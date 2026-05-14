అతివేగంతో చెదురుతున్న కలలు - ప్రాణాలు తీస్తున్న 'ప్రియ'మైన బైకులు

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఆశ్రయాలుగా ఉండాల్సినవే, యమపాశాలుగా మారుతున్న రహదారులు - రాంగ్​రూట్​ డ్రైవింగ్​, నిబంధనల ఉల్లంఘనలే కారణమా?

Youth Reckless Driving Causing Deaths
Published : May 14, 2026 at 2:49 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 2:58 PM IST

Youth Reckless Driving Causing Deaths : సురక్షిత ప్రయాణానికి ఆశ్రయాలుగా ఉండాల్సిన రహదారులు నేడు ప్రాణాలను బలిగొనే ప్రాణాంతక యమపాశాలుగా మారిపోతున్నాయి. అతివేగం, అజాగ్రత ఎంతటి వినాశనానికి దారితీస్తుంది? ఎన్ని కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాలను నింపుతుంది. కళ్లెదుట జరిగే ప్రతి ప్రమాదం ఓ కన్నీటి గాథకు కారణమవుతుంది. వాహనాలను అతివేగంగా నడుపుతుండటంతో ప్రతి ఏడాది రహదారి ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయి. యువకుల మితిమీరిన వేగం వల్ల 80 శాతానికి పైగా, రాంగ్​రూట్​ డ్రైవింగ్​, నిబంధనల ఉల్లంఘనల వల్ల మిగతా ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.

  • మహబూబ్​నగర్​లో స్పోర్ట్స్​ బైకు కారును ఢీకొట్టింది. కళ్లు మూసి తెరిచేలోపు ఐదుగురి ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. రాష్ట్రంలో ఇలాంటి దుర్ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా అప్రమత్తం కావాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

కుటుంబాల్లో తీరని విషాదం : రవాణా, పోలీస్​ శాఖ గణాంకాలు కూడా ఇదే స్పష్టం చేస్తున్నాయి. మరీ ఎక్కువగా అంటే యువత అధిక సీసీ ద్విచక్ర వాహనాలను వేగంగా నడుపుతూ మృత్యువాత చెందుతున్నారు. యువత నిర్లక్ష్యం తమ కుటుంబాలను తీరని విషాదాల్లోకి నెడుతున్నారు. ఆశలన్నీ వారిపైనే పెట్టుకున్న తల్లిదండ్రుల కలలు కల్లలై కుంగుబాటులో కోలుకోలేక పోతున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • పరిమిత వేగంతో వాహనాలను నడపాలి.
  • వాహనం ఎక్కితే హెల్మెట్​, సీట్​ బెల్ట్​ ధరించాల్సిందే.
  • నిద్రమత్తులో, మద్యం తాగి వాహనాలు నడపకూడదు.
  • ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు తప్పక పాటించాలి.

''నేటి యువత ఓవర్​ స్పీడ్​తో వాహనాలపైకి దూసుకెళ్లి ప్రమాదాల్లో మృత్యువాతపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బాధిత కుటుంబాల్లో విషాదం నెలకొంటోంది. రహదారి భద్రత నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎవరు వ్యవహరించినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. కుటుంబసభ్యులు మైనర్ల చేతికి వాహనాలు ఇవ్వకూడదు. యువత బయటకు వెళ్తే ఏం చేస్తున్నారు? ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో ఆరా తీయాలి'' - మస్తాన్ ​అలీ, ట్రాఫిక్​ ఏసీపీ, నిజామాబాద్​

ఇవే చేదు నిజాలు : ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు ఆందోళన కలిగించేలా ఉన్నాయి. మరణాలు స్వల్పంగా తగ్గినా, ప్రమాదాల సంఖ్య పెరగడమే దీనికి ముఖ్య కారణం. గత ఏడాదిలో 811 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఇందులో ద్విచక్రవాహనాల ప్రమాదాలే 606 అంటే 75 శాతం ఉన్నాయంటే పరిస్థితి ఏమిటో స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. మృతుల్లోనూ 25 నుంచి 35 ఏళ్ల లోపు వారే ఉండటం వల్ల ఓ వైపు కుటుంబం, మరోవైపు దేశ ఆర్థికానికీ నష్టం కలిగిస్తోంది. దీంతో క్షతగాత్రుల కుటుంబాలు వైద్య ఖర్చులతో పేదరికంలోకి జారుకుంటున్నాయి.

భద్రతపై అవగాహన : ఓఆర్‌ఆర్‌పై ప్రమాదాలను తగ్గించాలంటే కఠిన చర్యలు అవసరం. ఓవర్​ స్పీడ్​ని పునర్విమర్శించడం, అక్రమ పార్కింగ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం, సీసీ కెమెరాల ద్వారా పర్యవేక్షణ పెంచడం, నిరంతర రూట్ పెట్రోలింగ్ నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. అదే విధంగా డ్రైవర్లలో భద్రతపై అవగాహన పెంపొందించాలి. ఓఆర్‌ఆర్‌పై పగటిపూటే జరుగుతున్న ప్రమాదాలు భయానక పరిస్థితిని సూచిస్తున్నాయి. వేగం, నిర్లక్ష్యం, నిబంధనల అమలులో లోపాలు కలిసివచ్చి ప్రాణాలను బలితీసుకుంటున్నాయి. తక్షణ చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ ప్రమాదాలు అధికమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

ప్రమాదాలకు కారణాలివే :

  • నగరంలో 50 యాక్సిడెంట్‌ సంభవించే ప్రాంతాలుండటం.
  • హెల్మెట్​ ధరించకుండా ద్విచక్ర వాహనం నడపటం.
  • సెల్‌ఫోన్‌ మాట్లాడుతూ, అడ్డదారి ప్రయాణాలు, మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపడం.
  • పైవంతెనలు, కూడళ్ల మలుపుల వద్ద అయోమయానికి గురవటం.
  • సీటు బెల్టు సరిగా ధరించకపోవటం.

చేతికి బండి రాగానే అతివేగం : పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని, అలిగారని, వాళ్లకు వాహనం నడపటం వచ్చని ధీమాతో కొంత మంది తల్లిదండ్రులు మైనర్ల చేతికి బైకులు, కార్లు ఇస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే తర్వాత వారే బాధపడాల్సి ఉంది. కొందరు మైనర్లు చేతికి బండి రాగానే ఓవర్​ స్పీడ్​తో దూసుకెళ్తూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. అదే కొన్ని సార్లు తీవ్ర గాయలతో ఆసుపత్రి పాలవుతున్నారని ట్రాఫిక్​ పోలీసులు చెబుతున్నారు.

