రీల్‌ కోసం దూకి తిరిగి రాలేదు - వీడియో మాత్రం వైరల్‌!

రీల్స్‌ కోసం జలపాతంలో దూకి అదృశ్యమైన యువకుడు - దూకే ముందు తీసిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌

Kalyani Revu Waterfalls
Kalyani Revu Waterfalls (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
YOUTH MISSING WHILE FILMING REEL: చిత్తూరు జిల్లాలోని పలమనేరు పట్టణానికి చెందిన యువకుడు యూనస్‌ (24) సోషల్‌ మీడియాలో రీల్స్‌ చేసేందుకు తన ప్రాణాన్నే పణంగా పెట్టాడు. చికెన్‌ దుకాణంలో పనిచేసే యూనస్‌ గురువారం స్నేహితులతో కలిసి కల్యాణరేవుల జలపాతానికి వెళ్లాడు.

ప్రకృతి అందాలను చూపించేందుకు రీల్స్‌ చేయాలని అనుకున్నాడు. కానీ ఆ ప్రయత్నం ఘోర ప్రమాదానికి దారితీసింది. జలపాతం పైనుంచి దూకి విన్యాసాలు చేస్తూ వీడియో తీస్తుండగా, అతను తిరిగి పైకి ఎక్కలేక ప్రవాహంలో కనిపించకుండా పోయాడు. స్నేహితులు కేకలు వేయడంతో అక్కడి వారు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నించినా, ఫలితం లేకపోయింది.

రీల్‌ కోసం దూకి తిరిగి రాలేదు - వీడియో మాత్రం వైరల్‌! (ETV)

జలపాతం వద్ద విషాదం: కల్యాణరేవుల జలపాతం వద్ద ప్రస్తుతం నీటి ప్రవాహం బలంగా ఉంది. వర్షాల కారణంగా జలపాతం ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. అయితే రీల్స్ కోసం యూనస్‌ జలపాతం అంచుకు వెళ్లారు. అక్కడే ఆయన చివరి వీడియో రికార్డ్‌ చేశారు. అదే ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో యూనస్‌ ఎంతో ఉత్సాహంగా, నీటిలోకి దూకే ముందు స్నేహితులతో మాట్లాడుతూ కనిపించాడు. కానీ దూకిన కొన్ని క్షణాల్లోనే ప్రవాహం అతన్ని మింగేసింది. తిరిగి పైకి ఎగబాకే ప్రయత్నం చేస్తూ క్షణాల్లో అదృశ్యమైపోయాడు. ఆ తర్వాత నుంచి రెండు రోజులుగా అతని ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

రెండు రోజులుగా గాలింపు - ఇంకా ఆచూకీ లేదు: అధికారులు, స్థానికులు యూనస్‌ కోసం రెండు రోజులుగా గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. జలపాతం ప్రవాహం అధికంగా ఉండటంతో గాలింపు పనులు కూడా కష్టంగా మారాయి. ఈ ఘటన తర్వాత అధికారులు కల్యాణరేవుల జలపాతం వద్దకు పర్యాటకుల ప్రవేశాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అటవీ శాఖ సిబ్బందిని ఊసరపెంట వద్ద కాపలా ఉంచి ఎవరినీ లోపలికి అనుమతించడం లేదు.“ఇప్పటికే అక్కడ ప్రవాహం ప్రమాదకరంగా ఉంది. యువత జలపాతం వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండాలి,” అని అధికారులు హెచ్చరించారు. జలపాతం ఉద్ధతంగా ఉన్నప్పుడు దూకడం ప్రమాదకరం అని తెలిసినప్పటికీ చాలా మంది వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు.

వైరల్‌ వీడియోలు, సోషల్‌ మీడియా చర్చ: యూనస్‌ ఘటన తర్వాత అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. అతను దూకే ముందు తీసిన వీడియోలో స్నేహితుల నవ్వులు, ఉత్సాహం కేవలం కొన్ని క్షణాల్లోనే విషాదంలోకి ఎలా మారిందో కనిపిస్తుంది. దీంతో ఈ వీడియో షేర్‌ చేస్తూ “రీల్స్‌ కోసం జీవితం రిస్క్‌ చేయకండి” అనే సందేశం పంపిస్తున్నారు. పలమనేరు, చిత్తూరు ప్రాంతాల్లో ఈ ఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

సోషల్‌ మీడియా కాలంలో యువత రీల్స్‌, వీడియోల మోజు ప్రమాదకరంగా మారుతోంది. అధిక వ్యూస్, ఫాలోవర్స్‌ కోసం ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయకుండా వీడియోలు తీస్తున్నారు. దీంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. అటువంటి ఘటనలు యువతకు మేల్కొలుపుగా మారాలని పెద్దలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రాణం ఒక్కటే ఉంటుందని, దానిని రీల్స్‌ కోసం దాన్ని ప్రమాదంలోకి నెట్టొద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ప్రాణానికి మించిన వినోదం లేదు: సోషల్‌ మీడియాలో ‘లైక్స్‌’ కంటే జీవితం విలువైనది అని యూనస్‌ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. ఈ ఘటనతో యూనస్‌ స్నేహితులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. తన ఉత్సాహం, క్షణిక నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఓ యువకుడు గల్లంతయ్యాడు. ఈ ఘటన ఇప్పుడు అందరికీ ఒక హెచ్చరికగా మారుతోంది.

