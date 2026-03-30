ఆన్​లైన్​లో మాటు వేసి ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌లోకి లాగారు - టెర్రర్ లింక్ కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు

విజయవాడ ఉగ్రమూలాల కేసులో వెలుగులోకి విస్తుపోయే వాస్తవాలు - సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెట్టే యువతను ఉగ్రవాదం వైపు ఆకర్షణ - నేరుగా పరిచయం లేనివారందరితో దేశవ్యాప్త నెట్‌వర్క్‌ ఏర్పాటు

Published : March 30, 2026 at 9:44 AM IST

Vijayawada Terror Link Case Updates: విజయవాడ ఉగ్రమూలాల కేసులో నమ్మలేని నిజాలు బయటపడుతున్నాయి. చిన్నాచితకా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ జీవనాన్ని సాగించే కొద్దిమంది వ్యక్తుల బలహీనతలను అవకాశంగా చేసుకుని విదేశీ హ్యాండర్లు జిహాదీ, ఉగ్రవాద భావజాలం వైపు వారిని ఆకర్షించారు. అనంతరం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వారితో ఉగ్ర సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై నిఘా పెట్టిన ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో యువతకు గాలం: హైదరాబాద్‌లోని చంచల్‌గూడకు చెందిన సైదా బేగం వంట మనిషిగా పనిచేసేది. ఆమె భర్త ఇమ్రాన్‌ఖాన్‌ నాలుగేళ్ల క్రితం చనిపోయారు. అప్పటి నుంచి తన ఏడేళ్ల కుమారుడితో కలిసి తల్లిదండ్రుల వద్ద సైదా బేగం ఉంటోంది. తనను, తన కుమారుడిని ప్రేమతో చూసుకునే తన వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కోసం సామాజిక మాధ్యమాల్లో తరచుగా అన్వేషించేది. అందుకుగాను 'సైదా బేగం 75' పేరిట ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాను తెరచి తరచుగా పోస్టులను పెట్టేది. ఈ క్రమంలో పలువురికి రిక్వెస్ట్‌లను పంపుతూ వాటిని యాక్సెప్ట్‌ చేసిన వాళ్లతో చాటింగ్‌ చేసేది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఐసీస్‌ ఉగ్రవాద సంస్థతో సంబంధాలున్న వారు ఆమెను ఈ నెట్‌వర్క్‌లోకి దించినట్లు ఏపీ కౌంటర్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

అంతేకాకుండా బిహార్‌ రాష్ట్రంలోని దర్భంగా ప్రాంతానికి చెందిన షాద్మాన్​ ​ దిల్‌కష్‌ అనే వ్యక్తిని ఈ ఉగ్రవాద లింకుల్లోకి లాగారు. ఇతని తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నారు. అతన్ని వైద్యుడిగా చూడాలనేది వారి లక్ష్యం. అందుకు అనుగుణంగా దిల్​కష్​ను తమ తల్లిదండ్రులు నీట్‌ శిక్షణ నిమిత్తం పట్నాకు పంపించారు. అయితే నీట్ తొలి ప్రయత్నంలో విఫలమైన దిల్‌కష్‌ సామాజిక మాధ్యమాల్లో చురుగ్గా ఉండేవాడు.

సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే విదేశీ హ్యాండ్లర్ల ఉచ్చులోకి దిల్​కష్‌ వెళ్లిపోయాడు. దాంతో చదువును గాలికొదిలేసి షాద్మాన్​​ రైట్స్‌ పేరిట ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో జిహాదీ, ఉగ్రవాద సాహిత్యాన్ని పోస్టు చేస్తూ తనలాగే ఉన్న మరికొంతమందిని ఆకర్షించేవాడు. అదే విధంగా బెన్‌ఎక్స్‌.కామ్‌ అనే గ్రూపులో నమోదై భారతదేశంలోని ఆత్మాహుతి దాడులకు ప్రణాళికలను రూపొందించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

ఇస్లామిక్‌ రాజ్య ఏర్పాటే లక్ష్యంగా: దిల్లీకి చెందిన లక్కీ అహ్మద్‌ పదో తరగతి వరకూ చదివి మానేశాడు. తండ్రితో పాటు పెయింటింగ్‌ పనులకు వెళ్తుండేవాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చురుగ్గా ఉండే లక్కీ విదేశీ హ్యాండ్లర్లు ఇచ్చే ఆదేశాలతో ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌కు సంబంధించి బెన్‌ఎక్స్‌ గ్రూప్​కు అడ్మిన్‌గా వ్యవహరించేవాడు. దీని ప్రకారం ఇందులో జిహాద్‌ కోసం యువతను ఈ గ్రూపులో నియమించడం, ఐసిస్‌ జెండాను ప్రదర్శించడం చేసేవాడు.

భారత్‌లో ఇస్లామిక్‌ రాజ్యం ఏర్పాటు లక్ష్యంగా లక్కీ అహ్మద్ చురుకుగా పనిచేసేవాడు. భారత్‌పై వ్యతిరేకతను తన పోస్టుల్లో స్పష్టంగా వ్యక్తపరిచేవాడు. దీనికితోడు తీవ్రవాదుల ఫోటోలకు బదులుగా తన ముఖాన్ని అతికించుకుని లక్కీ అహ్మద్ కత్తి పట్టుకున్న ఫొటోలను పోస్టు చేసినట్లు దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు.

బిహార్​లోని ఔరంగాబాద్‌ జిల్లా రఫీగంజ్‌కు చెందినటువంటి యువకుడు సీనియర్‌ ఇంటర్‌ చదువుతున్నాడు. ఈ యువకుడు ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌కు ఆకర్షితుడై చివరకు విదేశీ హ్యాండ్లర్ల వలలో చిక్కాడు. దాంతో అతను ఆన్‌లైన్‌లో పెయిడ్‌ గేమ్స్‌ ఆడేందుకు అవసరమైన సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ మొత్తం వాళ్లే చెల్లించి ఆ బాలుడికి లాగిన్‌ క్రెడెన్షియల్స్‌ ఇచ్చారు. అక్కడితో ఆగకుండా అతని ద్వారా చివరకు జిహాద్, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల సమాచారాన్ని సైతం వ్యాప్తి చేయించారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృత వ్యాప్తి: విజయవాడ నగరంలోని ఓలా, ర్యాపిడో, ఉబర్‌ బైక్‌ రైడర్‌గా పనిచేసుకునే మహమ్మద్‌ రహమతుల్లా అబూ బకర్‌ అల్‌ బాగ్దాది, షరీఫ్‌ ఇస్రార్‌ అహ్మద్, జకీర్‌ నాయక్​తో పాటు అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద నాయకుల విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలకు సంబంధించిన వీడియోలన్నీ సీనియర్‌ ఇంటర్‌ చదివిన యువకుడు చూసేవాడు. అక్కడితో ఆగకుండా వీటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేస్తుండేవాడు. ఈ విధంగా విదేశీ హ్యాండ్లర్లు అతడిని వారి నియంత్రణలో ఉంచారు. అలా ఐసిస్‌ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన బెన్‌ఎక్స్‌ కామ్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ గ్రూపులో చేర్పించి అతనితో జిహాదీ, ఉగ్రవాద సమాచారాన్ని విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేసేవారు.

విజయవాడ నగరంలోని ఆటోనగర్‌లో లేజర్‌ మార్కింగ్‌ పనులను చేసుకునేటటువంటి మహ్మద్‌ దానిష్, బిర్యానీ పాయింట్‌లో క్యాషియర్‌గా పనిచేసుకునే మిర్జా సొహైల్‌ బేగ్‌లను రహమతుల్లా షరీఫ్‌ ద్వారా ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌లోకి లాగారు. వీరితో పాటు అల్‌-మాలిక్‌ యూత్‌ ఇస్లామిక్‌ కమిటీ పేరిట ఒక గ్రూపును సైతం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇక కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బళ్లారికి చెందిన అబ్దుల్‌ సలాం లారీడ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. ఇతను పీస్‌ఆఫ్‌మైండ్‌ 56 పేరిట ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఖాతాను తెరిచుకుని యాక్టివ్​గా సోషల్ మీడియాలో వ్యవహరించేవారు. దాంతో ఇతని పోస్టులను గమనించిన విదేశీ హ్యాండ్లర్లు ఉగ్రవాద లింకుల్లోకి ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత అబ్దుల్‌ సలాంను బెన్‌ఎక్స్‌ కామ్‌ గ్రూపులో చేర్పించి అతనితో జిహాదీ, ఉగ్రవాద సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేసేవారని పోలీసుల దర్యాప్తులో రుజువైంది.

దేశవ్యాప్తంగా నెట్‌వర్క్‌లు ఏర్పాటు: రాజస్థాన్‌ రాష్ట్రంలో జోధ్‌పుర్‌కు చెందినటువంటి జిషాన్‌ షరీఫ్‌ ఇస్రార్‌ అహ్మద్, జకీర్‌ నాయక్‌ అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థల నాయకుల విద్వేషపూరిత ప్రసంగాల వీడియోలను చూసేవాడు. అంతేకాకుండా తన ముఖానికి ముసుగును ధరించి ఐసిస్‌ జెండాలను ఎగరవేసేవాడు. దీనికితోడు బ్లాక్‌పౌడర్​ను తయారుచేస్తూ భారత్‌లో విధ్వంసానికి పురిగొల్పేవాడు. ఇతనే కాదు మహారాష్ట్రలోని పుణె వాసి షారూక్‌ ఖాన్, పశ్చిమబెంగాల్‌లోని బంకురా ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మిర్‌ అసిఫ్‌ అలీఖాన్, ముంబయికి చెందినటువంటి షేక్‌ ఫయాజ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌లు సైతం ఈ పద్ధతిలోనే ఉగ్రవాద ఉచ్చులో పడ్డారు.

ఇందులో దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే ఉగ్రవాదుల వలలో చిక్కిన వారిలో ఎక్కువ శాతం మంది నిరుపేద కుటుంబాలే కావడం గమనార్హం. ఉండే ఇంటికి అద్దె చెల్లించేందుకు కూడా డబ్బుల్లేని పరిస్థితిలో ఉన్నవారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో తమ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో వారి వారి తల్లిదండ్రులకు కనీస అవగాహన లేదు. పోలీసులు అరెస్టు చేయడానికి వెళ్లినప్పుడే విషయం తెలిసి చివరకు గుండెలు బాదుకుంటూ లబోదిబోమనడం విచారకరం. వీరి ఉన్మాదం తీవ్ర స్థాయిలో పేట్రేగిపోయింది. చివరకు ఆత్మాహుతి దాడులకు సిద్ధమైన ఈ ఉగ్రవాద లింకులను సీఐ సెల్‌ ప్రాథమిక విచారణ స్థాయిలోనే గుర్తించి అడ్డుకట్ట వేసింది. లేకపోతే ఊహించని విధంగా తీవ్రమైన నష్టం జరిగేదని పోలీసు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసు - మైనర్‌ సహా ఆరుగురు అరెస్టు

టెర్రర్ లింక్ కేసు - మరొకరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

