భాగ్యనగరంలో నయా ట్రెండ్ - ఏకాగ్రత కోసం పార్కుల్లో బుక్ రీడింగ్
పార్కుల్లో పుస్తక పఠనంపై యువత ఆసక్తి - వారాంతాల్లో రీడింగ్ క్లబ్ల సందడి - బహిరంగ ప్రదేశాలు, పార్కుల్లో పఠన కార్యక్రమాలు - హైదరాబాద్లో రీడింగ్ క్లబ్లు ఏర్పాటు
Published : August 19, 2026 at 1:13 PM IST
Youth buzz at Reading Club in Weekends : ఇంట్లో టీవీ, మొబైల్, ఇతర పనులతో ఏకాగ్రత దెబ్బతినే అవకాశముంది. అందుకే కొందరు పార్కులను ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకుంటున్నారు. వారాంతాల్లో చెట్ల నీడన కూర్చొని పుస్తకాలు చదువుతున్నారు. కేబీఆర్ పార్కు, ఏఎస్రావు నగర్ పార్కు, సంజీవయ్యపార్కు, గచ్చిబౌలి, గండిపేట పరిసరాల్లోనూ యువత పుస్తకాలు చదువుతూ కనిపిస్తున్నారు. పచ్చని ప్రదేశంలో చదువుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తోందని అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
బుక్ రీడింగ్కి వేదికగా పార్కులు : ముంబయి, దిల్లీ, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర నగరాల్లోనూ బహిరంగ ప్రదేశాలు, పార్కుల్లో ఇలాంటి పఠన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పార్కుకు వెళ్లి పుస్తకం చదివి తిరిగి రావడం మాత్రమే కాకుండా అక్కడ పరిచయమైన వారితో పుస్తకాల గురించి మాట్లాడటం, కొత్త పుస్తకాల గురించి తెలుసుకోవడం, తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోవడం ఈ కార్యక్రమాల్లో ప్రత్యేకతగా మారింది.
పుస్తక పఠనం వైపు యువత అడుగులు : హైదరాబాద్లో పుస్తక పఠనాన్ని మరింత ప్రోత్సహించేందుకు రీడింగ్ క్లబ్లు కూడా ఏర్పడుతున్నారు. బెంగళూరులోని కబ్బర్ రోడ్ తదితర ప్రాంతాల్లో కనిపించిన పఠన సంస్కృతి స్ఫూర్తితో హైదరాబాద్లోనూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఊపందుకుంటున్నాయి. నగరంలో హైదరాబాద్ రీడ్స్ క్లబ్, సికింద్రాబాద్ రీడ్స్ క్లబ్, గచ్చిబౌలి రీడ్స్ క్లబ్, గండిపేట రీడ్స్ క్లబ్ తదితర సంస్థలు యువతను పుస్తక పఠనంవైపు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ క్లబ్లలో కేవలం బుక్ రీడింగ్ కాకుండా దాని గురించి చర్చించడం, అభిప్రాయాలను పంచుకోవడం, ఇతరుల ఆలోచనలు తెలుసుకునేలా సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు. దీంతో పఠనం ఒక వ్యక్తిగత అలవాటు నుంచి సామూహిక అనుభూతిగా మారుతోంది.
''రోజూ పాఠశాల, కళాశాల, ఉద్యోగం వంటి పనులతో బిజీగా ఉండే వారికి వారాంతాల్లో రీడింగ్ క్లబ్ కార్యక్రమాలు మంచి అనుభూతిని ఇస్తున్నారు. సాయంత్రం 4 నుంచి 7 గంటల వరకు ఒకచోట చేరి పుస్తకాలు చదవడం, వాటిపై చర్చించడం ద్వారా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడంతోపాటు స్నేహపూర్వక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది''- మిరాజ్ బేగం, సికింద్రాబాద్ రీడ్స్ క్లబ్ నిర్వాహకురాలు
రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ముద్రిత పుస్తకాలు : నేటి యువత ప్రింట్ నుంచి డిజిటల్ వరకు కొత్త పద్ధతుల్లో చదివేందుకు ఆసక్తి చూపుతోంది. ఒకే పుస్తకాన్ని ముద్రిత ప్రతి, ఈ-బుక్, ఆడియో బుక్. ఇలా వివిధ రూపాల్లో చదువుతున్నారు. వాట్ప్యాడ్, వెబ్టూన్, డీసీ యూనివర్స్, మార్వెల్ కామిక్స్ లాంటి డిజిటల్ వేదికలపై ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారు. బుక్టాక్ల పేరుతో పుస్తకాల ఫొటోలు, వాటి విశ్లేషణలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటున్నారు. అదే విధంగా స్నేహితులకు పుస్తకాలను చదువుకునేందుకు, బహుమతులుగా ఇస్తూ సరికొత్త అనుభూమిని పొందుతున్నారు. ముద్రిత పుస్తకాలను చదివే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. కొన్ని సర్వేల ప్రకారం 2022లో వీరి వాటా 59 శాతం ఉండగా, ప్రస్తుతం 65 శాతంగా ఉంది.
పుస్తక పఠనానికి ప్రాధాన్యం : చిన్ననాటి నుంచి ఇంటర్నెట్ వాతావరణంలో పెరిగిన మొదటి తరం జెనీ జీకి టెక్నాలజీ ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం వీరంతా పుస్తక పఠనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం డిజిటల్ డిటాక్స్. ఒకరకంగా డిజిటల్ తెరలకు బానిసలుగా మారుతున్న తరుణంలో వీరంతా ప్రశాంతతను వెతుక్కునేందుకు భౌతికంగా పుస్తకాలను చదవడానికే ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే పుస్తకాలు నోటిఫికేషన్లతో విసిగించవు, యూజర్ల డేటాను ట్రాక్ చేయవు.
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