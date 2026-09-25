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ప్రశ్న రావణ్‌ పశ్చాత్తాపం - విచారణలో కీలక సమాచారం రాబట్టిన పోలీసులు

నిషేధిత మావోయిస్టు పార్టీకి మద్దతుగా వీడియోలు చేసి, దేశద్రోహం సెక్షన్ల కింద అరెస్టైన రావణ్‌ నుంచి వారం పాటు సాగిన కస్టడీ విచారణలో పోలీసులు కీలక సమాచారాన్ని రాబట్టినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.

Youtuber Prashna Ravan Case Updates
పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేసిన ప్రశ్న రావణ్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 12:20 PM IST

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Youtuber Prashna Ravan Case Updates: వ్యూవర్స్‌ సంఖ్య పెరిగితే యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ ద్వారా నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువగా వస్తాయని ఆవేశంలో మాట్లాడిన మాటలే తప్ప వాటి వెనుక దురుద్దేశాలు లేవని యూట్యూబర్‌ బచ్చలకూరి జోసెఫ్‌ ఎలియాస్‌ ప్రశ్న రావణ్‌ పోలీసుల ఎదుట పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. కోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ నెల 18 నుంచి 24 వరకు కొనసాగిన ప్రశ్న రావణ్‌ పోలీసుల కస్టడీ గురువారంతో ముగిసింది. నిషేధిత మావోయిస్టు పార్టీకి మద్దతుగా వీడియోలు చేసి, దేశద్రోహం సెక్షన్ల కింద అరెస్టైన రావణ్‌ నుంచి వారం పాటు సాగిన కస్టడీ విచారణలో పోలీసులు కీలక సమాచారాన్ని రాబట్టినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. వివాదాస్పద వీడియోల వెనుక ఉన్నది ఎవరు? ఆర్థిక మూలాలపై అడిగిన ప్రశ్నలకు రావణ్‌ నోరు మెదపలేదని సమాచారం.

హిందూ దేవతలను కించపరుస్తూ వీడియోలు చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఇది మతసామరస్యాన్ని దెబ్బతీయడం కాదా అంటూ ప్రశ్నఛానల్‌లోని వివాదాస్పద వీడియోలను చూపించి ప్రశ్నించారు. వీటి జోలికి వెళ్లకుండా ఉండాల్సింది అని రావణ్‌ జవాబిచ్చినట్లు తెలిసింది. వీడియోలు రూపొందించేందుకు ఎవరి సూచనల మేరకు స్క్రిప్ట్‌ను సిద్ధం చేస్తారని అడగ్గా తానే సొంతంగా చేస్తానని, కొన్ని సందర్భాలలో ఇతరుల సూచనలుతీసుకుంటానని వివరించినట్లు సమాచారం. ఆర్థిక అంశాలపై అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పకుండా మౌనం దాల్చినట్లు తెలిసింది.

రిమాండ్‌ను పొడిగింపు: రావణ్‌కు సహకరిస్తున్న వారు, యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ నిర్వహణలో కీలకం ఎవరు కంటెంట్‌ ఎవరు ఇస్తారనే వివరాలను సేకరించినట్లు తెలిసింది. కథనాల ఎంపికలో వైఎస్సార్సీపీ నేతల ప్రమేయం, గమన, ఇంద్రసేనా చౌదరిల పాత్ర సెల్‌ఫోన్లు, ఇతర పరికరాల్లో నిక్షిప్తమైన పలువురి మహిళల ఫొటోలపై ఆరా తీశారు. హిడ్మాను కీర్తిస్తూ, హిందువులను కించపరుస్తూ మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలను ఏదో ఆవేశంలో చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో రావణ్‌ బదులిచ్చినట్లు తెలిసింది. సాయంత్రం కస్టడీ ముగిసిన తర్వాత రావణ్‌ను విజయవాడలోని రెండో ఏజేఎంఎఫ్‌సీ కోర్టులో హాజరుపరచగాఅక్టోబరు 8 వరకు రిమాండ్‌ను పొడిగించింది.

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