. ప్యాలెస్లో పండ్లతోటలు, మొక్కలు, గెస్ట్హౌస్లు, ఇతర కట్టడాల అభివృద్ధికి భారీగా ఖర్చుచేశాం. సుగుణమ్మ 2026 ఆగస్టు 27న తన కుమార్తె భారతి, మనుమరాళ్ల పేరున ఈ ప్యాలెస్ను గిఫ్ట్ డీడ్ రాసిచ్చారు. ఆస్తి హక్కులు వారికి బదిలీ అయ్యాయి. ప్యాలెస్లోని గెస్ట్ హౌస్లో తాత్కాలికంగా ఉండటానికి గతంలో అనుమతి పొందిన షర్మిల ఇప్పుడు అలంకరణ పనులు చేపట్టే కారణంతో బయట వ్యక్తులను ప్యాలెస్లోకి పంపుతున్నారు. షర్మిల, ఆమె మనుషుల జోక్యాన్ని అడ్డుకోకపోతే అక్కడి కట్టడాలు, పండ్ల చెట్లకు నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉంది’ అని రమేష్బాబు తరఫు న్యాయవాది సుధీర్ మేడమ్మయ్య వాదనలు వినిపించారు.
ఈ వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న న్యాయాధికారి యలహంక ప్యాలెస్లోకి షర్మిల, ఆమెకు సంబంధించిన వ్యక్తులను ప్రవేశించకుండా నిలువరిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చారు. విచారణను డిసెంబర్19కి వాయిదా వేశారు. పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు, కోర్టుకు సమర్పించిన ఆధారాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ ఆస్తి పిటిషనర్ స్వాధీనంలో ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా స్పష్టమవుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు.
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