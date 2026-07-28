స్మార్ట్ఫోన్తో అరచేతిలోనే ప్రపంచం - ఎలా వాడుతారో మీరే ఆలోచించుకోండి!
సోషల్ మీడియాలో సమయాన్ని వృథా చేస్తున్న యువత - గంటల తరబడి స్క్రోలింగ్తో అనారోగ్యాలు - అదే సెల్ఫోన్తో స్కిల్స్ నేర్చుకొనే మంచి ఛాన్స్ - టైం కేటాయిస్తే చాలు బంగారు భవిష్యత్తు సొంతం
Published : July 28, 2026 at 7:30 PM IST
How To Use Mobile Phones Constructively : సెల్ఫోన్ చేతిలో ఉందంటే ప్రపంచమంతా మన చేతిలో ఉన్నట్లే. దానిని ఎలా వాడుకుంటరనేది మీపై ఆధారపడి ఉంది. మొబైల్ ద్వారా మంచి, చెడు రెండూ ఉన్నాయి. అందులో మీరు ఏది ఎన్నుకుంటారనే దానిపైనే మీ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది. రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్, కామెంట్స్ చేస్తూ సమయాన్ని వృథా చేయవచ్చు. లేదంటే అదే సోషల్ మీడియాలో క్లాసెస్ వింటూ స్కిల్స్ పెంచుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సంపాదించుకోవచ్చు. అయితే ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో యువత ఆన్లైన్ గేమ్స్, చాటింగ్, వీడియో గేమ్స్లో బిజీ అయిపోయారు. స్కూల్, కాలేజీ చదువు అయిపోయాక తీరా ఉద్యోగం రావాలంటే స్కిల్స్ లేవని దిగులుపడుతున్నారు. ఒక వైపు జాబ్ లేదని బాధ, మరోవైపు కుటుంబ బాధ్యతల మధ్య నలిగిపోతున్నారు.
మీ జీవితంలో మీరు సంతోషంగా ఉండాలన్నా, జాబ్ సంపాదించాలన్నా, మీ కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకోవాలన్నా ఒకటే మార్గం. అదేంటంటే సెల్ఫోన్ సరిగ్గా వాడడం మొదలు పెట్టాలి. అవసరమైన పుస్తకాలు చదవడానికి, క్లాసెస్ వినడానికి ఇలా వాడడం అలవాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడే జీవితంలో బాగుపడతారు.
సెల్ఫోన్తో సివిల్స్లో ర్యాంకు : జగిత్యాల గ్రామీణ మండలంలోని హన్మాజీపేటకు చెందిన పూదరి రాహుల్ ఈ సంవత్సరం సివిల్స్ ఫలితాల్లో 748 ర్యాంకు సాధించాడు. సివిల్స్లో ర్యాంకు కొట్టడానికి స్మార్ట్ ఫోన్లోనే మంచి పుస్తకాలను, సంబంధించిన పుస్తకాలను సేకరించారు. యూట్యూబ్లో తరగతులు వినేవారు. అనేక సమాచారాన్ని ఇంటర్నెట్లోనే సేకరించేవారు. సివిల్స్లో ర్యాంకు సాధించడానికి స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతగానో ఉపయోగపడిందని రాహుల్ ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు.
ఫోన్లో అసభ్యకర కంటెంట్ చూసి నేరాలు : జగిత్యాల పట్టణానికి చెందిన ఓ యువకుడు రాత్రి 2 గంటల వరకు సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చూస్తూ ఉదయం 10 గంటలకు నిద్ర లేచేవాడు. ఇలా కొన్నాళ్లకు అతని మానసిక స్థితి దెబ్బతింది. దీంతో చిన్న చిన్న నేరాలకు అలవాటు పడ్డాడు. విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు లబోదిబోమంటూ బాధపడ్డారు. రాష్ట్రంలో చాలా మంది మొబైల్స్ చూస్తూ చెడిపోతున్నారు. చివరికి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
గంటల తరబడి రీల్స్ చూస్తే అంతే సంగతి : స్మార్ట్ఫోన్ వల్ల ప్రతి ఒక్కరు కావాల్సిన ఏ సమాచారాన్నై క్షణాల్లో పొందవచ్చు. మంచి పుస్తకాలు, ఉద్యోగాల కోసం కావాల్సిన సమాచారం అంతా అరచేతిలోనే లభిస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం మంచి కంటే ఎక్కువగా చెడుకే ఆకర్షితులౌతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాలక్షేపానికి రీల్స్ కొద్దిసేపు చూస్తే పర్లేదు, కానీ గంటల తరబడి యువత రీల్స్కే అతుక్కుపోతుంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్తులో అనర్థాలకు దారి తీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంకా ఇంట్లో చిన్న, పెద్ద తేడా లేకుండా అందరు ఇదే ధ్యాసలో ఉంటే రెండు మూడు సంవత్సరాలలో సమాజాన్ని మరింత అంధకారంలోకి నెట్టేసినట్లేనని చెబుతున్నారు.
ఇలా చేస్తే మీ ఆరోగ్యం భద్రంగా ఉంటుంది : -
- రోజు రాత్రి 10.00 గంటలోపు పడుకోవాలి.
- ప్రతిరోజు ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, లేవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
- రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాలు శారీరక శ్రమ లేదా వాకింగ్ చేయాలి.
- పడుకునే ముందు ఫోన్ చూసే బదులు ఏదైనా మంచి పుస్తకం చదవాలి.
- ప్రశాంతమైన సంగీతం, పాటలు వినాలి.
- నిద్రపోయే అరగంట ముందు నుంచే ఫోన్ పక్కన పెట్టాలి.
- సోషల్ మీడియాలో మీరు ఎలాంటి వీడియోలు చూస్తే, అలాంటివే మీకు వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని మంచి వీడియోలను చూడాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సెల్ఫోన్ని ఇలా ఉపయోగించుకోండి : -
- సెల్ఫోన్ను కాలక్షేపం కోసం వాడకుండా కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం వాడాలి.
- ఆన్లైన్లో వ్యాపారం లేదా ఉపాధి పొందడం, వ్యక్తిగత జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడం కోసం ఉపయోగించాలి.
- కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం కొత్త భాషలు, కోర్సులు నేర్చుకోవచ్చు.
- ఉపయోగకరమైన వీడియోలు, ట్యుటోరియల్స్ చూడవచ్చు. పుస్తకాలు చదవడం లేదా ఆడియో బుక్స్ వినవచ్చు.
- ఉపాధి, వ్యాపారం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లేదా ఆన్లైన్ ద్వారా ఆదాయం పొందవచ్చు.
- సొంత వ్యాపారం లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేసుకోవచ్చు.
- ఫ్రీలాన్సింగ్ పనులు చేసి డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
ఇది డిజిటల్ యుగం - ఇలా చేస్తే మీ పిల్లల్లో క్రమశిక్షణ, సత్ప్రవర్తన సాధ్యమే
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