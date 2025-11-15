ప్రాణాలు తీస్తున్న ఓవర్ స్పీడ్ - మరణిస్తున్న వారిలో యువతే అధికం
ఖరీదైన బైక్లపై వేగంగా వెళ్లి మృత్యువు ఒడిని చేరుతున్న యువత - బాలలకు వాహనాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించిన వారిపైనా కేసులు - ట్రాఫిక్ నిబంధన ఉల్లంఘిస్తే కోర్టులో రూ.25 వేల వరకు జరిమానా
Published : November 15, 2025 at 11:42 AM IST
Bike Accidents In Karimnagar : 'అమ్మా ఫ్రెండ్తో బయటికి వెళ్తున్నా' అని పలికిన కుమారుడు తిరిగి ఇంటికి రాకపోతే ఆ తల్లి ఏవిధంగా తల్లడిల్లిపోతుందో దాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేము. సరదాల పేరుతో స్నేహితులతో ఖరీదైన బైక్లపై తిరిగుతూ రోడ్లపై మితిమీరిన వేగంతో వాహనాన్ని నడుపుతూ నేటి యువత ప్రాణలపైకి తెచ్చుకుంటున్నారు.
దేశానికి ఊపిరిగా నిలవాల్సిన యువత నేడు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇటీవల జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో యువత ఎక్కువగా మృత్యుఒడిని చేరుతున్నారు. కన్నవారికి జీవితాంతం శోకాన్ని మిగులుస్తున్నారు. అమ్మానాన్నలపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఎక్కువ సీసీ బైక్లు కొనుగోలు చేస్తున్న యువత వేగంగా వెళ్లి మృత్యు ఒడి చేరుతున్నారు.
తల్లిదండ్రులూ జాగ్రత్త : కొందరు తల్లిదండ్రులు మైనర్లకు కూడా అత్యాధునిక బైక్లు కొనిస్తున్నారు. లైసెన్స్ లేకున్నా వేగంగా వెళ్తూ వారు ప్రమాదాల బారిన పడటంతో పాటు ఇతరులను ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నారు. బాలలకు వాహనాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించిన వారిపైనా కేసులు నమోదవుతాయి. ట్రాఫిక్ నిబంధన ఉల్లంఘిస్తే కోర్టులో రూ.500 - రూ.25 వేల వరకు జరిమానా విధిస్తారు. మైనర్లకు వాహనం ఇచ్చిన వారూ జైలుకెళ్తారు. సరైన వయసులో వాహనం నడపడం, నిబంధనలు పాటించడం ఎందుకు అవసరమో తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలి.
కొన్ని సంఘటనలు :
- చెట్టును ఢీకొట్టడంతో : ఈ నెల 9న సిరిసిల్ల జిల్లా అగ్రహారం సమీపంలో వేగంగా వెళ్తున్న బైక్ చెట్టును ఢీకొట్టడంతో 18 ఏళ్ల వయసున్న ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. గత నెలలో హనుమకొండ, నుస్తులాపూర్ వద్ద బైక్ ప్రమాదంలోనూ ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
- ఎంతో ఇష్టంతో కొనిచ్చి : గత నెలలో గుజరాత్లో జరిగిన ఓ ప్రమాద ఘటన అందరినీ కంటతడి పెట్టించింది. కంటికి రెప్పలా పెంచుకున్న కొడుకు రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోవడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఎంతో ఇష్టంతో కొనిచ్చిన బైక్ను కొడుకుతో పాటు సమాధి చేశారు. తల్లిదండ్రుల కళ్లముందే పిల్లలు చనిపోతే తట్టుకోవడం ఎంత కష్టమో వారిని చూస్తే అర్థమవుతోంది.
అధిక సీసీ బైక్లతో ముప్పు ఇలా!
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని రహదారులపై బైక్లు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లడానికి అనువుగా ఉన్నాయి.
- జిల్లాలో 150 నుంచి 400 సీసీ బైక్లు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
- అధిక సీసీ బైక్లు క్షణాల్లో వేగాన్ని అందుకోవడంతో నియంత్రణ కష్టమవుతుంది.
- 125 సీసీ వాహనం 90-100 లోపు, 400 సీసీది 160-180 గరిష్ఠ వేగముంటుంది.
- ప్రమాదకర మలుపులు, గుంతలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో వేగంగా వెళుతున్న వాహనాదారులు హఠాత్తుగా వేగాన్ని నియంత్రించలేక ప్రాణాల మీదికి తెస్తోంది.
నెలకు నలుగురికి పైగా :
- ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటి వరకు 1,428 రోడ్డు ప్రమాదాలవగా అందులో బైక్లవే 40 శాతంగా నమోదయ్యాయి.
- ఇప్పటి వరకు 456 మంది మరణించారు. సగటున రోజుకు నలుగురికి పైగా మృతి చెందారు.
- చనిపోయిన వారిలో 40 ఏళ్ల లోపు యువతనే దాదాపుగా 180 మంది వరకు ఉంటారు.
- రక్తగాయాలైన వారు 1,526 మంది ఉండగా వీరిలోనూ బైక్ ప్రమాదాల వారే అధికం.
నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాలు - వారే కారణం అంటున్న గణాంకాలు
బైకుల వల్లే 60 శాతం ప్రమాదాలు - హెల్మెట్ లేకపోతే ప్రాణాలకు నో గ్యారంటీ!