తానే నలుగురికి జాబ్‌ ఇచ్చేలా ఉండాలనుకున్నాడు బ్రో- ఐర్లాండ్‌లో ఐటీ కంపెనీ స్థాపించాడు

అవకాశాలు సృష్టించుకుని ఎదిగాడు- ఐర్లాండ్​లో కృష్ణా జిల్లాకు యువకుడి సత్తా - ఐటీ కంపెనీ ప్రారంభించిన చెందిన సాత్విక్​ మురారి

Youth of Krishna District Satwik Murari Set Up IT Company in Ireland
Youth of Krishna District Satwik Murari Set Up IT Company in Ireland (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Youth of Krishna District Satwik Murari Set Up IT Company in Ireland : విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయడం నేటి యువతకు కల. డిగ్రీ, బీటేక్​ పూర్తైందంటే అమెరికా, యూకే, జర్మనీ, ఐర్లాండ్, ఫిన్లాండ్, స్కాట్లాండ్, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్‌ తదితర యూరోపియన్‌ సహా పలు దేశాల బాట పడుతున్నారు. అక్కడ ఉన్నత చదువుకుని సొంత దేశంలో కంపెనీలు పెట్టడం గానీ, లేక అక్కడే పెద్ద సంస్థలో మంచి ఉద్యోగం సాధిడమే లక్ష్యంగా విదేశాలకు చేరుకుంటున్నారు. కానీ ఈ బ్రో అలా కాదు తానే నలుగురికి జాబ్‌ ఇచ్చేలా ఉండాలని అనుకున్నాడు. కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన సాత్విక్​ మురారి ఏకంగా ఓ కంపెనీనే స్థాపించాడు. అయితే అదంత సులువుగా ఏం సాగలేదు. అవకాశాలను సృష్టించుకుని మరీ ఎదిగాడు. పరాయి దేశంలో కష్టాలను ఎదుర్కుని తాను ఎలా సొంత కంపెనీ ప్రారంభించారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

గ్లోబల్‌ ఎక్స్‌ప్లోర్‌ ఐటీ సొల్యూషన్స్‌ : కృష్ణా జిల్లాలోని చల్లపల్లికి చెందిన సాత్విక్‌ మురారి సన్నకారు రైతు కుటుంబంలో పుట్టాడు. దగ్గర్లో ఉన్న పాఠశాలలో పదోతరగతి, మచిలీపట్నంలో ఇంటర్మీడియట్‌ పూర్తి చేశాడు. తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో బీఎస్సీ చదివి, అనంతరం విదేశాల్లో చదవాలన్న కలతో అమెరికాకు వెళ్లే ప్రయత్నాలు చేశాడు. కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా వీలు కాలేదు. రకరకాలైన అవాంతరాలు. ఇక తన ఆశ నెరవేరదు అనుకున్న సమయంలో 2016లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ప్రవేశపెట్టిన విదేశీ విద్యాపథకం అతడి జీవితాన్నే మార్చేసిందని సాత్విక్​ చెబుతున్నాడు. ఆ పథకాన్ని ఉపయోగించుకుని తాను ఐర్లాండ్‌ వెళ్లి ఎం.ఎస్‌. పూర్తి చేశాడు. చదువు పూర్తయిన తర్వాత అక్కడే ‘గ్లోబల్‌ ఎక్స్‌ప్లోర్‌ ఐటీ సొల్యూషన్స్‌’ అనే కంపెనీ స్థాపించాడు. తనలా వేరేవాళ్లు విదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బంది పడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వారికోసం తన కంపెనీలో వివిధ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాడు.

సాత్విక్‌ మురారి ఐర్లాండ్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ : అంతేకాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ‘పీ4’ కార్యక్రమ స్ఫూర్తిని అందుకున్నాడు. దీని ద్వారా ప్రతిఒక్కరూ మరో నలుగురి జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నించాలి. ఇందులో తన వంతుగా ఏటా నలుగురు పేద విద్యార్థులు విదేశాల్లో చదువుకోవడానికి అయ్యే ఖర్చును సాత్విక్‌ భరిస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది జులైలో ‘సాత్విక్‌ మురారి ఐర్లాండ్‌ స్కాలర్‌షిప్‌’ కార్యక్రమాన్ని సైతం ప్రారంభించాడు. వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిని మెరిట్‌ ఆధారంగా గుర్తించి స్కాలర్‌షిప్‌ అందిస్తున్నాడు. తనతోపాటు మరికొందరిని ఉజ్వల భవిష్యత్తు దిశగా నడిపిస్తున్న కుర్రాడిని అందరూ అభినందిస్తున్నారు.

KRISHNA DISTRICT SATWIK MURARI
SATWIK MURARI IT COMPANY IN IRELAND
TELUGU YOUTH STARTS COMPANY ABROAD
ఐర్లాండ్‌లో తెలుగుయువకుడి ఐటీకంపెనీ
TELUGU MAN IT COMPANY IN IRELAND

