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వాపును చూసి బలం అనుకుంటున్న అక్కడి యువత - స్టెరాయిడ్స్​ కండలతో 'సందెరాళ్ల' బరిలోకి

సందెరాళ్ల పోటీల్లో గెలిచేందుకు స్టెరాయిడ్స్‌ తీసుకుంటున్న యువత - యువతలో పెరుగుతున్న ఈటింగ్​ డిజార్డర్​ - స్టెరాయిడ్స్ సరఫరాలో​ మెడికల్​ షాపుల నిర్వాహకులు సైతం దందా

Youth Taking Steroids for Body Shape
Youth Taking Steroids for Body Shape (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 2:34 PM IST

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Youth Taking Steroids for Body Shape : కండలు తిరిగిన బాడీ షేప్​ రావాలన్న కోరిక తప్పుకాదు. దానికోసం చేసే ప్రయత్నమూ తప్పు కాదు. కానీ ఆ మోజులో అడ్డదారులు తొక్కుతున్న యువత చేజేతులా ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతున్నారు. సిక్స్​ ప్యాక్​ను సులభంగా తెచ్చుకోవచ్చన్న భ్రమలో పడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. బాడీ ఫిట్​నెస్​ స్టెరాయిడ్లు, ప్రొటీన్​ పౌడర్లతో రాదని గుర్తించాలి. మంచి అలవాట్లతో, చక్కటి వ్యాయామ ప్రణాళికతో దాన్ని సాధించాలి. అయితే మహబూబ్​నగర్​లోని దాదాపు 100 మంది యువత శక్తి పెంచుకునేందుకు స్టెరాయిడ్లు వినియోగిస్తున్నారు. అసలు అంతమంది ఎందుకు స్టెరాయిడ్లు వాడుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

స్టెరాయిడ్ల వినియోగం - ఆరోగ్యం నాశనం : మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా ధరూరు మండల కేంద్రానికి కూతవేటు దూరంలోని ఓ గ్రామంలో యువత సందెరాళ్ల పోటీలకు నిత్యం తర్ఫీదు పొందుతున్నారు. ఇందులో 70 శాతం మంది స్టెరాయిడ్లు వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడే కాదు ఉమ్మడి జిల్లాలో చాలా గ్రామాల్లో ఇదే పరిస్థితి. ద్రవ, ఘన రూపంలోని స్టెరాయిడ్లను వినియోగిస్తూ జీవితాలు, శరీరాలు, ఆరోగ్యాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. అక్కడ గ్రామ దేవతల జాతరలు, పండుగల వేళల్లో నిర్వహించే సందెరాళ్ల పోటీల్లో గ్రామానికి మంచి పేరు తేవాలనే తపనతో యువత పాల్గొంటారు. ఇందులో నెగ్గడం కోసం తప్పుడు దారులు తొక్కుతున్నారు.

ట్రైనింగ్​లో మొదలెట్టి - అలవాటుగా : పోటీలో సందెరాళ్లు ఎత్తడం కోసం నెలల తరబడి తర్ఫీదు పొందుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో స్టెరాయిడ్లు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టి, అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. రెండు, మూడేళ్ల నుంచి ఇది మరింత పెరిగిపోయింది. స్టెరాయిడ్లు సరఫరా చేసేందుకు జోగులాంబ జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా ఓ ముఠానే పని చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

అంతేకాదు ఏయే గ్రామాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తారో తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్లి యువతకు స్టెరాయిడ్లు విక్రయిస్తుంటారు. కొందరు ఏజెంట్ల ముసుగులో మెడికల్​ షాపుల నిర్వాహకులు కూడా దందాలోకి దిగినట్లు సమాచారం. అధికారుల తనిఖీలు సక్రమంగా లేకపోవడంతో దుకాణాల్లో దొంగచాటుగా విక్రయిస్తున్నారు. ఒక్క స్టెరాయిడ్​ ఇంజెక్షన్​ రూ.1,500 - రూ.1,800 వరకు విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం.

''కండలు పెంచాలని, బరువు ఎత్తాలని స్టెరాయిడ్లు వాడితే తీవ్ర దుష్ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యంతో చెలగాటం ఆడినట్లే. యువకుల్లో గుండె పోటు, నిరాశ, నిద్ర లేమి, చిరాకు, జుట్టు రాలడం, మొటిమలు, సంతానలేమి, ఎత్తు పెరుగుదల ఆగిపోవడం తదితర సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అలా కాకుండా సరైన ఆహారం, క్రమమైన వ్యాయామం, తగినంత నిద్రే నిజమైన బలానికి మార్గం'' - డాక్టర్​ బాల శ్రీనివాస్​, అసోసియేట్​ ఆచార్యులు, మహబూబ్​నగర్

తలెత్తే సమస్యలివి :

  • తీవ్రమైన విటమిన్​, మినరల్​ లోపాలు
  • హార్మోన్​ సమస్యలు, వంధ్యత్వం
  • మెదడు ఎదుగుదల ఆగివడం
  • రోగ నిరోధకశక్తి బలహీనపడటం
  • గుండె పనితీరులో సమస్యలు
  • ఆకస్మిక మరణం
  • వెంట్రుకలు ఊడిపోవడం
  • నిర్దేశిత పరిమాణంలో కొవ్వు లేకపోవడం
  • మానసిక ఒత్తిడి అధికం కావడం

హెచ్చరిక సంకేతాలు :

  • భోజనం తినకపోవడం లేదా చాలా తక్కువగా తినడం
  • కేలరీలు లెక్కించడం
  • డైటింగ్​ యాప్​లపై విపరీత ఇష్టం
  • బరువు తగ్గినా కూడా అధిక వ్యాయామం చేస్తూ ఉండటం
  • భోజనం తర్వాత కావాలనే వాంతులు చేసుకోవడం
  • లాక్సెటీవ్​ వాడకం, సప్లిమెంట్ల దుర్వినియోగం
  • క్లీన్​ ఈటింగ్​ పట్ల మితిమీరిన శ్రద్ధ
  • ఎండిన డొక్కలు, పక్కటెముకలు కనిపించడం
  • బాడీ మాస్​ ఇండెక్స్​ (బీఎంఐ) 18 కంటే తక్కువగా ఉండటం

అది బలం కాదు వాపు :

  • ఈ తరహా మందులు వాడటం వల్ల చాలా అనర్థాలున్నాయి. గుండె ఆరోగ్యం, కిడ్నీలతో పాటు లైంగిక సామర్థ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. చిత్త భ్రమలు వంటి సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • స్టెరాయిడ్లు కండర కణజాలం వేగంగా పెరిగేందుకు దోహదం చేస్తాయి. అయితే ఇది ఒక రకమైన వాపు మాత్రమే. ఇది ఇంజెక్షన్లు తీసుకున్న 2-3 నెలల్లోపే కండలు పెరిగినట్లు కన్పిస్తాయి.
  • ఫ్యామిలీలో కిడ్నీ వ్యాధుల చరిత్ర ఉన్నవారికి ఈ స్టెరాయిడ్లు మరింత హాని చేస్తాయి.
  • వాపును బలుపు అనుకుంటే అది మీ పొరపాటే. తర్వాత కసరత్తులు ఆపేసినా, స్టెరాయిడ్లు మానేసినా అంతే వేగంగా కనుమరుగై ఆ ప్రాంతంలో శరీరం వదులుగా మారుతుంది.

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