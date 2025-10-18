ETV Bharat / state

ఐటీ ఉద్యోగాలను వదిలి - వ్యవసాయంలోకి తిరిగొస్తున్న యువత

గ్లోవిల్‌ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఈ మార్పునకు ప్రేరణ - గ్రామాల్లో యువ రైతు ఉద్యమం పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం

Youth Returning to Agriculture
Youth Returning to Agriculture (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Youth Returning to Agriculture in Chittoor District : ఇటీవల తిరుపతి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఒక కొత్త మార్పు కనిపిస్తోంది. ఉద్యోగాలు, ఐటీ రంగం, పట్టణ జీవితం వదిలి వ్యవసాయం వైపు తిరిగి వస్తున్న యువత సంఖ్య పెరుగుతోంది. వడమాలపేట మండలంలోని గ్లోవిల్‌ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఈ మార్పునకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. ఈ సంస్థ గ్రామాల్లో యువ రైతు ఉద్యమం పేరుతో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టింది.

వారానికి రూ.15 వేలు : తిరుచానూరు మండలానికి చెందిన వ్యక్తి సుశీలు (28). హైదరాబాద్​లో ఐటీ ఉద్యోగం చేసేవాడు. కరోనా సమయంలో జాబ్​ పోయింది. అప్పుడే తమ కుటుంబానికి ఉన్న చిన్న వ్యవసాయ భూమిలో సేంద్రియ కూరగాయలు పండించడం ప్రారంభించాడు. ప్రస్తుతం వారానికి రూ.15 వేల వరకు ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాడు.

యూట్యూబ్​​లో నేర్చుకుని : రేణిగుంట ప్రాంతానికి చెందిన యువతి రమ్య (26). బీటెక్ పూర్తి చేయగా, ఉద్యోగం రాలేదు. యూట్యూబ్​లో నేర్చుకుని హైడ్రోఫోనిక్స్ ఫార్మింగ్ మొదలు పెట్టింది. ఆ ఉత్పత్తులకు తిరుపతిలో మంచి మార్కెట్​ కూడా ఉంది.

ఎందుకు వస్తున్నారంటే : నగర జీవితంపై విసుగు చెందిన యువత, పట్టణాలు వదిలి పల్లె బాట పడుతున్నారు. పెద్ద నగరాల్లో ఒత్తిడి, దానికి తోడు ఖర్చులు, మానసిక అలసట వీటింన్నిటికి నుంచి విముక్తి పొందేందుకు సొంత గ్రామాలకు వస్తున్నారు. కొందరూ అయితే ఉద్యోగ భద్రత లేకపోవడం వల్ల, తాత్కాలిక ఉద్యోగాలు, ఒత్తిడి, తక్కువ జీతాలు మొదలైన కారణాల వల్ల వ్యవసాయం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

ఒకప్పుడూ తిరుపతి చుట్టుపక్కల భూములు నిరుపయోగంగా ఉండేవి. ప్రస్తుతం యువత వ్యవసాయ రంగంలోకి వస్తుండటంతో పైర్లతో కనిపిస్తోంది. తిరుపతి చుట్టుపక్కల భూములు నిరుపయోగంగా ఉండేవి. ప్రస్తుతం యువత వ్యవసాయ రంగంలోకి వస్తుండటం వల్ల పైర్లతో కనిపిస్తున్నాయి.

గ్లోవిల్‌ సంస్థ పాత్ర :

  • భూసార పరీక్షలు, పంటల ప్రణాళిక, డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌లో ట్రైనింగ్
  • ఉత్పత్తులు నేరుగా అమ్మేందుకు ఆన్‌లైన్‌ మార్కెట్‌ లింకులు
  • బ్యాంకు రుణాలు, సబ్సిడీ సాయం పొందడంలో మార్గదర్శకం

వాతావరణ మార్పు, ఆరోగ్య దృష్టి : సేంద్రియ వ్యవసాయం ద్వారా ఆరోగ్యకర జీవనశైలి.

ప్రభుత్వ పథకాలు : రైతు భరోసా, పీఎం కిసాన్, సబ్సిడీల ప్రోత్సాహం.

గ్రామీణాభివృద్ధిలో అవకాశాలు :

'రొబోటిక్స్, వెదర్‌ ఫోర్‌కాస్టింగ్‌ వంటి సాంకేతిక సేవల రంగంలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం మార్పునకు కారణం.' - నూతన్‌ వెంకటేశ్‌వర్మ, ఫౌండర్‌ డైరెక్టర్, గ్లోవిల్‌ సంస్థ

నిపుణులు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణాభివృద్ధి, వ్యవసాయం, యువత ఆసక్తిని కలిపే విధంగా ఒక పాలసీ రూపొందించాలిని నిపుణులు అంటున్నారు.

తిరుపతి జిల్లా గణాంకాల ఇలా :

  • 400 మంది రెండు ఏళ్లలో వ్యవసాయంలోకి వచ్చిన యువ రైతులు
  • 18-35 సంవత్సరాలు యువత వయసు
  • 1015 శాతం పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి గ్రామాలకు వచ్చిన యువత

ఐటీ జాబ్​ను వదులుకొని సేంద్రీయ వ్యవసాయం - ఆర్గానిక్​గా ఫుడ్​ వ్యాపారం చేస్తున్న దంపతులు

ఉద్యోగానికి గుడ్ బై చెప్పి వ్యవసాయం- ఏటా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం- చంద్రశేఖర్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

TAGGED:

ORGANIC FARMING IN TIRUPATI
GLOVILL CHARITY ORGANIZATION
YOUNG FARMER MOVEMENT IN TIRUPATI
YOUTH RETURNING TO AGRICULTURE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.