యువత మేధస్సుకు సలామ్ - అద్భుత ఆవిష్కరణలకు వేదిక 'టెక్ట్రిక్స్ 2026' ఎక్స్పో
పాములను తరిమికొట్టే స్మార్ట్ స్టిక్ - ప్రాణాలు కాపాడే ఆపద్బాంధవ్ - మహిళల భద్రతకు ఫుట్వేర్ సెన్సార్ - రైలు ప్రమాదాలను పసిగట్టే యంత్రం - విజయవాడ ఎనికేపాడులో ఘనంగా జాతీయ సాంకేతిక దినోత్సవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 6:51 PM IST
TechTrix 2026 Expo : సమస్య ఎదురైతే బాధపడటం సామాన్యుల లక్షణం. కానీ, ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కనుక్కోవడం ఆవిష్కర్తల నైజం. సరిగ్గా ఇలాగే ఆలోచించారు కొందరు యువకులు. తమ చుట్టూ జరుగుతున్న ప్రమాదాలను నివారించేందుకు నడుం కట్టారు. అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో అబ్బురపరిచే పరికరాలను తయారు చేశారు. రైతులను పాము కాటు నుంచి రక్షించే స్టిక్, అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నా ప్రమాదాన్ని అధికారులకు చేరవేసే యంత్రం, రైళ్లలో మంటలను పసిగట్టే సెన్సార్ ఇలా ఎన్నో కొత్త ఆవిష్కరణలతో సత్తా చాటారు. జాతీయ సాంకేతిక దినోత్సవం సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఎనికేపాడులో జరిగిన 'టెక్ట్రిక్స్ 2026' స్టార్టప్ ఎక్స్పో ఈ అద్భుతాలకు వేదికైంది.
రైతన్నకు రక్ష 'స్మార్ట్ ఫార్మర్ స్టిక్' : రైతులు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా పొలాల్లో కష్టపడుతుంటారు. చీకట్లో పాములు, విష పురుగుల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ సమస్యకు విద్యార్థినులు లిఖితశ్రీ, మీనాక్షి చక్కటి పరిష్కారం చూపారు. రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'స్మార్ట్ ఫార్మర్ స్టిక్' అనే పరికరాన్ని రూపొందించారు. ఈ కర్రకు ఒక వైబ్రేటింగ్ మోటార్ను అమర్చారు. ఈ మోటార్ చేసే ప్రకంపనల (వైబ్రేషన్స్) వల్ల పాములు, విష పురుగులు ఆ దరిదాపుల్లోకి రావు. దూరంగా పారిపోతాయి. రాత్రి పూట చీకట్లో నడిచేందుకు వీలుగా ఈ స్టిక్కు ఒక లైట్ అమర్చారు. అత్యవసర వైద్యం కోసం ఒక చిన్న ప్రథమ చికిత్స పెట్టె (ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్) కూడా ఇందులో పొందుపరిచారు. దీనికి కరెంటుతో పనిలేదు. ఇది సౌర విద్యుత్ (సోలార్) ద్వారానే దానంతట అదే ఛార్జ్ అవుతుంది. త్వరలో ఈ స్టిక్కు పీహెచ్, భూసార పరీక్షలు చేసే సెన్సార్లను కూడా అమరుస్తామని ఆ విద్యార్థినులు చెప్పారు.
ఒంటరి ప్రయాణంలో తోడు 'ఆపద్బాంధవ్' : సుదూర ప్రాంతాలకు, అర్ధరాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా కారులో వెళ్తున్నప్పుడు ప్రమాదం జరిగితే ఎవరూ పట్టించుకోరు. సమయానికి వైద్యం అందక రోడ్లపైనే ఎంతో మంది మరణిస్తున్నారు. ఈ సమస్యకు పవన్ విజయ్ కుమార్ అనే యువకుడు కళ్లెం వేశాడు. నిజమైన స్నేహితుడిలా కాపాడే 'ఆపద్బాంధవ్' అనే పరికరాన్ని తయారు చేశాడు. వాహనం రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన వెంటనే ఈ పరికరం అప్రమత్తం అవుతుంది. బాధితుడు స్పృహ కోల్పోయినా సరే ఇది దానంతట అదే సందేశాలు పంపుతుంది. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులకు, దగ్గర్లోని పోలీసులకు, అగ్నిమాపక కేంద్రానికి మెసేజ్ వెళ్తుంది. దీనివల్ల క్షతగాత్రులను వెంటనే గుర్తించి రక్షించే అవకాశం ఉంటుంది.
రైలు ప్రమాదాలకు ఇక చెక్! : రైళ్లలో రకరకాల కారణాలతో అగ్నిప్రమాదాలు జరిగి ఏటా ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. కొందరు మద్యం తాగి రైలు ఎక్కుతారు. రహస్యంగా ధూమపానం చేస్తారు. ఇవే పెద్ద ప్రమాదాలకు దారి తీస్తున్నాయి. రోషన్ అనే కుర్రాడు దీనికి టెక్నాలజీతో పరిష్కారం కనుక్కున్నాడు. 'అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ ఆటోమేషన్ ఇన్ మెట్రో ట్రైన్స్' అనే డివైజ్ను తయారు చేశాడు. రైలులో గానీ, రైల్వే స్టేషన్లో గానీ గ్యాస్ లీకైతే ఈ పరికరం వెంటనే పసిగడుతుంది. మద్యం తాగిన వారు రైలు ఎక్కినా ఇట్టే గుర్తిస్తుంది. అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించినా క్షణాల్లో అలారం మోగిస్తుంది. అందరినీ వెంటనే అప్రమత్తం చేసి ప్రాణనష్టం జరగకుండా కాపాడుతుంది.
తాకకుండానే తెరుచుకునే 'స్మార్ట్ డస్ట్బిన్' : చెత్త డబ్బాలను ముట్టుకోవాలంటే చాలామంది ఇష్టపడరు. వ్యర్థాల్లోని క్రిములు చేతికి అంటుకుంటాయని దూరంగా ఉంటారు. దీనికి హరీశ్ అనే యువకుడు చక్కటి స్మార్ట్ సొల్యూషన్ చూపాడు. ఎవరి సహాయం అవసరం లేని ఒక 'స్మార్ట్ చెత్త డబ్బా'ను రూపొందించాడు. చేతిలో చెత్త పట్టుకుని డబ్బా దగ్గరకు వెళ్లగానే దాని మూత దానంతట అదే తెరుచుకుంటుంది. దీనికోసం డబ్బాకు ప్రత్యేకమైన సెన్సార్లను వాడాడు. అందులో చెత్త వేసి మనం వెనక్కి రాగానే ఆ మూత ఆటోమేటిక్గా మూసుకుంటుంది. దీనివల్ల చేతులకు మురికి అంటదు. పైగా చెత్త కుండీ నుంచి దుర్వాసన బయటకు వ్యాపించదు.
మహిళల రక్షణ కోసం ఫుట్వేర్ సెన్సార్ : ఈ ఎక్స్పోలో మహిళల భద్రతకు కూడా పెద్దపీట వేశారు. రాత్రివేళ ఒంటరిగా వెళ్లే మహిళల రక్షణ కోసం ఒక ప్రత్యేక డివైజ్ను ప్రదర్శించారు. మహిళలు ధరించే పాదరక్షల్లో (చెప్పులు లేదా షూస్) ఒక చిన్న సెన్సార్ను అమరుస్తారు. ఆపద సమయంలో వారు ఈ సెన్సార్ను యాక్టివేట్ చేస్తే చాలు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు, పోలీసులకు అలర్ట్ వెళ్తుంది. ఇది మహిళల భద్రతకు ఎంతో భరోసా ఇస్తుంది.
విజయవాడలో 'బిజినెస్ ఎక్స్పో' ప్రారంభం - 160 స్టాళ్లు ఏర్పాటు
పనికిరాని వస్తువులకు ప్రాణం - ఆకట్టుకున్న ఈ-వేస్ట్ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్స్పో 2026