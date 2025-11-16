నగర జీవనానికి దూరంగా వీకెండ్ ప్లాన్ - మొబైల్ సిగ్నల్ లేని ప్రాంతాల్లో బైక్ రైడింగ్!
గిరుల మధ్యలో వందల కి.మీల రైడింగ్ - దూరప్రయాణాలకు యువత ఆసక్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 11:35 AM IST
Special Story on Bike Riding Clubs in Vijayawada : ఓ పక్క నగర జీవనం, మరోవైపు చదువులు, ఉద్యోగాలతో ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యే యువత. వీకెండ్లో ఫ్రెండ్స్తో కలిసి తమ నిత్య జీవితాలకు దూరంగా వెళ్తున్నారు. కాలుష్యానికి దూరంగా పచ్చని చెట్లు, కొండలతో నిండి ఉండే అటవీ ప్రాంతాల్లోకి బైక్లపై సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. మొబైల్ సిగ్నళ్లు కూడా లేని ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడ పక్షుల కిలకిలరావాలు, సెలయేళ్లు, జలపాతాలు, చల్లని గాలుల మధ్యలో ప్రశాంతంగా గడుపుతున్నారు. వారంతా బాగా ఎంజాయ్ చేసి వస్తున్నారు. అదీ కూడా ఒక బృందంగా ఏర్పడి ద్విచక్ర వాహనాలపై ఈ ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. బైక్ రైడింగ్ ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారు. వీరికి ఎవరు సహకారం అందిస్తున్నారు. ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
విజయవాడ నుంచి 240 కిలోమీటర్ల దూరంలోని మారేడుమిల్లికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి అరకు వరకు బైక్పై సరదాగా వెళ్లొస్తున్నారు. ఈ మొత్తం ప్రయాణం సుమారుగా 500 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. కనీసం నెలకోకసారి అయిన ఇలాంటి ప్రయాణం చేసినా చాలు అని భావిస్తున్నారు. ఇలా సరదాగా గడపడం వల్ల నగర జీవనంలో ఉండే ఒత్తిడి మొత్తం ఎగిరిపోతోందని ఈ బృందాల్లోని సభ్యులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ గ్రూపులను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. వారంతా మెసేజ్లు ద్వారా కలుస్తున్నారు. వీళ్లందరినీ జాగ్రత్తగా సుదూర ప్రయాణాలకు తీసుకెళ్లే బాధ్యతను విజయవాడ అడ్వంచర్స్ క్లబ్ (VAC), మరికొన్ని బైక్ క్లబ్ల నిర్వాహకులు తీసుకుంటున్నారు.
250 కిలోమీటర్ల అడవుల్లో నుంచే : విజయవాడలో వేకువజామున 5 గంటలకే బయలుదేరుతారు. దారి మధ్యలో రంపచోడవరం నుంచి అరకు వరకు కూడా మొత్తం కొండలు, అటవీ ప్రాంతం మీదుగానే దారి ఉంటుంది. ఎటుచూసినా కొండలు, చెట్లు, జలపాతాలే ఉంటాయి. అడవుల్లోనే ఆరు బయట రాత్రి బస చేస్తున్నారు. అలాగే మారేడుమిల్లిలో జలపాతాలు, పచ్చని చెట్ల మధ్య గడుపుతూ అక్కడి నుంచి సమీపంలోనే ఉండే గుడిసె హిల్స్టేషన్లో కొంత సమయం గడపవచ్చు. అరకు నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు విశాఖ వెళ్లి నేషనల్ హైవే మీదుగా విజయవాడకు చేరుకుంటారు.
మధ్యలో ఏ సమస్య వచ్చినా : ద్విచక్ర వాహనాలపై సుదూర ప్రయాణాలు కావడంతో ముందుగానే వాహనాలను పక్కాగా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రయాణం మధ్యలో ఏ విధమైన సమస్యలు వచ్చినా అక్కడికక్కడే మరమ్మతులు చేసుకునేలా అత్యవసర కిట్లు వీరి వెంట పట్టుకెళ్తున్నారు. బైకులపై వెళ్లేటప్పుడు అతి వేగం లేకుండా, పక్కా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ రహదారి నిబంధనలు పాటిస్తూ వెళ్లేలా వీరికి దిశానిర్దేశం చేసే అనుభవజ్ఞులైన సభ్యులు వీరి గ్రూపులో కనీసం ఒకరి లేదా ఇద్దరు ఉంటారు. యువత కావడంతో వారిని చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేస్తూ తీసుకెళుతుంటామని వీఏసీ నిర్వాహకులు రఘునాథ్రెడ్డి యునాది చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం కార్లలో కూడా బృందాలుగా విజయవాడ నుంచి సుదూరంలో ఉండే అటవీ ప్రాంతాలకు వెళ్లొస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
ఆహ్లాదంతో పాటు ఆరోగ్యం - ప్రజలను చైతన్యపరిచేలా ట్రెక్కింగ్
సరదాగా అడవిలోకి ట్రెక్కింగ్కి వెళ్దామా? - విజయవాడకి దగ్గరలోనే!