చెల్లీ అని పిలుస్తూనే దారుణం - బంగారం కోసం యువతి హత్య

బెట్టింగ్‌లకు అలవాటు పడి అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన యువకుడు - అప్పులు తీర్చుకునేందుకు హత్య చేసిన శివమాధవరెడ్డి - బంగారం కోసం వరుసకు చెల్లి అయ్యే యువతి దారుణహత్య - సహజమరణంగా చిత్రీకరించేందుకు యత్నం

Young Woman Murder Case In Khammam
Young Woman Murder Case In Khammam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Young Woman Murder Case In Hyderabad : ఓ యువకుడు చెడు వ్యసనాలకు బానిసగా మారాడు. స్నేహితులు, బంధువుల వద్ద అప్పులు చేశాడు. కట్టాల్సిన అప్పులు సమయానికి చెల్లించలేదు. దీంతో క్రమంగా అతడిపై ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది. దూరపు బంధువు వరుసకు సోదరి అయ్యే యువతి వద్ద ఉండే బంగారంపై కన్నేశాడు. ఎలాగైనా ఆమె వద్ద బంగారం దొంగిలించి తన అప్పులు తీర్చుకోవాలని భావించాడు. దీని కోసం ఓ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. చివరకు కటకటాల పాలయ్యాడు.

చెల్లి అని పిలుస్తూనే దారుణంగా చంపాడు - ఖమ్మం జిల్లాలో దారుణ ఘటన (ETV)

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : ఖమ్మం పట్టణానికి చెందిన దేవేందర్‌ రెడ్డి, భార్య నిహారికతో కలిసి జగద్గిరిగుట్ట వెంకటేశ్వర్‌నగర్‌లో నివసిస్తున్నాడు. ఖమ్మం నివాసి శివమాధవరెడ్డి ఎస్‌ఆర్‌నగర్‌లో ఉంటూ ప్రైవేట్‌ కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్‌ చదువుతున్నాడు. నిహారికకు శివమాధవరెడ్డి దూరపు బంధువు కావడంతో ఆమెను చెల్లి అని పిలుస్తూ వారి ఇంటికి తరచూ రాకపోకలు సాగించేవాడు. ఈ క్రమంలో ఒకరోజు స్నానాల గదిలో నిహారిక విగతజీవిగా పడి ఉంది. ఆఫీస్‌ నుంచి వచ్చిన భర్త ఆసుపత్రికి తరలించేసరికి అప్పటికే చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

చెల్లీ అని పిలుస్తూనే దారుణహత్య : శవ పరీక్ష నివేదికలో నిహారికను గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్టు తేలింది. నిందితులు ఎవరై ఉంటారనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేయగా, విస్తుపోయే అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడి ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌లో డబ్బులు కోల్పోయి పీకల్లోతు అప్పుల్లో ఉన్న శివమాధవరెడ్డి హత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తేల్చారు. అప్పు తీర్చుకునేందుకు పక్కా పథకం ప్రకారం నిహారికను శివమాధవరెడ్డి హత్య చేశాడు. ఆమెది సహజ మరణంగా చిత్రీకరించేందుకు యత్నించాడు.

కఠినంగా శిక్షించాలని మృతురాలి బంధువుల డిమాండ్ : చోరీ చేసిన బంగారాన్ని తనఖా పెట్టిన నిందితుడు రూ.3.60 లక్షలు తీసుకున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. తనఖా పెట్టిన రసీదు, రెండు సెల్‌ఫోన్లు, నిందితుడు వాడిన వాహనాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చెల్లి అంటూ పిలుస్తూనే శివమాధవరెడ్డి దారుణ హత్యకు పాల్పడటంతో నిందితుడ్ని కఠినంగా శిక్షించాలని మృతురాలి బంధువులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

"నిందితుడు శివ మాధవ రెడ్డి (23 ఏళ్లు) ఓ కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నాడు. మృతురాలికి దూరపు బంధువు అవుతాడు. వీరిద్దరూ ఒకే గ్రామానికి చెందిన వారు. యువతికి ఏడాదిన్నర క్రితం వివాహం అయ్యింది. అప్పటి నుంచి వారి ఇంటికి వస్తూ అన్నాచెల్లెళ్లలా ఉండేవారు. శివమాధవరెడ్డి ఇటీవల కాలంలో బెట్టింగ్​లకు బానిసై సుమారు రూ.7 లక్షల వరకు అప్పులు చేశాడు. డబ్బులు తిరిగి చెల్లించాలని అప్పుఇచ్చిన వారి నుంచి ఒత్తిడి పెరిగింది. దీంతో మృతురాలి వద్ద బంగారం ఉందని గ్రహించి దానిని కాజేసేందుకు పథకం వేశాడు. యువతి ఇంటికి వచ్చి గొంతునిలిమి చంపేసి బంగారం తీసుకుని పోయాడు." - సురేష్‌ కుమార్‌, బాలనగర్‌ డీసీపీ

ఆన్​లైన్​ బెట్టింగ్​లతో యువత నేరాల బాట : ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌లకు, జల్సాలకు లోన్​లు తీసుకొంటున్న వారి సంఖ్య ఇటీవల కాలంలో పెరిగిపోయింది. ఇలా రుణాలు తీసుకొని బెట్టింగ్​ యాప్​లలో పెట్టి తీవ్రంగా నష్టపోయిన వారు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి ఘటనలు గతంలో పలుచోట్ల వెలుగుచూశాయి. మరికొందరు రుణాలను తీర్చేందుకు నేరాలకు పాల్పడుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ విధంగా క్రైమ్​లకు పాల్పడుతున్న వారిలో అధికులు 30 ఏళ్లులోపు వారే ఉన్నట్లుగా పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు.

