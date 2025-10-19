ETV Bharat / state

డ్రోన్​లతో పురుగు మందుల పిచికారీ - నెలకు రూ.31 వేలు సంపాదిస్తున్న యువత

డ్రోన్‌ ఆపరేటర్లుగా తర్ఫీదు పొంది వివిధ ప్రాంతాల్లో పని చేస్తున్న యువత - ప్రధానంగా పంటలకు పురుగు మందు పిచికారీతో ఉపాధిబాట పడుతున్న యువత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 7:48 PM IST

Youth Earning Income by Drones in AP : ఉన్నత చదువులు చదివి ఖాళీగా ఉంటున్న గ్రామీణ యువత ఇటీవల డ్రోన్‌ వినియోగంపై ఆసక్తి చూపుతోంది. ప్రధానంగా పంటలకు పురుగు మందు పిచికారీ చేయడంపై తర్ఫీదు పొంది ఉపాధిబాట పడుతున్నారు. వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గానికి చెందిన యువకుల ఆసక్తి గుర్తించిన ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు ఓ కంపెనీ ద్వారా ఉచితంగా శిక్షణ ఏర్పాటు చేయించారు. 14 మంది యువకులు తర్ఫీదు పొంది వివిధ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్‌ ఆపరేటర్లుగా రాణిస్తున్నారు.

ప్రతి నెల రూ.31 వేల సంపాదన : డ్రోన్‌తో పంటకు పురుగు మందు పిచికారీ చేస్తే ఎకరాకు రూ.400 ప్రకారం రైతులు చెల్లిస్తారు. ఇలా నిత్యం 20 ఎకరాల్లో పిచికారీ చేయవచ్చు. తద్వారా వచ్చిన రూ.8 వేల ఆదాయం తర్ఫీదు ఇచ్చిన కంపెనీకి వస్తుంది. సదరు కంపెనీ నెలకు రూ.21 వేల జీతం ఇస్తుండగా అదనంగా మరో రూ.10 వేలు సంపాదిస్తుండటం గమనార్హం.

స్వశక్తితో సంపాదన : 'డిగ్రీ పూర్తయ్యాక తర్ఫీదు పొంది తెలంగాణలోని సూర్యాపేటలో పనిచేస్తున్నా. తల్లిదండ్రులకు భారం కాకుండా ఉండాలన్నదే లక్ష్యం. ఈనేపథ్యంలోనే స్వశక్తితో సంపాదించుకుంటున్నా' అని కళ్యాణదుర్గంకి చెందిన మహేష్ చెబుతున్నారు.

డ్రోన్‌ ద్వారా పురుగు మందులు పిచికారీ :

'డిప్లొమా పూర్తయ్యాక ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఏడాదిన్నరగా ఇంటి వద్దే ఉన్నా. ఉచిత శిక్షణ సద్వినియోగం చేసుకుని కంపెనీ తరఫున తెలంగాణ రాష్ట్రం జనగాం జిల్లా పాలకుర్తిలో డ్రోన్‌ ద్వారా పురుగు మందులు పిచికారీ చేస్తున్నా. భవిష్యత్తులో డ్రోన్‌ కొనుగోలు చేస్తా ' అని శెట్టూరు మండలం లక్ష్మంపల్లికి చెందిన మనోజ్ తెలిపారు.

శిక్షణ అనంతరం పనిచేస్తూ ఉపాధి :

'బెంగళూరులో ఐటీఐ పూర్తిచేసి మూడేళ్లపాటు ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేశా. జీతం తక్కువని మానుకున్నా. స్వగ్రామానికి వచ్చి నాన్నకు వ్యవసాయంలో చేదోడువాదోడుగా నిలిచా. శిక్షణ అనంతరం జనగాం జిల్లా రఘునాథపల్లిలో పనిచేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నా' అని కంబదూరు మండలం ఓబిగానిపల్లికి చెందిన సురేష్ చెప్పారు.

Drone Subsidy For Farmers In Anantapur district: మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవసాయంలో రైతులకు అండగా నిలుస్తోంది. రాయితీపై విత్తనాలు, పరికరాలను అందిస్తోంది. సాగులో సాంకేతికత వినియోగానికి సంబంధించి, గత ప్రభుత్వ హయాంలో మూలన పడిన కిసాన్‌ డ్రోన్ల పథకం నిబంధనలు సడలించింది. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పంటలకు పురుగు మందులు పిచికారీ చేయడానికి డ్రోన్లు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వాటికోసం రైతులు ఆసక్తి చూపుతూ ముందుకొస్తున్నారు.

కేవలం ఏడు నిమిషాల్లోనే : ఒక ఎకరంలో పురుగుమందు పిచికారీ చేసేందుకు డ్రోన్‌కు పట్టే సమయం కేవలం 7 నిమిషాలే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే రైతు భుజానికి ట్యాంకు తగిలించుకుని స్ప్రే చేసేందుకు దాదాపుగా రెండు గంటలకు పైగా పడుతుందని వివరించారు. 12 లీటర్ల నీళ్లతో డ్రోన్‌ ఎకరా పంటకు స్ప్రే చేస్తుంది. అదే మనుషులతో అయితే 100 లీటర్ల దాకా పడుతుందన్నారు. డ్రోన్‌ నేరుగా మొక్క మీదకు స్ప్రే చేస్తుందని, దీనివల్ల మందు వృథా కాదని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు వివరించారు. మనుషులు చల్లితే వృథా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పారు.

