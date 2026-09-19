ETV Bharat / state

యువత ప్రాణాలు తీస్తున్న సోషల్​ మీడియా - సరికొత్త నేరాలకు దారి తీస్తున్న రీల్స్​ మోజు!

ఒక్క వీడియో వైరలైతే చాలు స్టార్​ అయిపోవచ్చు అని యువత ఆలోచిస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియాలో ఫాలోవర్ల కోసం రీల్స్​ చేస్తూ పిల్లలు సరికొత్త నేరాలు చేస్తున్నారు.

Youth Risking Life for Reels
Youth Risking Life for Reels (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Youth Risking Life for Reels : ప్రస్తుతం యువత చదువు పక్కన పెట్టేసి సోషల్​ మీడియాలో రీల్స్​ చేయడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వాళ్లు చేసే కంటెంట్​ ఎలా ఉన్నా సరే ఒక్క వీడియో వైరలైతే చాలు రాత్రికి రాత్రే స్టార్​ అయిపోవచ్చు అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఫాలోవర్లు పెరిగితే ప్రమోషన్లతో పాటు డబ్బూ సంపాదించొచ్చు. అంతే కాదు అందరిలో కన్నా మనమే స్పెషల్​గా​ ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఏదేమైనా సోషల్​ మీడియాలో ఫాలోవర్ల కోసం రీల్స్​, సెల్ఫీల మోజు సరికొత్త నేరాలు, దుష్పరిణామాలకు దారి తీస్తోంది. ప్రమాదకర స్టంట్లు చేస్తూ కొందరు తల్లిదండ్రులకు కన్నీళ్లు మిగిలుస్తుంటే, మరికొన్ని సందర్భాల్లో కుటుంబాలు కూలిపోతున్నాయి.

రీల్స్​కి బానిసవుతున్న యువత

మద్యం, గ్యాంబ్లింగ్​కు బానిసగా మారిన వారు ఎలా దాన్ని వదులుకోరో సోషల్​ మీడియాకు అడిక్ట్​ అయితే కూడా అంతే వ్యసనంగా ఉంటుందని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రూపంలో అందరితో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండాలనే భావన ఎంతకైనా దారితీస్తోందంటున్నారు. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా రీల్​ పెట్టిన వెంటనే లైకులు రాకపోతే ఒత్తిడికి లోనవుతారు. బైకు స్టంట్లు చేయడం, ఎత్తయిన ప్రాంతాల నుంచి దూకుతున్నట్లు వీడియోలు చేయడం, అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించడం, అవసరం లేకున్నా అర్ధనగ్న ప్రదర్శలు చేయడం ఇలాంటి కోవలోకి వస్తాయి.

ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు

  • హైదరాబాద్​లో రీల్స్​ మోజులో పడి. తనను, కుమార్తెను పట్టించుకోవడం లేదని చివరకు వంట కూడా చేయడం లేదని ఆగ్రహానికి గురైన ఓ వ్యక్తి భార్యను హతమార్చాడు. తల్లి మరణించడం. తండ్రి జులైపాలవ్వంతో రెండేళ్ల పాప అనాథగా మారింది.
  • జహీరాబాద్​కు చెందిన ఇద్దరు యువకులు శ్రీశైలం వెళ్లి వస్తూ డిండి జలాశయం వద్ద సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు ఆగారు. సెల్ఫీ తీసుకుంటూ ప్రమాదవశాత్తు జలాశయంలో మునిగి మరణించారు.
  • ఇటీవల ఝార్ఖండ్​లోని గార్వా జిల్లాలో 19 ఏళ్ల యువతి రైల్వే ట్రాక్​ సమీపంలో రీల్స్​ చేస్తుండగా రైలు ఢీకొట్టింది. ఘటనలో యువతి రెండు చేతులు కోల్పోగా ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరింది.

''డిజిటల్​ అక్షరాస్యత లేకపోవడంతో కూడా సోషల్​ మీడియాలకు బానిసలవుతున్నారు. ఎలాగైనా సరే అందరిలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనుకోవడం మరో సమస్య. దీనికి అడ్డుకట్ట వేయాలంటే సోషల్​ మీడియాను అవసరం వరకే ఉపయోగించాలి. పిల్లలకు ఫోన్​ ఇచ్చినప్పుడు వారు ఏం చేస్తున్నారో చూడాలి. పరిమితులు నిర్ధేశించాలి'' - డి. రాజు, సీఐ, నాంపల్లి

15-30 ఏళ్లలోపువారే అధికం

  • ఈ రీల్స్​ మోజులో పడుతున్న వారిలో 15-30 ఏళ్లల లోపువారే ఎక్కువగా ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. బైకు రేసింగ్​ స్టంట్లు, రైలు వెనక నుంచి వస్తున్నప్పుడు నిల్చోవడం, ఉరేసుకున్నట్లు నటించడం, నీటి కాలువలు, జలాశయాల్లో, జంతువులతో, పర్వాతాలపై సెల్ఫీ తీసుకోవడం వంటివి చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు మృత్యువాత పడుతున్నారు.
  • దక్షిణమధ్య రైల్వే పరిధిలో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 500-700 మంది వరకు రైలు ప్రమాదాల్లో మరణిస్తున్నారు. అందులో 10 శాతం మంది రైలు తలుపుల వద్ద నిలబడి సెల్ఫీలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ జారిపడడం, స్తంభాలకు తగిలి మరణిస్తున్నారు.
  • ది వరల్డ్​ ఆఫ్​ స్టాటిస్టిక్స్​ 2024 నివేదిక ప్రకారం దేశంలో సెల్ఫీల కారణంగా 214 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 57 మంది తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం.

తల్లిదండ్రులు గమనించాల్సిన విషయాలు

  • పిల్లలు సోషల్​ మీడియాలో ఎలాంటి కంటెంట్‌ చూస్తున్నారో కచ్చితంగా గమనించాలి.
  • పిల్లలకు మొబైల్ ఇచ్చాక దాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో పర్యవేక్షించాలి.
  • సోషల్​ మీడియా అకౌంట్​ ప్రొఫైళ్లను తనిఖీ చేస్తుండాలి.
  • 15- 25 ఏళ్ల యువత ఎక్కువగా అభ్యంతరకరంగా వీడియోలు, ఫొటోలు చిత్రీకరించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేస్తున్నారు. వీరిపై ఎక్కువ దృష్టి సారించాలి.
  • కేసులు నమోతైతే భవిష్యత్​లో ఇబ్బందులు ఉంటాయని హెచ్చరించాలి.

పిల్లలు ఫోన్​ చూడటం తప్పు కాదు - ఇలా వాడుకోలేకపోతే మాత్రం నిజంగా తప్పే!

జలకళతో నిండుకుంటున్న ప్రాజెక్టులు - ఆద మరిచి రీల్స్​, సెల్ఫీలంటే అంతే సంగతి!

TAGGED:

CHILDREN RISKS LIFE FOR REELS
SOCIAL MEDIA REELS
INSTAGRAM VIRAL REELS
YOUTH DANGEROUS REELS
SOCIAL MEDIA CRAZY REELS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.