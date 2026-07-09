'ప్రశ్న' ద్వారా నెలకు రూ.1.50 లక్షల ఆదాయం - యూట్యూబర్ జోసెఫ్ బ్యాంకు ఖాతాలు ఫ్రీజ్
పోలీసుల విజ్ఞప్తితో ఖాతాలు నిలిపివేసిన బ్యాంకు అధికారులు - విద్వేషపూరిత కంటెంట్ ద్వారానే ఆదాయం వచ్చినట్లు అనుమానం - జోసెఫ్ వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒక్కడే చేస్తున్నాడా అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 1:39 PM IST
Youtuber Joseph Alias Prashna Ravan Bank Accounts Seize : రెండేళ్లుగా యూట్యూబ్ వేదికగా విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు చేస్తున్న కేసులో అరెస్టైన, యూట్యూబర్ జోసఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్ ఆర్థిక లావాదేవీలపై కాకినాడ పోలీసులు దృష్టి సారించారు. అతని పేరుపై ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేయించడంతో పాటు, ఫోన్లో ఉన్న డేటా పై దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేశారు.
యూట్యూబర్ జోసఫ్ ఆర్థిక వనరులపై కాకినాడ పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. రెండు వేరు వేరు బ్యాంకులకు అధికారికంగా లేఖలు పంపారు. పోలీసుల విజ్ఞప్తిని పరిశీలించిన బ్యాంకులు రావణ్ పేరున ఉన్న ఖాతాలను తాత్కాలికంగా ఫ్రీజ్ చేశాయి. ప్రాథమిక విచారణలో 'ప్రశ్న' పేరుతో నిర్వహిస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాలో వివాదాస్పద వీడియోలు పోస్ట్ చేయడం ద్వారా నెలకు లక్షా యాభై వేల రూపాయలకు పైగా ఆదాయం పొందుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
రావణ్ ఫోన్లో అశ్లీల వీడియోలు : ప్రజల్లో విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే కంటెంట్ ద్వారానే ఈ ఆదాయం వస్తోందని భావించిన పోలీసులు బ్యాంక్ ఖాతాలను సీజ్ చేయించారు. ఈ నెల 2వ తేదీన స్వాధీనం చేసుకున్న రావణ్ మొబైల్ ఫోన్ను పోలీసులు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపించారు. ఫోన్లోని వీడియోలు, డిలీట్ చేసిన డేటా, వాట్సాప్ చాటింగ్లు, ఇతర డిజిటల్ ఆధారాలను నిపుణులు విశ్లేస్తున్నారు. ఫోన్లో కొన్ని అసభ్యకరమైన అశ్లీల వీడియోలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. సుమారు 5 నుంచి 10 మంది బాధిత మహిళల వీడియోలు గుర్తించినట్లు సమాచారం. దీనిపై లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.
హిందూ ధర్మాన్ని, హిందూ దేవతలను, ప్రజాప్రతినిధులను కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేయడం వెనుక, ఎవరైనా వ్యక్తులు లేదా సంస్థల ప్రోత్సాహం ఉందా? విద్వేషపూరిత కంటెంట్ తయారీకి ఆర్థిక సహాయం అందిందా? అనే కోణాల్లో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న జోసెఫ్ని ఫోరెన్సిక్ నివేదికలు, బ్యాంకు లావాదేవీల విశ్లేషణ అనంతరం కోర్టు అనుమతితో అదుపులోకి తీసుకుని విచారించాలని కాకినాడ పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
ప్రశ్న రావణ్పై హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు : మరోవైపు యూట్యూబర్ బచ్చలకూరి జోసెఫ్ అలియాస్ ప్రశ్న రావణ్పై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) లు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్కు విచారణార్హత ఉండదని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. రిమాండ్ విధింపుపై అభ్యంతరం ఉంటే సంబంధిత ఉత్తర్వులను సవాలు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఓ వైపు జోసెఫ్ జైల్లో ఉన్నారంటూనే మరోవైపు కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని ఏ విధంగా కోరతారని పిటిషనర్ను ప్రశ్నించింది. దీంతో వ్యాజ్యం ఉపసంహరణకు అనుమతివ్వాలని క్రిస్టియన్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫు న్యాయవాది కోరడంతో ధర్మాసనం అనుమతి ఇచ్చింది.
న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ రవినాథ్ తిలహరి, జస్టిస్ చింతలపూడి పురుషోత్తం కుమార్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో జోసెఫ్ను పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించారని, అతన్ని హైకోర్టు ముందు హాజరుపరిచేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ సీజేఏసీ ప్రతినిధి ఆర్చ్ బిషప్ డాక్టర్ అశోక్బాబు చేగుడి అలియాస్ జోషువా డేనియల్, పాత్రికేయుడు మేకల భానుమూర్తి హైకోర్టులో హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.
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