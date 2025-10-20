ETV Bharat / state

వివాహ రిజిస్ట్రేషన్‌కు శ్రద్ధ చూపని నవ దంపతులు - ఈ పథకాలు కోల్పోయినట్లే!

కల్యాణ కత్రువు రిజిస్ట్రేషన్​కు శ్రద్ధ చూపని నవదంపతులు - వివాహ బంధాన్ని చట్టపరంగా నమోదు చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్న అధికారులు

Marriage Registrations In West Godavari District
Marriage Registrations In West Godavari District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
Marriage Registrations In West Godavari District: పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ కావడంతో కల్యాణ మండపాలు, ఫంక్షన్‌ హాళ్లు కళకళలాడుతున్నాయి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా గత 3 నెలల్లో వందలాది పెళ్లిళ్లు జరిగాయి. కానీ వీటి నమోదులను పరిశీలిస్తే చాలా తక్కువ సంఖ్యలోనే ఉంటున్నాయి. ప్రముఖ దేవాలయాలు, కల్యాణ మండపాలు, చర్చిల్లో వివాహాలు చేసుకున్న వారికి వాటి నిర్వాహకులే నమోదు ప్రక్రియకు సహకరిస్తున్నారు. అయినా వైవాహిక బంధాన్ని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకునే విషయంలో నూతన దంపతులు కొందరు మాత్రం శ్రద్ధ చూపడం లేదు.

మూడు నెలల్లో దరఖాస్తు: పెళ్లి చేసుకున్న నవ దంపతులు 3 నెలల్లో ఎప్పుడైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వివాహ రిజిస్ట్రేషన్‌కు దరఖాస్తుతోపాటు శుభలేఖ, జీలకర్ర బెల్లం పెడుతున్న, తాళి కడుతున్న, పూల దండలు మార్చుకునే చిత్రాలు అవసరం. వధూవరుల జనన ధ్రువపత్రాల నకళ్లు, ఆధార్‌ కార్డులు అధికారులకు అందజేయాలి. 10వ తరగతి చదివితే మార్కులు జాబితా నకలు అవసరం. నూతన దంపతుల తరఫున ఇద్దరు సాక్షుల ఆధార్‌ పత్రాలను ఆయా వార్డు గ్రామ సచివాలయాల్లో అందించాలి. పరిశీలించి పురపాలక సంఘం, పంచాయతీ కార్యాలయాలకు పంపుతారు. అనంతరం రూ.500 రుసుమును చెల్లించి వివాహ నమోదు పత్రాన్ని పొందవచ్చు.

సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయాల్లో సైతం స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకుని నమోదు చేయించుకునే వెసులుబాటును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది. వివాహం జరిగి 30 రోజులు దాటితే రూ.20 స్టాంపుపై నోటరీ, రూ.2 కోర్టు రుసుము స్టాంపులు 4, వివాహ రిజిస్ట్రేషన్‌కు ముందు ఆన్‌లైన్‌లో అనుకూలమైన తేదీ నాటికి స్లాట్‌ బుకింగ్‌కు సంబంధిత సర్టిఫికేట్​లు అన్నీ అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ కార్యాలయంలో వివాహం రిజిస్టర్ చేయించుకుంటున్నారో ఆ ఆఫీస్​ పరిధిలో వధూవరులిద్దరిలో ఒకరికైనా ఆధార్‌ చిరునామా కలిగి ఉండాలి.

ప్రయోజనాలు: రిజిస్ట్రేషన్‌ పత్రంతో నామినీగా నమోదు చేసుకోవడంతోపాటు పలు పథకాల్లో లబ్ధికి హక్కుంటుంది. విదేశాలకు వెళ్లే సమయంలో పాస్‌పోర్టుకు సంబంధించి పాస్‌పోర్ట్, వీసా, వర్క్, పర్మిట్, బీమాకు ఉపయోగపడుతుంది. ఒక వేళ భార్యభర్తల మధ్య వివాదాలు వచ్చినప్పుడు పోలీసు కేసులు, న్యాయస్థానంలో సాక్ష్యంగా ఉంటాయి.

తప్పనిసరిగా నమోదు చేయించుకోండి: 3 నెలల్లో 707 మంది మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నారని జిల్లా రిజిస్ట్రార్ కె. శ్రీనివాసరావు అన్నారు. విదేశాలకు వెళ్లే వారు, ఇతర న్యాయపరమైన అవసరాలు ఉన్న వారు మాత్రమే ఎక్కువగా చేయించుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు. ప్రతి నూతన జంట వివాహ బంధాన్ని చట్టపరంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా వివరించారు. భవిష్యత్తులో వీటి వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయని గుర్తు చేశారు.

'ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్ చేయించుకోండి' - కేవలం రూ.500 మాత్రమే

చివరి నిమిషంలో హడావుడి - రూ.500తో అయిపోయే పనికి రూ.వేలల్లో ఖర్చు

