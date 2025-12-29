రాజకీయ పదవులు, ప్రభుత్వ కొలువులు - 2025 వీళ్లకు బాగా కలిసొచ్చింది!
ముగింపునకు చేరువైన 2025 సంవత్సరం - తమకు ఈ ఏడాది కలిసొచ్చిందంటున్న నూతన ప్రజాప్రతినిధులు, ఉద్యోగులు - సానుకూల ధోరణితో ముందుకు సాగుతున్న యువత, రాజకీయ నాయకులు
2025 is Coming to An End : ఈ ఏడాది ముగింపునకు చేరువైంది. ఎవరికి వారు ఈ సంవత్సరం తనకు ఎలా గడిచిందని బేరీజు వేసుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. కొత్త ఏడాది మరింత సంతోషంగా సాగాలని, అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని కొంతమంది ఇప్పటి నుంచే లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఎన్నికైన వారు, ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన వారు తమకు ఈ సంవత్సరం బాగా కలిసొచ్చిందన్న సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రజాప్రతినిధులుగా పట్టాభిషేకం : సమాజంలో పేరు, హోదా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధిగా వ్యవహరించాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. ఎన్నికలు ఎప్పుడొస్తాయోనని వేయి కళ్లతో వేచి చూస్తారు. పదవి కోసం ఎంతోమంది పోటీ పడుతుంటారు. అలాంటి ఔత్సాహికులకు ఈ సంవత్సరం వెళ్తూ వెళ్తూ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ పదవులను దక్కించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 1,500 మందికి పైగా సర్పంచులుగా, అంతే సంఖ్యలో ఉప సర్పంచులుగా, 11,300 మంది వార్డు సభ్యులుగా ప్రజలకు వచ్చే అయిదేళ్లు సేవలను అందించేందుకు ఈ ఏడాది అవకాశం వచ్చింది. ప్రాదేశిక, పురపాలిక ఎన్నికలకు వచ్చే ఏడాది ముహూర్తం ఉండే నేపథ్యంలో మరింత మందికి పదవీయోగం రానుంది.
యువతకు ఉద్యోగాల సంవత్సరం : పోటీ పరీక్షల ఫలితాల కోసం ఎదురు చూసిన యువతకు 2025 సంవత్సరం కొంత అనుకూలంగా గడిచింది. గతంలో రాసిన పరీక్షల ఫలితాలు ఆలస్యమై ఈ సంవత్సరంలో విడుదలై ఉద్యోగంలో చేరిన వారు పెద్ద సంఖ్యలోనే ఉన్నారు. గ్రూప్-1లోనే 20 మంది వరకు ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి కోరుకున్న కొలువులో బాధ్యతలను స్వీకరించారు. గ్రూప్-2, గ్రూప్-3 తో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 4 జిల్లాలకు చెందిన 100 మంది వరకు మంచి హోదాలో కొలువు దీరారు. ఈ ఏడాది తమకు కలిసొచ్చిందని డిప్యూటీ కలెక్టర్గా, డీఎస్పీగా కొలువులు సాధించిన నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన జసింత్ జోయల్, సంపత్రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూసిన ప్రభుత్వ కొలువు ఈ సంవత్సరమే రావడం ఎప్పటికీ గుర్తుండి పోతుందని ఎంపీవోగా ఎంపికైన నిర్మల్ ప్రాంతానికి చెందిన హరికృష్ణ అనే వ్యక్తి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
కొంగొత్త ఆకాంక్షలతో : వచ్చే ఏడాది మరిన్ని జాబ్ నోటిఫికేషన్లు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో యువత గ్రంథాలయాల్లో పుస్తకాలతో కుస్తీపడుతున్నారు. పోటీ పరీక్షలకు ఓ ప్రణాళికతో సన్నద్ధం అవుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది తమకు అనుకూలంగా సాగాలని ఆశాభావంతో ఉన్నారు. కొత్త సంవత్సరంలో ఎలాగైనా ఉద్యోగం సాధించాలని ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు. అటు రాజకీయాల్లో ఉన్నవారు ఎన్నికల్లో గెలిచి తాము పదవులను అలంకరించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం ఇప్పటి నుంచే తగిన కృషి చేస్తున్నారు.
మరో కొత్త ఆంగ్ల సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. గత ఏడాదిలో పలు ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమిస్తూ సానుకూల ధోరణితో ముందుకు సాగారు. భవిష్యత్తుపై సానుకూల వైఖరితో అడుగులు వేశారు. అదే నూతన ఉత్సాహంతో కొంగొత్త ఆశలు ఆకాంక్షలతో సాగేందుకు అడుగులు వేయాల్సిన తరుణమిది.
కొత్త ఏడాదికి ప్లాన్స్ చేసుకున్నారా? : మరికొద్ది రోజుల్లో 2025వ సంవత్సరం క్యాలెండర్ మారబోతోంది. ఒక సంవత్సరం అంటే 365 రోజులని కాదు 365 అవకాశాలు అని అర్థం. వాటిని అదును చూసి మంచి సందర్భంలో సద్వినియోగం చేసుకుంటే చాటు జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవచ్చు. జీవితంలో వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటుంటే మీదంటూ ఒక రోజు వస్తుంది. జీవితంలో ప్రతి క్షణం తృప్తితో గడిపేద్దాం. అలా చేయాలంటే మనకో మంచి ప్లానింగ్ కావాలి. మనల్ని ముందుకు నడిపే దిక్సూచి కావాలి. సాధించగలను అనే ఆత్మవిశ్వాసం, చేసే పనిపట్ల నమ్మకం ఈ రెండూ ఉంటే ఏ రంగంలోనైనా విజయం సాధించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
