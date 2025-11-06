ETV Bharat / state

శాశ్వత అధికారులు లేక ఊసేలేని 'యువజనోత్సవం' - నిరుత్సాహంలో యువత

ప్రతిభ పాటవాలను బయటపెట్టే ఉద్దేశ్యంతో యువజనోత్సవాలు - కుమరంభీం జిల్లాకు శాశ్వత యువజన, క్రీడల అధికారి లేకపోవడంతో కరవైన ఆదరణ - నిరుత్సాహంలో ప్రతిభను ప్రదర్శించాలనుకున్న కళాకారులు

Yuvajanotsavam in Kumuram Bheem District
Yuvajanotsavam in Kumuram Bheem District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Youth Festivals in Asifabad District : ప్రతి మనిషిలో కవితా రచన, పాటలు పాడటం, డ్యాన్స్ చేయడం వంటి అంశాలలో ప్రతిభ ఉంటుంది. చాలా మంది స్టేజ్​ ఫియర్, సిగ్గు అనే రకరకాల కారణాలతో వారిని వారే తక్కువ చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. అయితే ఇలా యువతలో దాగి ఉన్న ప్రతిభ పాటవాలను వెలికి తీసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యువజనోత్సవాలను ప్రారంభించింది. కాగా ఈ ఉత్సవాలకు సంబందించిన విషయాలపై అసిఫాబాద్​ జిల్లాలో ఇంకా మొదలు కాలేదు.

యువతలో దాగి ఉన్న ప్రతిభ పాటవాలను బయట పెట్టే ఉద్దేశ్యంలో చేపట్టాల్సిన యువజనోత్సవాలు కుమరం భీం అసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఇంకా ప్రారంభం అవ్వలేదు. జిల్లాకు శాశ్వత యువజన, క్రీడల అధికారి లేకపోవడం, తరచూ ఇన్​ఛార్జులు మారుతుండటంతో ఆ శాఖ నిర్వహణ అటకెక్కింది. స్వామి వివేకానంద జయంతిని పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏటా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నవంబరులో యువజనోత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది.

అధికారుల తీరుతో నిరుత్సాహం : 15 నుంచి 29 సంవత్సరాల మధ్య వయసున్నవారు దీనిలో పాల్గొనేందుకు అర్హులు. దీనిలో జానపద నృత్యాలు, కవితా రచన, వక్తృత్వం, గేయాలు, పెయింటింగ్ వంటి అంశాలపై పోటీలు నిర్వహిస్తారు. పోటీలో పాల్గొనాలకునే వారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కాగా జిల్లా స్థాయిలో ప్రతిభ చాటిన వారిని రాష్ట్రస్థాయికి పంపిస్తుంటారు. ఇప్పటికే ప్రక్రియ మొదలు కావాల్సి ఉండగా జిల్లాలో మాత్రం ఊసే లేకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించాలని ఆసక్తిగా ఉన్న కళాకారులు అధికారుల తీరుతో నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు. ఈసారి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారా? లేదా? అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

పాలకుల చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం : జిల్లా యువజన క్రీడల శాఖకు ప్రత్యేక కార్యాలయం, శాశ్వత అధికారి, సిబ్బంది కూడా లేకపోవడం పాలకులకు ఈ శాఖపై ఉన్న చిత్తశుద్ధిని తెలియజేస్తుంది. యువజన సంఘాలు ఏర్పాటు చేయడం, అవగాహన కార్యక్రమాలు, క్రీడా పోటీలు నిర్వహించాల్సి ఉన్నా అవేమీ జిల్లాలో జరగడం లేదు. గతంలో ఈ శాఖకు శాశ్వత అధికారిని నియమించారు. కాగా 2019లో ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయి వెళ్లాక ఆ శాఖ నిరాదరణకు గురవుతోంది.

డీవైఎస్ఓగా అదనపు బాధ్యతలు : నాటి నుంచి వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులకే డీవైఎస్​ఓగా అదనపు బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ నెట్టుకొస్తున్నారు. నెల కిందటి వరకు జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ డీడీ రమాదేవి జిల్లా యువజన క్రీడల అధికారిగా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఇటీవల ఆమెకు మంచిర్యాల జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించడంతో డీవైఎస్​ఓగా తప్పుకొన్నారు. జిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారి అశ్ఫక్​ హైమద్​కు ఇన్​ఛార్జిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు.

రెండు శాఖల బాధ్యతలు నిర్వహించడంతో : జిల్లాలో సీసీఐ ఆధ్వర్యంలో పత్తి కొనుగోళ్లకు రంగం సిద్ధం చేశారు. పత్తి కొనుగోళ్ల సమయంలో రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా మార్కెటింగ్ శాఖ చూస్తుంది. ఈ కీలక సమయంలో ఆ అధికారి రెండు శాఖల బాధ్యతలు నిర్వహించడం కష్టంతో కూడుకున్నదే. ఉత్సవాల నిర్వహణపై సదరు ఇన్​ఛార్జి డీవైఎస్​ఓను ఈనాడు సంప్రదించగా తమకు ఇంకా ఎలాంటి సమాచారం లేదని చెప్పడం గమనార్హం.

TAGGED:

YOUTH FESTIVALS IN ASIFABAD DIST
అసిఫాబాద్ జిల్లా యువజనోత్సవాలు
LACK OF PERMANENT OFFICIALS
YUVAJANOTSAVAM IN ASIFABAD
YOUTH FESTIVALS IN ASIFABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.