పుట్టినరోజు వేడుకల ఆర్భాటాలు వదిలి - అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చేందుకు కదిలి
సోషల్ మీడియా గ్రూప్ల వేదికగా యువత సేవా కార్యక్రమాలు - క్రమంగా మారుతున్న యువత ఆలోచనా ధోరణి - పుట్టిన రోజు ఖర్చుతో అభాగ్యులకు ఆహారం పంపిణీ చేస్తున్న యువత
Published : May 10, 2026 at 1:04 PM IST
Youth social service through Social Media Groups : జన్మదిన వేడుకలు అంటే ఒకప్పుడు కేక్లు, పార్టీలు, విందు, వినోదాలు! కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారుతోంది. ఆర్భాటాలకు, విలాసాలకు వెచ్చించే ఖర్చును ఆకలితో ఉన్న వారి కడుపు నింపేందుకు ఉపయోగిస్తూ నగర యువత ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్నారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా యువత ఆలోచనల్లో మార్పు రావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం అని చెప్పవచ్చు.
సేవలోనే అసలైన సంతోషం : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది యువత తమ పుట్టిన రోజున హోటళ్లు, పబ్బుల్లో, బార్లలో భారీగా ఖర్చు చేయడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఆ మొత్తంతో యాచకులకు, అనాథాశ్రమాల్లో వృద్ధులకు ఆహారం, పండ్లు, దుస్తులు పంపిణీ చేస్తున్నారు. 'ఒక్కపూట విలాసానికి రూ.వేలల్లో ఖర్చు పెట్టే కంటే, పది మంది అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చడంలో వచ్చే తృప్తి వెలకట్టలేనిది' అని యువత అభిప్రాయం.
సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించుకుని : ఈ మంచి మార్పులో సోషల్ మీడియాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. నగరంలోని కొన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలు ఈ సేవా కార్యక్రమాల దిశగా ప్రత్యేక చొరవ చూపుతున్నాయి. దాతలు కొంత మొత్తంలో నగదును అందజేస్తే, ఆ పుట్టిన రోజు జరుపుకొనే వ్యక్తి పేరు మీద స్వయంగా ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసి అనాథ పిల్లలకు, వృద్ధులకు పంపిణీ చేస్తున్నాయి. ఆ పంపిణీకి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంతో పాటు దాతలకూ పంపిస్తున్నారు. దీంతో ఆయా వీడియోలు, ఫొటోలకు సామాజిక మాధ్యమంలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. వేల కొద్దీ లైకులు, కామెంట్లు వస్తుండటం కూడా ఈ ట్రెండ్ను ఎంచుకోవడానికి మరో కారణం అని చెప్పవచ్చు.
పెరుగుతున్న ఆదరణ : నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా ధోరణి ఇటీవల కాలంలో పెరుగుతోంది. శ్రీమంతులే కాకుండా మధ్య తరగతి యువత కూడా తమ శక్తి మేరకు అభాగ్యులకు సాయం చేసేందుకు ముందుకు రావడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే వృద్దాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాల్లో భోజనం పెట్టించడం, రోడ్డు పక్కన ఉన్న అభాగ్యులకు పండ్లు, ఆహార పొట్లాలు, పాలు పంపిణీ చేయడం లాంటి కార్యక్రమాలు నగరంలో నిత్యం ఏదో చోట జరగుతున్నాయి.
‘‘మేం ముగ్గురం ఫ్రెండ్స్ కలిసి రెండేళ్ల క్రితం ఓ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీని రూపొందించి బర్త్ డే వేడుకలు, పెళ్లిరోజులు, ప్రత్యేక రోజుల్లో ఆహారం పంపిణీ కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. చాలామంది తమ అభిమాన హీరో పుట్టిన రోజు సందర్భంగానూ ఆహార పంపిణీ కోసం ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. సంబంధిత వ్యక్తి ఫొటోతో ఫుడ్ బాక్సుని పేదలు, అభాగ్యులకు, రోడ్డు పక్కన ఉండే చిన్నారులకు పంచుతాం. 50 మందికి పంపిణీ చేసేందుకు రూ.3 వేలు ఖర్చవుతుంది. ఫుడ్ బాక్సుల సంఖ్య ఆధారంగా ఖర్చు ఉంటుంది" - కీర్తన, సామాజిక సేవకురాలు
అభాగ్యులను చూసి చలించిపోయి : ఇటీవల కాలంలో చాలా స్వచ్ఛంద సంస్థలు పేదలు, అభాగ్యులకు ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ టిఫిన్, భోజనాన్ని అందిస్తూ అన్నార్తుల ఆకలి తీరుస్తున్నాయి. రోడ్ల పక్కన మాసిన గడ్డం, ఖాళీ కడుపుతో రోజులు గడుపుతున్న ఎంతో మందిని అక్కన చేర్చుకుని సేవలు చేస్తూ తమ మంచి మనసు చాటుకుంటున్నాయి. మరికొంతమంది విందు భోజనాల్లో మిగిలిన ఆహారాన్ని సేకరించి, ఆకలితో ఉన్న వారికి పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం నగరంలో కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూపులను కూడా ఏర్పాటు చేసి సేవలందిస్తున్నారు. మరికొందరు తమ పుట్టిన రోజు నాడు కొంతమంది పిల్లలకు వస్త్రాలు కొనుగోలు చేయడం లాంటివి చేస్తున్నారు. తద్వారా తాము సంపాదించిన దాంట్లో కొంత భాగం సమాజ అభివృద్ధికి వెచ్చిస్తున్నారు. విలాసాలకు డబ్బు వృథా చేయడం కంటే ఒకరి ఆకలి తీర్చడం నిజంగా గొప్ప విషయం.
సోషల్మీడియా వేదికగా.. పేదలకు అండగా