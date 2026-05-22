ETV Bharat / state

యువతి కోసం నడిరోడ్డుపై వీరంగం - థార్ జీప్‌లతో ఢీకొట్టుకున్న చిన్ననాటి స్నేహితులు

విజయవాడ హైటెన్షన్‌ రోడ్డులో బరితెగించి బీభత్సం సృష్టించిన ఇద్దరు యువకులు - నడిరోడ్డుపై జీప్‌లతో ఢీకొట్టుకుంటూ ఘర్షణ - భయంతో పరుగులు తీసిన జనం - యువతి వ్యవహారంలో మనస్పర్థల కారణంతో గొడవ

Youths_Clash_with_Thar_Jeeps
Youths_Clash_with_Thar_Jeeps (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 11:02 AM IST

|

Updated : May 22, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Youths Clash with Thar Jeeps on Road in Vijayawada: వారిద్దరూ చిన్ననాటి నుంచి ప్రాణ స్నేహితులు. ఓ యువతి వ్యవహారంలో మనస్పర్థలు తలెత్తడంతో నడిరోడ్డుపై వాహనాలతో ఢీకొట్టుకునే వరకు వెళ్లింది. పగ, కసి చల్లారక కిందికి దిగి కలియబడ్డారు. ఫ్యాక్షన్‌ సినిమాలోని పతాక సన్నివేశాలకు ఏమాత్రం తీసిపోని ఈ ఘటన విజయవాడ గురునానక్ కాలనీ హైటెన్షన్ రోడ్డులో తీవ్ర కలకలం రేపింది. సినీ పతాక సన్నివేశాన్ని తలపిస్తూ నడిరోడ్డుపై 2 థార్​ జీపులు ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీకొట్టుకుంటూ బీభత్సం సృష్టించాయి. చిన్ననాటి ప్రాణ స్నేహితులే శత్రువులుగా మారి, ఒకరి ప్రాణాలు తీసేంత కసితో ప్రవర్తించిన తీరు స్థానికులను భయాందోళనలకు గురిచేసింది.

యువతి కోసం నడిరోడ్డుపై వీరంగం - థార్ జీప్‌లతో ఢీకొట్టుకున్న చిన్ననాటి స్నేహితులు (ETV Bharat)

పోలీసుల కథనం ప్రకారం తాడిగడపకు చెందిన రోహిత్, భారతీనగర్‌కు చెందిన బొల్లా ఓమ్ చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు. అయితే, ఒక యువతి వ్యవహారంలో గత కొంతకాలంగా వీరి మధ్య తీవ్ర మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. ఈ క్రమంలో ఇరువురి మధ్య ఫోన్లలో సవాళ్లు, ప్రతిసవాళ్లు నడిచాయి. గురువారం రాత్రి గురునానక్ కాలనీ పరిధిలోకి చేరుకున్న ఇద్దరు యువకులు తమ ‘థార్’ వాహనాలతో బరితెగించారు. ఎదురెదురుగా వస్తూ ఒకరి వాహనాన్ని మరొకరు అత్యంత వేగంతో, పగతో బలంగా ఢీకొట్టుకున్నారు. అలా ఢీకొట్టుకుంటూనే దాదాపు 100 మీటర్ల మేర రోడ్డుపై ఈడ్చుకెళ్లారు. వాహనాల టైర్లు ఊడిపోయేలా సాగిన ఈ రౌడీయిజం చూసి అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు భయంతో పరుగులు తీశారు.

అంతటితో ఆగకుండా, వాహనాల నుంచి కిందికి దిగిన ఓమ్, అతని అనుచరులు ఇనుప రాడ్లు, కర్రలతో రోహిత్ జీపు అద్దాలను పగలగొట్టి ధ్వంసం చేశారు. ఘర్షణ సమయంలో ఒకరి వాహనంలో సదరు యువతి, మరో వాహనంలో కొందరు యువకులు ఉన్నట్లు సమాచారం. స్థానికుల ద్వారా సమాచారం అందుకున్న పటమట పోలీసులు తక్షణమే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులను చూడగానే రోహిత్ వాహనాన్ని వదిలి పరారవ్వగా బొల్లా ఓమ్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ప్రాణనష్టం జరగలేదని, పరారీలో ఉన్న రోహిత్ కోసం గాలిస్తున్నామని సీఐ పవన్ కిషోర్ తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంపై పటమట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

బైక్​ రేసింగ్​లపై కొరడా - పోలీసుల అదుపులో పలువురు యువకులు

ఈత కొమ్మలతో కొట్టుకున్న యువకులు - గిరిజనుల వింత ఆచారం 'జట్టీపరాబ్‌'

Last Updated : May 22, 2026 at 12:04 PM IST

TAGGED:

THAR JEEPS CLASH IN VIJAYAWADA
YOUTHS CLASH WITH JEEPS IN VJA
థార్ జీప్‌లతో ఢీకొట్టుకున్న యువకులు
THARJEEPS CLASH IN HIGHTENSION ROAD
YOUTHS CLASH WITH THAR JEEPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.