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ఆర్థిక మోసాల కేసు - లుకౌట్ సర్క్యులర్ ఎత్తేస్తే లండన్ పోతా : యూట్యూబర్‌ రమానందన

ఆర్థిక మోసాల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న యూట్యూబర్‌ రమానందన ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసుల ఎదుట మంగళవారం హాజరయ్యారు. తనపై ఉన్న లుకౌట్‌ సర్క్యులర్‌ ఎత్తేస్తే తాను లండన్‌ వెళ్లిపోతానని ఆమె పోలీసులకు తెలిపారు.

ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసుల ముందు హాజరైన రమానందన
ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసుల ముందు హాజరైన రమానందన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 12:28 PM IST

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YouTuber Ramanandana Case : ఆర్థిక మోసాల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న యూట్యూబర్‌ రమానందన ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసుల ఎదుట మంగళవారం హాజరయ్యారు. తనపై ఉన్న లుకౌట్‌ సర్క్యులర్‌ ఎత్తేస్తే తాను లండన్‌ వెళ్లిపోతానని ఆమె పోలీసులకు తెలిపారు. భర్త మధుకర్‌ భారత్‌ రాగానే ఆయనను విచారించాలని న్యాయవాదుల ద్వారా పోలీసులను కోరారు. డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని, సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ స్పాన్సర్‌షిప్‌ ఇప్పిస్తామంటూ మోసగించారని క్రాంతికుమార్‌ అనే వ్యక్తి ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

న్యాయవాదుల సూచనల మేరకు : ఈ నెల 8న ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు విచారించినా ఆమె సహకరించలేదు. ఈ నెల 16న తిరిగి విచారణకు హాజరుకావాలని పోలీసులు మరో నోటీసు ఇచ్చారు. న్యాయవాదుల సూచనల మేరకు పోలీసులకు రిక్వెస్ట్‌ లెటర్‌ పంపి ఒకరోజు ముందే మంగళవారం స్టేషన్‌కు చేరుకొన్నారు. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 3 గంటల వరకూ సీఐ సుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్సై రాజులు విచారణ నిర్వహించారు. ఏం అడిగినా ఆమె సరైన సమాధానాలను ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది. గతంలో పోలీసులు అడిగిన కొన్ని ప్రశ్నలకు లిఖితపూర్వకంగా సమాధానాలు అందజేసినట్లు సమాచారం.

దాటవేత సమాధానాలే : గత విచారణలో ప్రశ్నించిన వాటినే పోలీసులు తిరిగి ప్రశ్నించగా దాటవేత సమాధానాలే వచ్చినట్లు సమాచారం. కన్సల్టెన్సీ ఎవరి పేరుపై ఉంది? కన్సల్టెన్సీకి గల సంబంధం, రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఉంటే అందుకు సంబంధించిన పత్రాలు ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరారు. దీంతో పాటు గుంటూరులో ఉన్న కన్సల్టెన్సీకి, లండన్‌లో చేసిన వ్యాపారానికి గల సంబంధం ఏమిటీ? ఎక్కడెక్కడ కన్సల్టెన్సీకి బ్రాంచీలు ఉన్నాయి, ఫిర్యాదు క్రాంతికుమార్ ఏ విధంగా తెలుసు? కేసు నమోదైన తర్వాత క్రాంతికుమార్‌తో జరిపిన సంభాషణ? తదితర ప్రశ్నలను పోలీసులు అడిగినా ఆమె సరైన సమాధానాలను ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది.

కేసు నేపథ్యం : విదేశాలలో ఉద్యోగం సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్‌షిప్ ఏర్పాటు చేస్తామని డబ్బు వసూలు చేసి మోసం చేశారని 'డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ'పై క్రాంతి కుమార్ అనే వ్యక్తి ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ కేసు నమోదైంది. దీనిపై గతంలో యూట్యూబర్ 'నందుస్ వరల్డ్' ఛానల్ సృష్టికర్త అయిన రమానందనపై పోలీసులు 'లుకౌట్ నోటీసు' జారీ చేశారు. లండన్ నుంచి వస్తున్న ఆమెను ఇటీవల హైదరాబాద్‌లోని శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

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