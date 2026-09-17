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నిజామాబాద్​లో యూట్యూబర్​ వైష్ణవి భర్త దారుణహత్య

నిజామాబాద్ నగరంలో నడిరోడ్డుపై దారుణ హత్య జరిగింది. నిజామాబాద్‌లోని రాజరాజేంద్ర చౌరస్తా వద్ద నడిరోడ్డుపై పాతకక్షలతో యూట్యూబర్​ వైష్ణవి భర్తను దుండగులు అత్యంత దారుణంగా నరికి చంపారు.

MAN BRUTALLY MURDERED IN NIZAMABAD
నిజామాబాద్​లో యూట్యూబర్​ వైష్ణవి భర్త దారుణహత్య (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 7:11 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 7:24 PM IST

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Youtuber Vaishnavi Husband Murder in Nizamabad : నిజామాబాద్​లో ఓ వ్యక్తి దారుణహత్యకు గురైన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. నగరంలోని రాజరాజేంద్ర జంక్షన్ వద్ద యూట్యూబర్‌ వైష్ణవి భర్త హరిబాబుని దుండగులు కొబ్బరిబోండాల కత్తితో నరికి విచక్షణారహితంగా హత్యకు పాల్పడ్డారు. ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ దాడిలో పాల్గొన్నట్టు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. పాత కక్షల నేపథ్యంలోనే హత్య జరిగినట్లుగా పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హరిబాబు మృతదేహాన్ని శవపరీక్షల నిమిత్తం పోలీసులు జీజీహెచ్‌ మార్చురీకి తరలించారు.

MAN BRUTALLY MURDERED IN NIZAMABAD
భర్తతో యూట్యూబర్ వైష్ణవి (ETV Bharat)

యూట్యూబర్ హత్యకేసులో నిందితుడు

జగిత్యాల జిల్లాలోని కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన వైష్ణవికి చిత్తరి హరిబాబు(26) అనే వ్యక్తితో పెళ్లి జరిగింది. గతంలో హరిబాబు, వైష్ణవి గొంతు నులిమి, చేతులు, నుదిటిపై కత్తితో దాడికి పాల్పడి చంపినట్లుగా ఆరోపణలున్నాయి. ఆమె అప్పుడు నాలుగు నెలల గర్బిణి. మృతురాలి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి హరిబాబును అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం బెయిల్‌పై జైలు నుంచి బయటికొచ్చిన అతడు ఇవాళ దారుణహత్యకు గురయ్యాడు.

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Last Updated : September 17, 2026 at 7:24 PM IST

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MAN BRUTALLY MURDERED IN NIZAMABAD
నిజామాబాద్​లో వ్యక్తి దారుణహత్య
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MAN BRUTALLY MURDERED IN NIZAMABAD

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