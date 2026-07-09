ప్రశ్న రావణ్ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్కు విచారణర్హత లేదు: హైకోర్టు
జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్పై హైకోర్టులో విచారణ - పిటిషన్కు విచారణర్హత ఉండదని హైకోర్టు స్పష్టీకరణ - రిమాండ్ విధింపుపై అభ్యంతరం ఉంటే ఉత్తర్వులను సవాలు చేసుకోవాలని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 10:30 AM IST
YouTuber Prashna Ravan Case Updates: యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్పై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) లు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్కు విచారణార్హత ఉండదని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. రిమాండ్ విధింపుపై అభ్యంతరం ఉంటే సంబంధిత ఉత్తర్వులను సవాలు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఓ వైపు జోసెఫ్ జైల్లో ఉన్నారంటూనే మరోవైపు కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని ఏ విధంగా కోరతారని పిటిషనర్ను ప్రశ్నించింది. దీంతో వ్యాజ్యం ఉపసంహరణకు అనుమతివ్వాలని క్రిస్టియన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫు న్యాయవాది కోరడంతో ధర్మాసనం అనుమతి ఇచ్చింది.
ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు: న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ రవినాథ్ తిలహరి, జస్టిస్ చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో జోసెఫ్ను పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించారని, అతన్ని హైకోర్టు ముందు హాజరుపరిచేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ సీజేఏసీ ప్రతినిధి ఆర్చ్ బిషప్ డాక్టర్ అశోక్బాబు చేగుడి అలియాస్ జోషువా డేనియల్, పాత్రికేయుడు మేకల భానుమూర్తి హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.
అసభ్యం, అశ్లీలం: ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు నిషేధిత మావోయిస్టు సంస్థకు మద్దతు తెలిపేలా ప్రసంగాలు చేసిన కేసులో అరెస్టయిన యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ‘ప్రశ్న రావణ్’ పలువురు యువతులతో సాగించిన రాసలీలలు బయటపడ్డాయి. అతను నలుగురైదుగురితో అసభ్యంగా, అశ్లీలంగా తీసుకున్న స్వీయ వీడియోలను పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. హోటల్ గదిలో వెకిలి చేష్టలు, సంభాషణలతో వీడియోలు తీసి ఆయన భద్రపరచుకున్నాడు. పోలీసులు విచారణకు వచ్చేటప్పుడు అవన్నీ డిలీట్ చేశాడు. పోలీసులు కేసుకు సంబంధించిన వీడియోల కోసం రావణ్ ఫోన్ను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించి విశ్లేషించారు. ఆయన తొలగించిన వీడియోల్లో ఎక్కువ ఈ రాసలీలల దృశ్యాలే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. హిందూ దేవతలు, ప్రజాప్రతినిధులను కించపరుస్తూ, కుల మతాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేసే రావణ్ ఆ అమ్మాయిలను బెదిరించి లోబర్చుకుని ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.