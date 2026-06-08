ఒకరికి రూ.8 లక్షలు, మరొకరికి రూ.1.80 లక్షలు - టీజీ 20 లీగ్లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ క్రీడాకారుల జాక్పాట్
ఈ నెల 21 నుంచి టీజీ 20 లీగ్ ప్రారంభం - వేలంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ యువకులు ఎంపిక - తిలక్ వర్మను అత్యధికంగా రూ.33 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్న మెదక్ ఫాల్కన్
Published : June 8, 2026 at 11:57 AM IST
Youth From Adilabad In Tg20 : ఈ నెల 21 నుంచి టీజీ 20 లీగ్ ఆరంభం కానుంది. దీనికోసం ఫ్రాంఛైజీల వేలం హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వేదికగా ఆదివారం అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. దీనిలో భాగంగా కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల నుంచి ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఎంపికయ్యారు. సాయికృష్ణారెడ్డి (మంచిర్యాల)ను రూ.1.80 లక్షలకు దక్కించుకోగా, ఆడె సంతోశ్ (ఆసిఫాబాద్)ను రూ.95 వేలకు తీసుకున్నారు. వీరు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ రాష్ట్రస్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న పోటీల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరిని అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ ఫ్రాంఛైజీ సొంతం చేసుకుంది.
ఇటీవల జరిగిన రెండు రోజుల లీగ్స్, టీ 20, నాకౌట్ సిరీస్లో వీరిద్దరూ ఉత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచారు. టీ20ల్లో సంతోశ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ పరుగుల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. మరోవైపు సాయికృష్ణారెడ్డి బౌలింగ్, బ్యాటింగ్ రెండింటిలోనూ అదరగొడుతున్నాడు. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో శ్రీలంకలో నిర్వహించిన టోర్నమెంట్కు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ఒక్కడే ఎంపిక కావడం విశేషం. అయితే అక్కడ కూడా సత్తాచాటి రెండు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్లను కైవసం చేసుకుని అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు.
రంజీ ట్రోఫీ టోర్నమెంటులో ప్రాతినిథ్యం : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి రంజీ ట్రోఫీ క్రికెట్ టోర్నమెంటులో హైదరాబాద్ టీమ్కు ప్రాతినిథ్యం వహించిన తొలి క్రికెటర్గా కొడిమెల హిమతేజ ఘనతను సాధించాడు. ఎడమచేతి బ్యాటర్గా, కుడి చేతి ఆఫ్ స్పిన్నర్గా రాణిస్తున్న అతడి మెడలో మరో మణిహారం వచ్చి పడింది. ఆదివారం హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంఘం (హెచ్సీఏ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ వేలంలో హిమతేజ కోసం ఎనిమిది ఫ్రాంచైజీలు పోటీపడ్డాయి. చివరిగా అతనిని అన్విత ఖమ్మం ఎసెస్ జట్టు రూ.8 లక్షలకు సొంతం చేసుకుంది. ఆదిలాబాద్ విద్యానగర్ కాలనీకి చెందిన కొడిమెల మధుసూదన్-కామేశ్వరి దంపతుల కుమారుడు అయిన అతడ్ని పలువురు ప్రశంసించారు.
160 స్థానాల కోసం 1300 మంది పోటీ : టీజీ 20 వేలంకు తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి మొత్తం 1300 మంది క్రికెటర్లు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు. దీంతో యువ క్రీడాకారుల్లో టీజీ 20 లీగ్పై ఎంతటి ఆసక్తి ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే వీరిలో అందరికీ అవకాశం దక్కలేదు. లీగ్లో ఉన్న 8 ఫ్రాంఛైజీలు ఒక్కో జట్టుకు గరిష్ఠంగా 20 మంది ఆటగాళ్లను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకున్నాయి. అంటే మొత్తం 160 స్థానాలకు 1300 మంది క్రీడాకారులు పోటీ పడ్డారు.
వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకుని విభజన : ఆటగాళ్ల కొనుగోలు కోసం ఒక్కో ఫ్రాంఛైజీకి రూ.60 లక్షల వరకు ఖర్చు చేసే అవకాశం కల్పించారు. అయితే కనీసం రూ.54 లక్షలు తప్పనిసరిగా వెచ్చించాలన్నారు. జట్ల మధ్య సమతుల్యత ఉండేలా హెచ్సీఏ ప్రత్యేక నిబంధనలు రూపొందించింది. వేలంలో ఆటగాళ్లను ఆరు భాగాలుగా విభజించారు. ఐకాన్స్, ఏ ప్లస్, ఏ, బి, సీ1, సీ2 కేటగిరీల్లో ఆటగాళ్లను ఉంచారు. వీరిని కొనుగోలు చేసేందుకు కనీస ధరలు వరుసగా రూ.5 లక్షలు, రూ.4 లక్షలు, రూ.3 లక్షలు, రూ.2 లక్షలు, రూ.1 లక్ష, రూ.75 వేలుగా నిర్ణయించారు. వీరిలో టీమ్ఇండియా తరఫున ఆడిన క్రికెటర్లు, ఐపీఎల్లో కనీసం 25 మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాళ్లు, అలాగే హైదరాబాద్ జట్టు తరఫున 70కి పైగా దేశవాళీ మ్యాచ్లు ఆడిన ప్లేయర్లను ఐకాన్ విభాగంలో ఉంచారు. మిగతా కేటగిరీల్లో ఆటగాళ్ల అనుభవం, ప్రదర్శన, స్థాయిని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ విభజన చేశారు.
తిలక్ వర్మకు అత్యధికంగా రూ.33 లక్షలు : ఈ వేలంలో భారత జట్టు తరఫున ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న హైదరాబాద్ ఆటగాళ్లు మహ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయిలో మంచి ఫామ్లో ఉన్న ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్ల కోసం ఫ్రాంఛైజీలు పోటీ పడ్డాయి. తిలక్ వర్మను రికార్డు స్థాయిలో రూ.33 లక్షలకు మెదక్ ఫాల్కన్ సొంతం చేసుకుంది. మరో స్టార్ ప్లేయర్ మహ్మద్ సిరాజ్ను వరంగల్ వారియర్స్ రూ.14 లక్షలకు దక్కించుకుంది.
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