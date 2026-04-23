బ్రో 30 వచ్చినా డోంట్కేర్ - జీవితంలో సెట్ అయిన తర్వాతనే పెళ్లి
ఆలస్యమైనా సరైన వ్యక్తిని ఎంపిక చేసుకోవాలని చూస్తున్న అమ్మాయిలు - జీవితంలో స్థిరపడ్డ తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్న అబ్బాయిలు - సరైన సంబంధం దొరికే వరకు వయసు ఎక్కువైనా పట్టించుకోని యువత
Published : April 23, 2026 at 1:20 PM IST
Youth Not Interested On Marraiges in Telangana : ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన సామాజిక, ఆర్థిక, విద్యా, ఉద్యోగ, కుల సర్వేలో పెళ్లి కాని వారే ఎక్కువ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. తమకు కాబోయే వరుడికి సాఫ్ట్వేర్ కొలువు, హైదరాబాద్లో మంచి సొంత ఇల్లు, స్వగ్రామంలో నివాస గృహంతో పాటు కొంత వ్యవసాయ భూమి ఉండాలనే ఎక్కువ మంది కోరుకుంటున్నారు. ఆలస్యంగా అయినా సరైన వ్యక్తిని ఎంపిక చేసుకోవాలని ఆచితూచి వ్యవహారిస్తున్నారు. ఇక మగవాళ్ల విషయానికి వస్తే జీవితంలో స్థిరపడ్డ తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకోవాలనే ధృడమైన ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నారు.
పెళ్లి చేసుకోవడానికి చూస్తున్నవారు ఎక్కువే : సరైన సంబంధం దొరికే వరకు వయసు ఎక్కువైనా ఏం పర్లేదని యువకులు అలాగే ఉండిపోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని కొన్ని సామాజిక వర్గాల్లో ఆడపిల్లల సంఖ్య తక్కువగా ఉండటంతో ఇతర సామాజిక వర్గాలకు చెందిన వారైనా సరే అనేలా కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో కులాంతర వివాహాలు ఇంకా పరిమితంగానే ఉన్నప్పటికీ కొన్ని సామాజిక వర్గాల్లో మాత్రం మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయ్యంగార్లు, అయ్యర్లు వర్గంలో 12 శాతం కుటుంబాల్లో కులాంతర వివాహాలు చేసుకున్నారు. ఎస్సీ క్రిస్టియన్లు(9.9 శాతం), రాజులు(8.7 శాతం) కూడా ఈ కులాంతర వివాహాల్లో ముందంజలో ఉన్నారు. జిల్లాల వారీగా నిర్వహించిన సర్వేలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో సగటున 38.8 శాతం మంది పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎదురు చూస్తున్నట్లు ఆసక్తికర విషయం తెలిసింది.
యాదాద్రి భువనగిరిలోనే ఎక్కువే : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాతో పోలిస్తే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పెళ్లి కావాల్సిన వారు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అత్యధికంగా యాదాద్రి జిల్లా (37.8) ఉండగా అత్యల్పంగా సూర్యాపేట జిల్లా (35.3) ఉండటం గమనించాల్సిన విషయం. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎవరికివారే ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కలిగిన తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆలోచనలతో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఒకవేళ లైఫ్లో మంచి స్థాయిలో స్థిరపడకుండా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారిని చూసి కొంత అవగాహన పెంచుకుంటున్నారు. కచ్చితంగా మంచి ఆదాయం జీవనప్రమాణాలు పెరిగే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడే వివాహం అంటే ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అలానే అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులు కూడా అబ్బాయికి మంచి ఉద్యోగం ఉందా? ఆస్తిపాస్తులు ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూసి నచ్చితేనే పెళ్లి చేస్తున్నారు.
అగ్రకులాల చేతుల్లోనే భూములు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన సామాజిక, ఆర్థిక, కుటుంబ సర్వేలో పలు ఆసక్తికర విషయాలు బయటపడ్డాయి. అత్యధిక జనాభాను కలిగిన బీసీ కులాల పేరిట భూములు తక్కువగా ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. జనాభా తక్కువగా ఉన్న అగ్రకులాల చేతుల్లోనే భూములు ఎక్కువగా ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది. శాతాల వారీగా జనాభాను, కలిగి ఉన్న భూముల విస్తీర్ణాల వివరాలను వెల్లడించింది.
పలు జిల్లాల్లో భిన్నమైన పరిస్థితి : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బీసీల తర్వాత గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో జనాభా నిష్పత్తి కంటే తక్కువ భూమిని కలిగి ఉంటే మంచిర్యాల, నిర్మల్ జిల్లాలో మరో భిన్నమైన పరిస్థితి ఉంది. ఆ జిల్లాలో ఎస్టీ జనాభా తక్కువగా ఉండగా వారి పేర భూమి అధికంగా ఉంది. బీసీల విషయానికి వస్తే నాలుగు జిల్లాల్లో జనాభా అత్యధికంగా ఉన్నా భూమిలేని వారు తక్కువగా ఉన్నారనే విషయం నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ఎస్సీల్లో మంచిర్యాల జిల్లా మినహా మిగిలిన మూడు జిల్లాలో జనాభాతో సమానంగా ఒకట్రెండు శాతం ఎక్కువ భూములు కలిగి ఉండటం ఆ వర్గాల సామాజిక స్థితిగతికి అద్దం పడుతోంది. అగ్రవర్ణాల్లోనూ రెడ్డి, వెలమ, కమ్మ, బ్రాహ్మణులు అత్యధిక భూములను కలిగి ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ రిపోర్టు ద్వారా స్పష్టమైంది.
