యువత ప్రాణాలు తీస్తున్న సోషల్ మీడియా - సరికొత్త నేరాలకు దారి తీస్తున్న రీల్స్ మోజు!
ఒక్క వీడియో వైరలైతే చాలు స్టార్ అయిపోవచ్చు అని యువత ఆలోచిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్ల కోసం రీల్స్ చేస్తూ పిల్లలు సరికొత్త నేరాలు చేస్తున్నారు.
Published : September 19, 2026 at 2:44 PM IST
Youth Risking Life for Reels : ప్రస్తుతం యువత చదువు పక్కన పెట్టేసి సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేయడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వాళ్లు చేసే కంటెంట్ ఎలా ఉన్నా సరే ఒక్క వీడియో వైరలైతే చాలు రాత్రికి రాత్రే స్టార్ అయిపోవచ్చు అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఫాలోవర్లు పెరిగితే ప్రమోషన్లతో పాటు డబ్బూ సంపాదించొచ్చు. అంతే కాదు అందరిలో కన్నా మనమే స్పెషల్గా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఏదేమైనా సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్ల కోసం రీల్స్, సెల్ఫీల మోజు సరికొత్త నేరాలు, దుష్పరిణామాలకు దారి తీస్తోంది. ప్రమాదకర స్టంట్లు చేస్తూ కొందరు తల్లిదండ్రులకు కన్నీళ్లు మిగిలుస్తుంటే, మరికొన్ని సందర్భాల్లో కుటుంబాలు కూలిపోతున్నాయి.
రీల్స్కి బానిసవుతున్న యువత
మద్యం, గ్యాంబ్లింగ్కు బానిసగా మారిన వారు ఎలా దాన్ని వదులుకోరో సోషల్ మీడియాకు అడిక్ట్ అయితే కూడా అంతే వ్యసనంగా ఉంటుందని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రూపంలో అందరితో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండాలనే భావన ఎంతకైనా దారితీస్తోందంటున్నారు. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా రీల్ పెట్టిన వెంటనే లైకులు రాకపోతే ఒత్తిడికి లోనవుతారు. బైకు స్టంట్లు చేయడం, ఎత్తయిన ప్రాంతాల నుంచి దూకుతున్నట్లు వీడియోలు చేయడం, అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించడం, అవసరం లేకున్నా అర్ధనగ్న ప్రదర్శలు చేయడం ఇలాంటి కోవలోకి వస్తాయి.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు
- హైదరాబాద్లో రీల్స్ మోజులో పడి. తనను, కుమార్తెను పట్టించుకోవడం లేదని చివరకు వంట కూడా చేయడం లేదని ఆగ్రహానికి గురైన ఓ వ్యక్తి భార్యను హతమార్చాడు. తల్లి మరణించడం. తండ్రి జులైపాలవ్వంతో రెండేళ్ల పాప అనాథగా మారింది.
- జహీరాబాద్కు చెందిన ఇద్దరు యువకులు శ్రీశైలం వెళ్లి వస్తూ డిండి జలాశయం వద్ద సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు ఆగారు. సెల్ఫీ తీసుకుంటూ ప్రమాదవశాత్తు జలాశయంలో మునిగి మరణించారు.
- ఇటీవల ఝార్ఖండ్లోని గార్వా జిల్లాలో 19 ఏళ్ల యువతి రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో రీల్స్ చేస్తుండగా రైలు ఢీకొట్టింది. ఘటనలో యువతి రెండు చేతులు కోల్పోగా ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరింది.
''డిజిటల్ అక్షరాస్యత లేకపోవడంతో కూడా సోషల్ మీడియాలకు బానిసలవుతున్నారు. ఎలాగైనా సరే అందరిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనుకోవడం మరో సమస్య. దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాలంటే సోషల్ మీడియాను అవసరం వరకే ఉపయోగించాలి. పిల్లలకు ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు వారు ఏం చేస్తున్నారో చూడాలి. పరిమితులు నిర్ధేశించాలి'' - డి. రాజు, సీఐ, నాంపల్లి
15-30 ఏళ్లలోపువారే అధికం
- ఈ రీల్స్ మోజులో పడుతున్న వారిలో 15-30 ఏళ్లల లోపువారే ఎక్కువగా ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. బైకు రేసింగ్ స్టంట్లు, రైలు వెనక నుంచి వస్తున్నప్పుడు నిల్చోవడం, ఉరేసుకున్నట్లు నటించడం, నీటి కాలువలు, జలాశయాల్లో, జంతువులతో, పర్వాతాలపై సెల్ఫీ తీసుకోవడం వంటివి చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు మృత్యువాత పడుతున్నారు.
- దక్షిణమధ్య రైల్వే పరిధిలో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 500-700 మంది వరకు రైలు ప్రమాదాల్లో మరణిస్తున్నారు. అందులో 10 శాతం మంది రైలు తలుపుల వద్ద నిలబడి సెల్ఫీలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ జారిపడడం, స్తంభాలకు తగిలి మరణిస్తున్నారు.
- ది వరల్డ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ 2024 నివేదిక ప్రకారం దేశంలో సెల్ఫీల కారణంగా 214 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 57 మంది తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం.
తల్లిదండ్రులు గమనించాల్సిన విషయాలు
- పిల్లలు సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి కంటెంట్ చూస్తున్నారో కచ్చితంగా గమనించాలి.
- పిల్లలకు మొబైల్ ఇచ్చాక దాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో పర్యవేక్షించాలి.
- సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ప్రొఫైళ్లను తనిఖీ చేస్తుండాలి.
- 15- 25 ఏళ్ల యువత ఎక్కువగా అభ్యంతరకరంగా వీడియోలు, ఫొటోలు చిత్రీకరించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేస్తున్నారు. వీరిపై ఎక్కువ దృష్టి సారించాలి.
- కేసులు నమోతైతే భవిష్యత్లో ఇబ్బందులు ఉంటాయని హెచ్చరించాలి.
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