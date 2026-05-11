బస్సు ఆపలేదని ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌పై దాడి - తీవ్ర గాయాలు - గుంటూరు జీజీహెచ్​కు తరలింపు

చిలకలూరిపేట ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌పై మూక దాడి - స్టాప్‌లో ఆపలేదని ఆరోపిస్తూ బస్సును అడ్డుకున్న యువకులు - డ్రైవర్‌పై దుర్భాషలాడుతూ బస్సులోకి దూరి దాడి

Youths Attack RTC Driver for Not Stopping Bus at Chowdavaram Stop
Published : May 11, 2026 at 11:41 AM IST

Youths Attack Chilakaluripet RTC Driver for Not Stopping Bus at Chowdavaram Stop : పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌పై గుంటూరు జిల్లా చౌడవరానికి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు దాడి చేశారు. స్టాప్‌లో ఆపలేదని ఆరోపిస్తూ బస్సులోకి చొరబడి డ్రైవర్‌ దుర్గాప్రసాద్‌పై దాడి చేశారు. అడ్డుకోబోయిన కండక్టర్‌ను నెట్టేశారు. దీంతో ఆందోళనకు గురైన డ్రైవర్‌ దుర్గాప్రసాద్‌ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు. దుర్గాప్రసాద్‌ను అంబులెన్స్‌లో చిలకలూరిపేట ఆస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం గుంటూరు జీజీహెచ్​కు తీసుకెళ్లారు.

గుంటూరు నుంచి చిలకలూరిపేటకు బయలుదేరిన బస్సును చౌడవరం స్టాప్‌ వద్ద నీరు నిలిచి ఉండటంతో డ్రైవర్‌ దుర్గాప్రసాద్‌ కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లి ఆపారు. అంతకు ముందు అదే మార్గంలో వెళ్లిన మరో బస్సు ఆగకుండా వెళ్లిపోయింది. చౌడవరం ప్రాంతానికి చెందిన పి.రాములు ఆధ్వర్యంలోని కొందరు యువకులు దుర్గాప్రసాద్‌ నడుపుతున్న ఆర్టీసీ బస్సును అడ్డగించారు.

దుర్భాషలాడుతూ బస్సును ముందుకు కదలనివ్వకుండా నిలబడ్డారు. కండెక్టర్‌ బుల్లిబాబు వారి వద్దకు వెళ్లి ప్రశ్నించి వీడియో తీశారు. దీంతో ఫోన్​లో తీసిన వీడియో డిలీట్‌ చేయకుంటే చంపేస్తామని కండెక్టర్‌ను ఆ యువకులు బెదిరించారు. ఎంత సర్దిచెప్పినా వినలేదు. పోలీసులు వచ్చి బస్సును ముందుకు పంపారు. అప్పటికీ ఆ యువకులు శాంతించలేదు. మరోసారి యనమదల వద్ద బస్సును అడ్డుకున్నారు. డ్రైవర్‌, కడక్టర్‌పై యువకులు దాడి చేశారు.

డ్రైవర్‌పై దుర్భాషలాడుతూ బస్సులోకి దూరి దాడి: ఆర్టీసీ సిబ్బంది నుంచి సేకరించిన వివరాల మేరకు చౌడవరంలో బస్టాప్ వద్ద బస్సు ఆగాల్సిన ప్రదేశంలో నీరు నిలిచి ఉండటంతో డ్రైవర్ దుర్గాప్రసాద్ బస్సును కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లి ఆపాడు. దీంతో పి.రాములు ఆధ్వర్యంలో కొందరు యువకులు ఆగ్రహించి బస్సును అడ్డుకున్నారు. డ్రైవర్​పై దుర్భాషలాడారు. బస్సుకు అడ్డంగా నిలబడిన యువకులను కండక్టర్​ బుల్లిబాబు తన మొబైల్​ ఫోన్​లో వీడియో తీశాడు. దీంతో యువకులు మరింత రెచ్చిపోయారు. ఫోన్​లో తీసిన వీడియో తొలగించకుంటే చంపేస్తామని కండక్టర్​ను బెదిరించారు. వారికి ఎంత సర్ది చెప్పినా, ఆ యువకులు శాంతించలేదు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనాస్థలికి చేరుకుని బస్సును ముందుకు పంపించారు.

అపస్మారక స్థితిలోకి డ్రైవర్: దీంతో కొందరు యువకులు ద్విచక్ర వాహనాలపై బస్సును వెంబడించారు. యనమదల సమీపంలో బస్సును అడ్డుకుని నిలిపివేశారు. అక్కడ వారు బస్సులోకి చొరబడి డ్రైవర్​పై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశారు. అడ్డుకోబోయిన కండక్టర్​ను సైతం పక్కకు నెట్టి వేశారు. డ్రైవర్​ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లడంతో హుటాహుటిన 108 అంబులెన్స్​లో చిలకలూరిపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా ఉండటంతో అతన్ని గుంటూరు జీజీహెచ్​కి తరలించారు.

డ్రైవర్, కండక్టర్​పై దాడి చేసిన యువకులపై నల్లపాడు పోలీసు స్టేషన్​లో చిలకలూరిపేట ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ ఫిర్యాదు చేశామని తెలిపారు. డ్రైవర్, కండక్టర్​పై జరిగిన దాడిని ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఇటువంటి సంఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా ఉండేందుకు దాడికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.

