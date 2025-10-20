విద్యాలయాలే నైపుణ్య కేంద్రాలు - చదువుకుంటూనే ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్న విద్యార్థులు

ETV Bharat / state

Youth Skill Development Training Centres in AP
Youth Skill Development Training Centres in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 4:47 PM IST

Youth Skill Development Training Centres in AP : నైపుణ్యం లేని ఉద్యోగులు, కార్మికులు కంపెనీలకు పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నారు. అందుకే పలు పరిశ్రమలు వినుత్నంగా ఆలోచిస్తున్నాయి. విద్యాలయాలనే శిక్షణా కేంద్రాలుగా మార్చుకుంటున్నాయి. దీన్నే అవకాశంగా భావించే విద్యార్థులు చదువుకుంటూనే ఉద్యోగాల సాధనపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఇష్టమైన రంగాల్లో నైపుణ్యాను మెరుగుపరచుకుంటూ మంచి వేతనాలతో పలు కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలోనే వృత్తివిద్యా కోర్సుల్లో చేరే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.

ఇష్టమైన రంగాల్లో ఉద్యోగాలు : విజయవాడలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాలలో సుమారు 1100 మంది చదువుతున్నారు. ఈ కళాశాల ప్రాగణంలోనే పలు సంస్థలు శిక్షణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశాయి. తమ కంపెనీల్లో పని చేసేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను యువతకు నేర్పిస్తున్నాయి. దీంతో ఆయా కంపెనీలకు నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగులు లభ్యమౌతున్నారు. చదువు పూర్తయిన వెంటనే ఇష్టమైన రంగాల్లో ఉద్యోగాలు సాధించడం విద్యార్థులకు సాధ్యమౌతుంది. ఈ శిక్షణా కేంద్రాల్లో ఈ కళాశాలలో చదివే విద్యార్థులతో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ కాలేజీలకు చెందిన ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, బీటెక్ విద్యార్థులు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. రాష్ట్ర యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించేందుకు ఈ ప్రయత్నం ఎంతో దోహదం చేస్తుంది.

క్షేత్ర స్థాయి పర్యాటనకూ అవకాశం : ప్రస్తుతం ఎన్ని డీగ్రీ పట్టాలు ఉన్నా మంచి ఉద్యోగం లభించాలంటే ఆ రంగంలో నైపుణ్యం ఉండాల్సిందే. నైపుణ్యం లేని వారిని ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటే ఆయా కంపెనీలు నష్టాల బాట పడతాయి. అందుకే పరిశ్రమలు స్కిల్ ఉన్న వారికే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో చేరే వారికి చదువుతో పాటు వివిధ రంగాల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. క్షేత్ర స్థాయి పర్యాటనకు అవకాశం కల్పిస్తూ ఉద్యోగాల సాధన వైపు నడిపిస్తున్నారు. విజయవాడ ఐటీఐ కళాశాలలో కోట్లాది రూపాయల వ్యయంతో పలు పరిశ్రమలు వారి కంపెనీలకు సంబంధించిన శిక్షణా కేంద్రాలను నెలకొల్పాయి.

వారి కంపెనీల్లో పని చేసేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను ఈ కేంద్రాల ద్వారా యువతకు నేర్పిస్తున్నారు. స్కిల్ ఇండియాలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఇటువంటి ప్రయత్నాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ శిక్షణా కేంద్రాల ఏర్పాటులో ఏపీ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ భాగస్వామ్యయ్యింది. చదువుతో పాటు ఉద్యోగాలు సాధించేందుకు ఈ ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఎంతో దోహదం చేస్తున్నాయని యువత చెబుతున్నారు.

"మేము చదువుకుంటూనే ఈ ట్రైనింగ్​తో కంపెనీకి సంబంధించిన అన్ని నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటున్నాము. అక్కడ ఎలా పనిచేయాలి? ఏం చేయాలి? అని 3 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. తరువాత జాబ్​లోకి తీసుకుంటున్నారు." - శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులు

