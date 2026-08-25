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YUVA : రోజుకు 14 గంటల ప్రిపరేషన్ - 14 కేంద్ర సర్కార్‌ జాబ్స్‌తో సెన్సేషన్

14 కేంద్ర ప్రభుత్వోద్యోగాలు సాధించిన యువకుడు - కరోనా తర్వాత ప్రైవేట్‌ నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగంపై దృష్టి - 2023లో 5 పరీక్షల్లో ఫెయిల్ - రోజూ 12-14 గంటలు చదువు, మాక్‌టెస్టులతో సక్సెస్

14 Government Jobs Nagendra Sai Success Story
14 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన యువకుడు సాయి నాగేంద్ర (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 2:46 PM IST

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Nagendra Sai Got 14 Government Jobs : సాధారణంగా ఐఐటీ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తయిందంటే చాలు రూ.లక్షల్లో జీతాలు, విదేశీ అవకాశాలు, కార్పొరేట్ లైఫ్‌ స్టైల్‌ కళ్ల ముందు మెదులుతాయి. కానీ సరిగ్గా డిగ్రీ పట్టా చేతికి వచ్చే సమయానికి ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన కరోనా మహమ్మారి ఆ యువకుడి ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. కలలన్నీ ఒక్కసారిగా కుదేలు చేసినప్పటికీ ఏమాత్రం నిరాశ చెందకుండా కెరీర్‌ను మెరుగుపరుచుకునే దిశగా అడుగులు వేశాడు. దాని ఫలితమే 14 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన విజేతగా నిలిపింది. మరి అతడి సక్సెస్‌ మంత్ర ఏంటో తెలుసుకుందామా?

అభ్యర్థులకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్నాడు : నిరంతర సాధన, అలుపెరుగని పోరాటం చివరకు ఈ యువకుడిని విజయ తీరాలకు చేర్చాయి. ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడమే గగనంగా మారిన ఈ రోజుల్లో ఏకంగా 14 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి రికార్డు స్థాయి విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నా డు. ఓటమి ఎదురైనంత మాత్రాన ఆశలు వదులుకోకుండా కృషి చేస్తే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపించిన ఈ యువకుడి జీవిత ప్రయాణం ప్రస్తుతం ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు స్ఫూర్తినిస్తోంది.

14 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన యువకుడు సాయి నాగేంద్ర (ETV Bharat)

కరోనా ప్రభావంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంపై దృష్టి : 14 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సాధించిన ఆ యువకుడి పేరు నాగేంద్ర సాయి. కడపకు చెందిన అశ్వనీ కుమార్‌, రాజరాజేశ్వరి దంపతుల కుమారుడు. చిన్నతనం నుంచి చదువులో చురుగ్గా ఉండటంతో వారు కూడా ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. చదువు పూర్తి అయిన తర్వాత సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించాడు. కానీ అప్పటికే కరోనాతో కంపెనీలు లే ఆఫ్స్‌ ఇవ్వడం, ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించడం వంటివి జరిగాయి. ఆ సమయంలో ప్రైవేట్‌ రంగంలో ఉద్యోగ భద్రత తక్కువని గ్రహించి ఎలాగైనా ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలని ఇంటి నుంచే ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాడు.

విఫలమైనా నిరాశ చెందకుండా : నాగేంద్ర సాయి 2023లో దాదాపు 5 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పరీక్షలు రాశాడు. కానీ ఒక్కటీ రాలేదు. ఇప్పుడున్న సన్నద్ధత సరిపోదని హైదరాబాద్‌కు వెళ్లి 6 నెలల కోచింగ్‌ తీసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఎస్సెస్సీ సీజీఎల్ పరీక్షలో కీ చూశాక మార్కులు బాగా రావడంతో ఉద్యోగం ఖాయమని అనుకున్నాడు. కానీ నార్మలైజేషన్ ప్రక్రియ వల్ల స్కోర్‌ తగ్గడంతో ఆ జాబ్‌ మిస్‌ అయ్యింది. అయినా నిరాశ చెందకుండా లోపాలను సరిదిద్దుకుని తిరిగి సన్నద్ధమయ్యాడు. 2025లో విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలన్నింటికీ దరఖాస్తు చేశాడు.

ప్రతిరోజు 12 నుంచి 14 గంటలు చదివేవాడినని చెబుతున్నాడు. ఆ తర్వాత ఫలితాల్లో వరుసగా 14 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వరించాయన్నాడు. ప్రస్తుతం మహబూబ్‌ నగర్‌ జిల్లాలో ఈఎస్​ఐసీలో సోషల్‌ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాని వివరించాడు.

బలహీనతలను గుర్తించాలి : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమయ్యేవాళ్లు సిలబస్‌పై స్పష్టత తెచ్చుకోవాలని చెబుతున్నాడు నాగేంద్ర సాయి. పక్కా ప్రణాళికలు వేసుకొని మాక్‌టెస్టులు రాస్తుండాలి. ఎక్కడ వెనుక బడ్డారో గ్రహించి ఎప్పటికప్పుడు నోట్స్‌ రాసుకొని తిరిగి రివిజన్‌ చేస్తే ఫలితాలు ఉంటాయని వివరించాడు. కుమారుడు 14 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించడం గర్వంగా ఉందని యువకుడి తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. ఇన్ని రోజులు పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కడం ఎంతో సంతోషం గా ఉందన్నారు.

"2024లో సీజీఎల్ మెయిన్స్ రాశాను. అందులో 325 మార్కులొచ్చాయి. అంతకుముందు సంవత్సరం కటాఫ్​ 280 నుంచి 290 ఉంది. ఇక నాకు జాబ్​ వస్తుందని ఫిక్స్ అయ్యాను. కానీ నార్మలైజేషన్​ ప్రక్రియతో ఆ ఉద్యోగం రాలేదు. 2025లో మళ్లీ ప్రిపేర్​ కావడం మొదలుపెట్టాను. సీజీఎల్, ఎస్సెస్సీ ప్యాటర్న్​ ఉన్న 30కి పైగా జాబ్స్​కు సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ రాశాను. ఉద్యోగం సాధించాలనుకుంటే రెండు, మూడుసార్లు విఫలమైనా నిరాశ చెందకూడదు. రోజూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయ్యేలా చదవాలి. చాలా మంది మాక్​ టెస్టులను నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ వీటి ద్వారానే మనం ఎందులో వెనుకబడి ఉన్నామో అర్థమవుతుంది. నేను దాదాపు 500 మాక్​టెస్టులు రాశాను" - నాగేంద్ర సాయి, 14 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విజేత

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TAGGED:

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ESIC NAGENDRA SAI SUCCESS STORY
14ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల విజేత నాగేంద్ర
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