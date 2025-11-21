ETV Bharat / state

దేశ రక్షణలో మేము సైతం అంటున్న 'గాజులపల్లి' యువత - ధీరత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తున్న గ్రామం

దేశరక్షణ రంగంలో కీలక సేవలందిస్తున్న గాజులపల్లి యువత - ఒకరిని స్పూర్తిగా తీసుకుని మరొకరు సైన్యంలో చేరిన యువకులు

Special Story on Gajulapalli Village Youth
Special Story on Gajulapalli Village Youth (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on Gajulapally Village Youth : దేశం సురక్షితంగా ఉండటానికి సరిహద్దులను కాపలా కాసే సైనికుల సేవలు ఎంతో కీలకం. ప్రాణాలకు తెగించి ఎముకలు కొరికే ఈ చలికాలంలో ఉత్తరాదిన ఎత్తయిన సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో జవాన్లు ఉంటున్నారు. అక్కడ మంచుతో నిండి కనీసం శ్వాస తీసుకోవడానికి కూడా ఎంతో కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి వాతావారణ పరిస్థితుల్లోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సైనికులు పహరా కాస్తుంటారు. అంతటి కఠినమైన, బాధ్యతాయుతమైన విధులను సైతం యువత ఎంపిక చేసుకొని విజయవంతంగా నిర్వర్తిస్తోంది. సిద్దిపేట జిల్లాలోని దౌల్తాబాద్‌ మండలం గాజులపల్లి నుంచి ఏకంగా ఎనిమిది మంది యువకులు దేశ రక్షణకు పాటుపడుతున్నారు. ఒకరిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరొకరు సైన్యంలో చేరారు. దేశానికి సేవ చేయడం ఎంతో గర్వంగా ఉందంటున్న వారి మనోగతం తెలుసుకుందాం.

  • కశ్మీర్‌లోని రాజౌరి, రాంబన్‌ ప్రాంతాల్లో విధుల్లో ఉన్న రాజిరెడ్డి 2015లో సైన్యంలో చేరారు.
  • యుద్ధ వాహనాలకు చోదకుడిగా సతీశ్‌రెడ్డి విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇంటర్‌ చదువుతుండగానే ఎంపికయ్యారు. ప్రస్తుతం లద్దాఖ్‌లో ఉన్నారు.
  • 2012లో డిగ్రీ చదువుతుండగా ఆర్మీ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ద్వారా అంజిరెడ్డి ఎంపికయ్యారు. ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్‌ ఝాన్సీలో పనిచేస్తున్నారు.
Special Story on Gajulapalli Village Youth
భాస్కర్ రెడ్డి (EENADU)

కశ్మీర్‌లోనూ పనిచేశా : 20 ఏళ్ల క్రితం డిగ్రీ మొదటి ఏడాది చదువుతుండగా ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్‌లో ఎంపికవ్వడంతో జవాన్‌గా తన ప్రస్థానం మొదలైందని భాస్కర్​ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉత్తరాఖండ్‌లోని డెహ్రాడూన్‌లో జూనియర్‌ కమీషన్డ్‌ ఆఫీసర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు. అస్సాం, జమ్మూకశ్మీర్, అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, సిక్కిం, దిల్లీల్లోనూ విధులు నిర్వర్తించామని ఆయన వివరించారు. ఇటీవల ఎర్రకోట వద్ద ఉగ్రవాద మూకల దాడితో మరింత అప్రమత్తంగా ఉంటున్నామని చెప్పారు.

Special Story on Gajulapalli Village Youth
ముత్తాగౌడ్ (EENADU)

ఇష్టంగా చేరాను : బీఫార్మసీ చదువుతుండగానే సైనికుడిగా ఎంపికైనట్లుగా గ్రామానికి చెందిన ముత్తాగౌడ్​ తెలిపారు. ఎంతో ఇష్టంతో లక్ష్యంగా పెట్టుకొని సాధన చేసి సాధించానన్నారు. మొదట ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, తమిళనాడు, కశ్మీర్‌లో చేసినట్లుగా ముత్తాగౌడ్​ వివరించారు. చైనా సరిహద్దు గల్వాన్‌ లోయలో పనిచేయడం ఎప్పటికీ మరచిపోలేనిదని అన్నారు. ప్రస్తుతం పోఖ్రాన్‌ అణు పరీక్ష జరిగిన ప్రాంతంలో విధుల్లో ఉన్నట్లుగా వివరించారు.

Special Story on Gajulapalli Village Youth
నర్సింహారెడ్డి (EENADU)

పాకిస్థాన్‌ సరిహద్దులో : పాకిస్థాన్‌ సరిహద్దులో పనిచేయడం గర్వంగా అనిపిస్తుందని జవాన్​ నర్సింహారెడ్డి పేర్కొన్నారు. 2015లో ఆర్మీలో రైఫిల్‌మెన్‌గా చేరినట్లుగా తెలిపారు. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలో ఆర్మీ పోస్టల్‌ సర్వీస్‌లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు.

Special Story on Gajulapalli Village Youth
మేనేందర్​ రెడ్డి (EENADU)

కార్గిల్‌ ప్రాంతంలో అప్రమత్తం: 'పాకిస్థాన్, చైనా సరిహద్దుల్లో సిపాయిగా చేశాను. కార్గిల్‌ యుద్ధం జరిగిన ప్రాంతంలో అప్రమత్తంగా ఉంటున్నాం. 2015లో ఆర్మీలో చేరిన నేను ప్రస్తుతం పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌లో విధులు నిర్వహిస్తున్నానని' మేనేందర్‌రెడ్డి తెలిపారు.

Special Story on Gajulapalli Village Youth
మహేశ్ యాదవ్ (EENADU)

అదృష్టంగా భావిస్తున్నా: 2015లో జమ్మూకశ్మీర్‌లోని లద్దాఖ్‌లో సిపాయిగా చేరినట్లుగా మహేశ్​ యాదవ్​ అనే జవాన్​ తెలిపారు. పంజాబ్, కర్ణాటక, అస్సాం, పశ్చిమబెంగాల్‌లో పనిచేశానని వివరించారు. ప్రస్తుతం కశ్మీర్‌లోయలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నామన్నారు. దేశ సేవలో ఉండటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని ఆయన తెలిపారు. యువత సైన్యంలో చేరేందుకు ముందుకు రావాలని మహేశ్‌యాదవ్‌ కోరారు.

అగ్నిపథ్ : చాలా మంది యువతకు భారత సైన్యంలో పనిచేసి దేశానికి సేవలందించాలని ఉంటుంది. అలాంటి వారి కోసమే ప్రభుత్వం అగ్నిపథ్ అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీనికి ఎంపికైన వారికి సైనికుడిగా శిక్షణను ఇస్తారు.

BSF మహిళా జవాన్లు భళా- అన్నింటినీ తట్టుకుని విధులు- శత్రువులకు చుక్కలే!

TAGGED:

SOLDIERS VILLAGE IN SIDDIPET DIST
SOLDIERS VILLAGE GAJULAPALLI
SPECIAL STORY ON GAJULAPALLI
SPECIAL STORY ON GAJULAPALLI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.