ఇంటికి వెళ్లాలంటే గెడ్డ దాటాల్సిందే - గిరిజన గ్రామానికి వంతెన నిర్మించిన యూట్యూబర్
గిరిజనుల మనసు గెలుచుకున్న యూట్యూబర్ - సొంత ఖర్చుతో గెడ్డపై వంతెన నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 1:21 PM IST
YouTuber Builds Mini Bridge for Tribal Village: విజయనగరం జిల్లా శృంగవరపుకోట మండలంలోని మూలబొడ్డవర పంచాయతీ శివారులోని గాదెల్లోవ ప్రజలు తమ గ్రామానికి వెళ్లేందుకు చాలా కాలంగా సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ గ్రామం వద్ద ఒక గెడ్డ ప్రవహిస్తుంది. ఏడాదిలో మొత్తంగా పది నెలల పాటు ఈ గెడ్డలో నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ గ్రామానికి వెళ్లాలంటే ఈ గెడ్డ దాటాల్సిందే. అయితే వంతెన లేకపోవడంతో గ్రామస్థులకు ఆ గెడ్డను దాటడం తప్ప మరో మార్గం ఉండేది కాదు. అత్యవసర సమయాల్లో, వైద్య సేవలు, విద్య కోసం వెళ్లే వారికి ఇది పెద్ద ఇబ్బందిగా మారింది.
మొంథా తుపానుకు స్తంభం కొట్టుకుపోయింది: గ్రామ ప్రజలు చాలాకాలంగా గెడ్డపై ఏర్పాటు చేసిన ఒక పాత విద్యుత్తు స్తంభం మీద నుంచి నడుచుకుని వెళ్లేవారు. ఆ స్తంభాన్ని తాత్కాలిక వంతెనగా వాడుతూ రాకపోకలు సాగించేవారు. కానీ కొద్ది రోజుల క్రితం వచ్చిన మొంథా తుపాను కారణంగా ఆ స్తంభం సైతం కొట్టుకుపోయింది. దీంతో రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. గ్రామానికి వెళ్లాలంటే నీటిలోంచి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ముఖ్యంగా పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పలువురు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ప్రతిరోజు ఇలా గెడ్డ దాటి వెళ్లడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లో ఇంజినీరుగా పనిచేస్తున్న యువకుడు: ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గిరిజన ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య గురించి ఎస్.కోటకు చెందిన యూట్యూబర్ రాంసింగ్ నవీన్కు సమాచారం చేరింది. గ్రామస్థుల కష్టాలను తెలుసుకున్న అతను వెంటనే దీని కోసం ఏమైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఇంజినీరుగా పని చేస్తున్నా, తన జిల్లాలోని ప్రజలు పడుతున్న కష్టాన్ని తీర్చేందుకు ఏదైనా సహాయం చేయాలన్న సంకల్పంతో ముందుకువచ్చారు.
సొంతంగా రూ.1 లక్ష ఖర్చు చేసి చిన్న వంతెన నిర్మాణం: నవీన్ సొంతంగా రూ.1 లక్ష ఖర్చు చేసి గెడ్డపై చిన్న వంతెన నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇనుప ఛానెల్స్ను బలంగా అమర్చించి, పైభాగంలో ఊచలతో సురక్షితంగా నడిచేలా మూడు అడుగుల వెడల్పుతో వంతెన ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామ ప్రజలు కూడా పనిలో తమ సహాయాన్ని అందించారు. కొద్ది రోజుల్లోనే గ్రామానికి వంతెన వచ్చింది. శుక్రవారం గ్రామ ప్రజల నడుమ వంతెనను ప్రారంభించి వాడుకలోకి తెచ్చారు.
ఊపిరి పీల్చుకున్న గ్రామస్థులు: ఈ వంతెన ఏర్పాటుతో గ్రామస్థులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు, కూలీ పనులకు వెళ్లే ప్రజలు, వైద్యానికి వెళ్లే పెద్దలు సులభంగా రాకపోకలు సాగించగలుగుతున్నారు. చిన్న పని అయినా ప్రజలకు ఎంత మార్గం చూపుతుందో, ఒకరు ముందుకొస్తే ఎన్నో సమస్యలు ఎలా పరిష్కారం అవుతాయో అని తెలిపేందుకు ఈ చర్య ఒక ఉదాహరణ. గ్రామస్థులు, స్థానికులు నవీన్ను అభినందించారు. ఈ సంఘటన సామాజిక బాధ్యత అంటే కేవలం ప్రభుత్వం లేదా పెద్ద సంస్థలు చేయాల్సిన పని మాత్రమే కాదని, మంచి చేయాలని అనుకుంటే ప్రతి మనిషి తోచినంత స్థాయిలో సామాజిక సేవేను చేయొచ్చని మరోసారి గుర్తు చేసింది.
