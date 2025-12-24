ETV Bharat / state

సర్పంచి పోరులో యువతకే పెద్దపీట - గెలిచిన వాళ్లలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వారే 86 శాతం

మూడు విడతల్లో జరిగిన గ్రామ సర్పంచ్​ ఎన్నికలు - అత్యధిక స్థానాల్లో విజయం సాధించిన బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలు - మొత్తం సర్పంచుల్లో పురుషులు 50 శాతం, మహిళలు 49 శాతం

Telangana Panchayat Election Results
Telangana Panchayat Election Results (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Telangana Panchayat Election Results : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడు విడతల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఈ సర్పంచి ఎన్నికల్లో యువత అత్యధిక స్థానాల్లో గెలిచారు. అలాగే 86.4 శాతం మంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ సామాజిక వర్గాల వారే విజయం సాధించారు. 13.6 శాతం మంది అన్​రిజర్వ్​డ్​ అభ్యర్థులు గెలిచారని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. విజేతలైన 12,702 మందికిగానూ 4,946(36.9 శాతం) మంది బీసీలు కాగా, ఎస్టీలు 3,726(29.3 శాతం), ఎస్సీలు 2,308(18.2 శాతం) మంది కాగా 1,722(13.6 శాతం) మంది జనరల్​ కేటగిరీ వారని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలలో అత్యధిక స్థానాలు యువతే గెలుపొందిందని వెల్లడించింది. మొత్తం సర్పంచుల్లో 50.3 శాతం మంది పురుషులు కాగా, 49.7 శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారు. తమకు రిజర్వ్​ అయిన వాటి కంటే అధికంగా 166 స్థానాల్లో మహిళలు గెలిచినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది.

పంచాయతీ ఎన్నికల చిత్రం :

రాష్ట్రంలో 12,728 గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా అందులో 11,497 స్థానాలకు పోలింగ్​ జరిగింది. ఇందులో 1,205 స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. 21 చోట్ల ఎవరూ నామినేషన్లు వేయనేలేదు. ఐదు చోట్ల ఎన్నికలపై కోర్టు స్టే విధించింది. ఈ ఎన్నికలో 85.30 శాతం మొత్తం పోలింగ్​ జరగ్గా ఒక్కచోట కూడా రీపోలింగ్​ అనేది జరగలేదు. పోలింగ్​ ఎక్కువగా జరిగిన జిల్లాల్లో అత్యధికంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 92.33 శాతం పోలింగ్​ నమోదైంది. సంఖ్యాపరంగా చూస్తే మాత్రం నల్గొండ జిల్లాలో అత్యధికంగా 9.02 లక్షలకు పైగా ఓట్లు పోలయ్యాయి.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సగటు మెజార్టీ 112 ఓట్లు కాగా, 288 చోట్ల అభ్యర్థులు 5 కంటే తక్కువ ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. 4,500 కంటే ఎక్కువ పంచాయతీల్లో 100 ఓట్ల కన్నా తక్కువ తేడాతో అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. చెల్లని ఓట్ల సగటు 22 శాతంగా ఉండగా, అది గెలుపు మార్జిన్​ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. అనేక స్థానాల్లో చెల్లని ఓట్లు ఫలితాలను ప్రభావితం చేశాయనే చెప్పాలి. ఎన్నికల ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేయడంలో కరీంనగర్​ జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది.

సగటు వయసు 41.5 ఏళ్లు మాత్రమే : ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన విజేతల సగటు వయసు 41.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే. అత్యంత పిన్న వయసు 21 కాగా అత్యధికం 95 ఏళ్లు. ఇక 18 నుంచి 29 ఏళ్ల సర్పంచులు 1,100 మందికి పైగా ఉన్నారు. 30-39 ఏళ్ల వారు 4,305 మంది ఉన్నారు. 40-49 ఏళ్ల వారు 3,764 మంది కాగా, 50-59 ఏళ్ల మధ్యవారు 1,700 మందికి పైగా ఉన్నారు. 60 ఏళ్లు దాటిన వారు 600 మందికి పైగా ఉన్నారు.

ఎక్కువగా గృహిణులే సర్పంచులు : విజేతల్లో 1,441 మంది గృహిణులు ఉండగా, 270 మంది వ్యాపారులు, 60 మంది ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, 30 మంది వృత్తి నిపుణులు, 20 మంది విశ్రాంతి ఉద్యోగులు ఉన్నారు. 10 మంది విద్యార్థులు, మిగిలిన సర్పంచులు ఇతర వృత్తుల వారు ఉన్నారు.

అభ్యర్థుల వ్యయాలపై నివేదికకు ఆదేశం : సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు అందరి ఖర్చుల వివరాలపై వెంటనే నివేదికలు రూపొందించి ఇవ్వాలని వ్యయ పరిశీలకులను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మకరంద్ ఆదేశించారు. మంగళవారం ఆయన వ్యయ పరిశీలకులతో సమావేశం నిర్వహించారు. నివేదికలను సంబంధిత మండల పరిషత్​, జిల్లా పంచాయతీ అధికారులకు అందజేయాలని అన్నారు.

