విశాఖకు ప్రత్యేక ఆర్​ఆర్​బీ వస్తేనే నోటిఫికేషన్లలో స్థానిక అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యం

విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ ఏర్పాటు వెనుక బలమైన కారణాలు - ఆర్‌ఆర్‌బీ పరీక్షలు రాసేందుకు వెళ్లినవారిపై ఒడిశాలో గతంలో దాడులు - సొంత ఆర్‌ఆర్‌బీ కోసం ఎంపీలకు యువత వినతులు

Youth Demand Railway Recruitment Board For Fair Employment
Published : May 30, 2026 at 9:31 PM IST

Youth Demand Railway Recruitment Board For Fair Employment In AP: విశాఖ కేంద్రంగా ప్రత్యేక రైల్వేజోన్‌ ఏర్పాటు కావాలన్న ఆకాంక్ష, సుదీర్ఘ పోరాటం వెనుక బలమైన కారణాలున్నాయి. స్థానిక నిరుద్యోగ యువతకు గతంలో జరిగిన అన్యాయాలు దీనికి బలమైన పునాదిరాయి వేశాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విద్యార్థులు రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఆర్​ఆర్​బీ పరీక్షలు రాయడానికి ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఆ సమయాల్లో వారు ఎదుర్కొన్న అవమానాలు, చేదు అనుభవాలు, వివక్ష ప్రత్యేక జోన్‌, సొంతంగా రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు ఉండాలనే డిమాండ్‌ను బలపరిచాయి.

విశాఖ రైల్వే జోన్‌ ఏర్పడింది సరే! ఇక విశాఖకు ప్రత్యేక రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు కావాల్సిన అవసరమేముంది? ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు-ఆర్​ఆర్​బీ పరీక్షలు రాయడానికి పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఒడిశా, కర్ణాటక లేదా తమిళనాడు వెళ్లాల్సి వచ్చేంది. మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్ కేంద్రంగా ఉన్న ఈస్ట్‌ కోస్ట్‌ రైల్వే పరిధిలో ఉండేది. అక్కడ పరీక్షలు రాయడానికి వెళ్లే మన విద్యార్థులు అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన కొన్ని వర్గాలు ఏపీ విద్యార్థులపై దాడులు చేయడం, అవమానించడంతో పాటు మా ఉద్యోగాలు మీకెందుకు అంటూ వివక్ష చూపడం వంటి ఘటనలు అనేకం జరిగాయి.

ఉద్యోగాల్లో దక్కని ప్రాధాన్యం: అంతేకాకుండా స్థానిక భాషా పరిజ్ఞానం నెపంతోనే లేదా స్థానిక కోటాల వల్లనో ఏపీ విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగేది. సొంతగడ్డపై ఉన్న రైల్వే లైన్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఇతర జోన్లకు తరలివెళ్తున్నా ఈ ప్రాంత నిరుద్యోగులకు మాత్రం ఉద్యోగాల్లో తగిన ప్రాధాన్యం దక్కలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే విశాఖ కేంద్రంగా రైల్వే జోన్‌ అధికారికంగా పూర్తిస్థాయిలో కార్యరూపం దాల్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డు ఏర్పాటు కావడం అత్యంత కీలకంగా మారింది. సొంత రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డు ప్రాధాన్యమేంటి? కేవలం జోన్‌తో సరిపెట్టకుండా దాని పరిధిలో సొంతంగా నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చే ఆర్​ఆర్​బీ కావాలి. విశాఖకు ప్రత్యేక ఆర్​ఆర్​బీ వస్తేనే నోటిఫికేషన్లలో స్థానిక అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యం దక్కుతుంది. పరీక్షా కేంద్రాలు సైతం ఏపీలోనే ఎక్కువగా ఏర్పాటవుతాయి. అందుకు జోన్ కార్యాలయాల నిర్మాణంతోపాటే, ఆర్​ఆర్​బీ ఏర్పాటుపై ఎంపీలు గట్టిగా పోరాడాలనే డిమాండ్ ఉంది.

బోర్డు ఏర్పాటుతో యువతకు ప్రయోజనాలెన్నో: విశాఖ రైల్వేజోన్‌తో పాటు సొంతంగా రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు ఏర్పాటైతే ఏపీ యువతకు అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. సొంత రాష్ట్రంలోనే గ్రూప్‌-సి, గ్రూప్‌-డి, టెక్నికల్ రైల్వే ఉద్యోగాల నియామకాలు స్థానికంగానే జరుగుతాయి. వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు రాష్ట్ర యువతకే దక్కే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. పరీక్షలు రాయడానికి ఇతర రాష్ట్రాలకు వ్యయప్రయాసలకోర్చి వెళ్లాల్సిన బాధలు తప్పుతాయి. గతంలో ఎదురైన అవమానాలకు శాశ్వతంగా చెక్‌ పడుతుంది. తెలుగు భాషలో పరీక్షలు రాసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

జోన్‌ కేంద్ర కార్యాలయం ఏర్పాటు కావడం వల్ల విశాఖ పరిసర ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు పెరుగుతాయి. దీని వల్ల రవాణా, హోటల్‌ వంటి ప్రైవేటు రంగాల్లోనూ పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. విశాఖ రైల్వే జోన్‌ కేవలం ఒక పరిపాలన విభాగం మాత్రమే కాదు. అది ఏపీ నిరుద్యోగ యువత ఆత్మగౌరవం. వారి ఉపాధి హక్కులకు సంబంధించిన అంశం. ప్రజాప్రతినిధులు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డును సాధిస్తేనే ప్రత్యేక జోన్‌ సాధనకు సార్థకత ఉంటుంది. యువత ఉద్యోగ స్వప్నాలు సాకారమవుతాయి.

