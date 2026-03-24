సేవలో యువత - టైమ్ బ్యాంక్తో కొత్త బాట - వైద్య సిబ్బంది కొరతకు చెక్
ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో రోగులకు అండగా నిలుస్తున్న విద్యార్థులు - వైద్య సిబ్బంది కొరతకు యువతతో చెక్పెట్టిన యంత్రాంగం - యూత్ టైమ్ బ్యాంక్లో రిజిస్ట్రర్ చేసుకుని సేవలందించేలా ప్రణాళిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 7:26 AM IST
Youth Time Bank Services in Guntur Government Hospital at NTR District : సేవ చేయాలనే సంకల్పం ఉన్నా ఎక్కడ, ఎలా చేయాలో తెలియక సతమతమయ్యే యువతకు యూత్ టైం బ్యాంక్ అద్భుత వేదికగా నిలుస్తోంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వినూత్నంగా ప్రవేశపెట్టిన యూత్ టైమ్ బ్యాంక్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లోని రోగులకు అండగా నిలుస్తోంది. 'టైమ్ బ్యాంక్' వాలంటీర్లుగా విద్యార్థులు పేద రోగులకు సాయమందిస్తున్నారు. సిబ్బంది కొరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ఆస్పత్రికి ఇది ఉపయోగకరంగా మారింది.
విజయవాడ ప్రభుత్వాస్పత్రికి రోజుకు 4 వేల మంది వరకు రోగులు వస్తుంటారు. వీరికి సేవలు అందిచేందుకు సిబ్బంది సరిపోవడం లేదు. M.N.O, F.N.O సిబ్బంది లేకపోవటంతో రోగులతో పాటే వచ్చిన బంధువులే వీల్ ఛైర్స్, స్ట్రెచర్లు తీసుకుని వెళ్లాల్సి వస్తోంది. కొందరు రోగులను ఎక్కడికి తీసుకువెళ్లాలి, ఎక్కడ ఓపీ షీట్ తీసుకోవాలి ఏ డాక్టర్ను సంప్రందించాలో తెలియక అవస్థలు పడేవారు.
ఈ నేపథ్యంలో రోగులకు అండగా నిలిచేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం విద్యార్థులను రంగంలోకి దించింది. కలెక్టర్ లక్ష్మీశా ఏర్పాటు చేసిన యూత్ టైం బ్యాంకు కార్యక్రమంలో రిజిస్టర్ చేసుకుని ఆయా కళాశాలల నుంచి సేవ చేసేందుకు యువత జీజీహెచ్కు వస్తున్నారు. రోగులకు అవసరమైన సేవలు అందిస్తున్నారు.
వాలంటీర్లు ఆన్లైన్ విధానంలో అమలవుతున్న ఓపీ విధానంలో టికెట్లు తీసుకోవడం, రోగులను అవసరమైన డాక్టర్ వద్దకు పంపించడం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. రోగులను అంబులెన్సుల నుంచి కిందకు దించేటప్పుడు సహాయంగా నిలుస్తున్నారు. విజయవాడలోని ఏదైనా కళాశాల నుంచి, స్వచ్చంధ సంస్థల నుంచి వస్తున్న విద్యార్థులు యూత్ టైమ్ బ్యాంకు యాప్లో పేరు నమోదు చేసుకుంటే వారి సేవల సమయాన్ని లెక్కించి భవిష్యత్తులో వారికి ఉపయోగపడేలా సర్టిఫికేట్లు జారీ చేయాలని జిల్లా యంత్రాంగం సిద్ధమవుతోంది. స్వచ్ఛందంగా రోగలకు సేవలను అందించడంలో కళాశాల విద్యార్థులు పోటీ పడుతున్నారు.
"కేబీఎన్ కాలేజీ యాజమాన్యం ఎన్ఎస్ఎస్ సంబంధించి సర్వీసు చేసే విషయంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. వీల్ ఛైర్పై తీసుకెళ్లడం, ఆన్లైన్లో ఓపీ రాయడం, ఏ విభాగం ఎక్కడా ఉంది అనే వాటిని తెలియపరచడం, పేషెంట్కి సహాయకారిగా, వారికి ఉన్న సందేశాలను నివృత్తి చేయడం వంటివి చేశారు." - సాంబశివరావు, కేబీఎన్ కళాశాల ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫీసర్
ఇటీవల యూత్ టైం బ్యాంకు విధానాన్ని పరిశీలించిన కలెక్టర్ లక్ష్మీశా విద్యార్థుల పనితీరును ప్రశంసించారు. విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి అందిస్తున్న సేవల పట్ల జీజీహెచ్ అధికారులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యూత్ టైం బ్యాంకు సేవలు ప్రయోగాత్మకంగా మంచి ఫలితాలు ఇస్తుండటంతో దీన్ని మరింత విస్తరించాలని జిల్లా యంత్రాంగం యోచిస్తోంది.
