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అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - నిజామాబాద్ జిల్లా యువకుడి దుర్మరణం

అమెరికాలో మృతి చెందిన నిజామాబాద్​కు చెందిన వ్యక్తి - స్నేహితులతో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తుండగా జరిగిన ప్రమాదం - ముగ్గురు చనిపోయినట్లు సమాచారం వచ్చిందని తెలిపిన కుటుంబ సభ్యులు

Nizamabad Man Dies In America
అమెరికాలో మృతి చెందిన నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థి రాహుల్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2026 at 3:44 PM IST

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Nizamabad Man Dies In America : అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నిజామాబాద్ జిల్లా యువకుడు మృతి చెందాడు. గూపన్‌పల్లి గ్రామానికి చెందిన పుట్ట రాహుల్ ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికా వెళ్లినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. స్నేహితులతో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగి, ముగ్గురు యువకులు మరణించినట్లు సమాచారం వచ్చిందని రాహుల్‌ తండ్రి తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో రాహుల్‌ కూడ చనిపోయాడని యువకుడి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు. అధికారులు స్పందించి తమ కుమారుడి మృతదేహాన్ని భారత్‌కు తీసుకురావాలని అతడి తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.

అమెరికా రోడ్డు ప్రమాదంలో నిజామాబాద్ యువకుడి మృతి (ETV)

నా కుమారుడు రాహుల్ ఎంఎస్ అయిపోయింది. సౌత్ ఫ్లోరిడాలో పీహెచ్​డీ చేయాలని అక్కడే ఉన్నాడు. ఉదయం 3 గంటలకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలిసింది. కారులో మొత్తం ముగ్గురున్నారు. ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. రాహుల్ ఈరోజు చనిపోయాడని చెబుతున్నారు. అక్కడ దర్యాప్తు జరుగుతుంది. మా రాహుల్ మృతదేహం తొందరగా ఇక్కడి వచ్చేలా ప్రభుత్వం సాయం చేయాలి - రాహుల్ తండ్రి


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