గ్రామ రాజకీయాల దిశగా యువత - అడ్వకేట్, సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగాలు వదిలేసి మరి బరిలోకి

సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో బరిలో దిగేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్న యువత - నాగులమల్యాల సర్పంచ్‌ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి జాహ్నవి - నగునూర్‌లో సర్పంచ్‌ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్ న్యాయవాది హేమలత పటేల్‌

SARPANCH ELECTIONS IN TELANGANA
సర్పంచ్‌ అభ్యర్థులు హేమలత పటేల్, జాహ్నవి (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 30, 2025 at 9:55 PM IST

2 Min Read
Gram Panchayat Elections in Telangana : మంచి జీతం, ఇంటి నుంచి పని చేసే వెసులుబాటు, వారంతంలో విశ్రాంతి ఇలాంటి వాటన్నింటినీ వద్దనుకుని ప్రస్తుతం యువత సర్పంచ్‌ బరిలో నిలిచేందుకు ఆసక్తి చూపుతోంది. గ్రామ సేవకు అంకితం కావాలనే తలంపుతో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. పాలనలో పారదర్శకత, గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటి అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ తమ నామపత్రాలు దాఖలు చేస్తున్నారు.

జిల్లా కోర్టులో అడ్వకేట్​గా : కరీంనగర్‌ జిల్లా కోర్టులో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్‌ చేస్తోన్న ఓ యువతి గ్రామ అభివృద్ధికి పాటు పడాలని సర్పంచ్‌గా పోటీలో నిలిచింది. నగునూర్‌కు చెందిన హేమలత పటేల్‌ అనే యువతి గతంలో ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసింది. ఇప్పటికే తన పేరుతోనే ఓ ఫౌండేషన్‌ స్థాపించి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటుంది. గ్రామాభివృద్ధతో పాటు మహిళా సాధికారత, సుపరిపాలన అందించేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానంటున్నారు. మొదటి విడత ఎన్నికల ప్రక్రియకు నామినేషన్ల పర్వం ముగియటంతో గెలుపే లక్ష్యంగా ప్రచారాలు చేస్తామని అంటున్నారు.

"నేను కరీంనగర్​ జిల్లా కోర్టులో అడ్వకేట్​గా ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్నాను. నాకు హేమలత ఫౌండేషన్​ ఉంది. దాని ద్వారా చాలా సోషల్​ సర్వీసెస్​ చేస్తూ ఉంటాను. నేను చూసిన పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో సరైన రోడ్డు మార్గాలు, మురుగు కాలువలు, మరుగుదొడ్లు యువతకు కావాల్సిన కనీస సదుపాయాలు కూడా ఇక్కడ లేవు. ఒక లైబ్రరీ లేదు, క్రీడా మైదానం లేదు. ఇలాంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పరిష్కరించడానికే వచ్చాను. యువతగా మేమందరం రావడానికి కూడా కారణాలు ఇవే. మేము రాజకీయాల్లోకి డబ్బుకోసం రావట్లేదు. మా శ్రమను ఖర్చు చేయడానికి మీకోసం బాధ్యతగా వస్తున్నాం. మాకు ఓటు వేసి గెలిపిస్తే సమయపాలనతో సమస్యలను పరిష్కరిస్తాం "-మెతుకు హేమలత పటేల్, నగునూరు సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి

సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగాన్ని వదిలి : తమ గ్రామాలలో పరిస్థితులను మార్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో యువత రాజకీయం మొగ్గు చూపుతున్నారు. గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల బరిలో దిగేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కరీంనగర్‌ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం నాగులమల్యాలలో సర్పంచ్‌ అభ్యర్థిగా జాహ్నవి అనే యువతి నామినేషన్‌ దాఖలు చేసింది. హైదరాబాద్‌లో ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలు పని చేసే జాహ్నవి ఉద్యోగాన్ని వదిలి గ్రామంలో సమస్యలు పరిష్కరించడానికే సర్పంచ్‌ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నానంటున్నారు.

"నేను నాగులమల్యాల గ్రామం నుంచి సర్పంచ్​ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను. మా నాన్నగారు కూడా ముందునుంచే ఊర్లో సోషల్ సర్వీస్​ చేస్తుండేవారు. నేను వాటిని చూసి స్ఫూర్తి పొంది గ్రామంలో ఏదైనా చేద్దామనే ఆశతో ముందుకు వస్తున్నా. పరిపాలించడం, ఊరిని ఏలడం నా లక్ష్యం కాదు. గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే కాంక్షతో నేను ముందుకు వస్తున్నాను. సర్పంచ్​ పదవికి నాకు వచ్చే జీతాన్ని కూడా పాఠశాల కోసమే ఖర్చు చేస్తాను. గ్రామానికి వచ్చే నిధుల సమాచారాన్ని డిజిటల్​ బోర్డు ఏర్పాటు చేసి అన్నింటిని అందులో పొందుపర్చుతాను. అదేవిధంగా రైతుల కోసం మా దగ్గరున్న సరికొత్త ఆలోచనలతో చెత్తను రసాయనిక సేంద్రియంగా ఎలా మార్చాలి దాన్ని రైతులకు ఉచితంగా ఇవ్వాలనే ఆలోచన కూడా ఉంది. ఇవి కాకుండా దేవాలయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏదైనా ఒక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ది చేసి అక్కడి నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని గ్రామాభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేస్తాను" -జాహ్నవి, నాగులమల్యాల సర్పంచ్‌ అభ్యర్థి

