బైక్పై రయ్ రయ్ - గుబులు పుట్టిస్తున్న యువత స్టంట్లు
Youth Dangerous Bikes Stunts : రోడ్లపై బైక్లతో యువకులు చేసే ప్రమాదకర విన్యాసాలు తెలంగాణతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి. రీల్స్ కోసం ఇలాంటి స్టంట్లు చేస్తున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
Published : November 26, 2026 at 2:57 PM IST
బైక్పై ప్రాణాంతక విన్యాసాలు చేసే యువకులు పెరిగిపోతున్నారు. ఖాళీగా ఉన్న రోడ్డను చూస్తే చాలు చేతులు వదిలేసి బైక్లు నడపడం, బైక్లపై నిల్చొని ప్రయాణిస్తూ ఒళ్లు గగుర్పొడిచేలా విన్యాసాలు చేస్తూ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. మితిమీరిన శబ్దం, అతివేగం, బైక్లపై విన్యాసాలు, వికృత చేష్టలతో హంగామా చేస్తున్నారు.
సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం
యువతపై ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విటర్, ఫేస్బుక్, తదితర వాటి ద్వారా తమ నిత్య జీవితానికి సంబంధించి పలు అంశాలను చిత్రాలు, దృశ్యాల రూపంలో ఇతరులతో పంచుకుంటున్నారు. ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రమాదకరంగా విన్యాసాలు చేసి రీల్స్, షార్ట్స్ రూపంలో సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్టు చేస్తున్నారు.
విన్యాసాలు- వికృత చేష్టలు
కరీంనగర్లో కొందరు దుండగులు, యువకులు ద్విచక్ర వాహనాలపై మితిమీరిన శబ్దం, అతివేగం, బైక్లపై విన్యాసాలు, అసభ్య చేష్టలతో హల్చల్ సృష్టిస్తున్నారు. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా బైక్లపై వారి విచ్చలవిడి అలవాట్ల కారణంగా యువతులు, బాలికలు రోడ్లపైకి రావడానికి భయపడుతున్నారు. కరీంనగర్లోని ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీ నుంచి కోర్ట్ క్రాస్రోడ్స్ వెళ్లే రహదారిపై సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ద్విచక్ర వాహనాలపై అతివేగంగా, పెద్ద శబ్దం చేస్తూ ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆ రహదారిపై వెళ్లే యువతులను, బాలికలను వారు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. ప్రధాన కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు లేకపోవడం వల్ల అల్లరి మూకలు అదుపు తప్పాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
నో " సైలెన్స్" ఓన్లీ నూసెన్స్
సైలెన్సర్ లేని బైక్తో రాత్రి 9 గంటల నుంచి తెల్లవారు జామున 2 గంటల వరకు కొన్నివర్గాలకు చెందిన యువకులు, గూండాలు పెద్ద శబ్దాలు చేసే వాహనాలతో కేకలు వేస్తూ నగరంలో తిరుగుతున్నారు. చెవులు బద్దలయ్యేలా శబ్దాలు చేస్తూ మోటార్ సైకిళ్లను పదేపదే ఆన్, ఆఫ్ చేస్తున్నారు. పాదచారులను ఉద్దేశపూర్వకంగా భయపెడుతూ, వారి పక్కనుంచి వేగంగా దూసుకుపోతూ అరుస్తున్నారు. మరికొందరు రాత్రిపూట అప్పటికప్పుడు బైక్ రేసుల్లో పాల్గొంటున్నారు. రహదారి పక్కన ఇళ్లు ఉన్న ప్రజలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నారు.
" సైలెన్సర్లు అమర్చిన లేదా అధిక శబ్దం చేసే వాహనాలను నడుపుతున్న వారిని గుర్తించి, పట్టుకోవడానికి మేము చురుకుగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం. నగరంలోని అన్ని కూడళ్లను పర్యవేక్షించడానికి ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లో సిబ్బంది కొరత ఉంది. అందుబాటులో ఉన్న సిబ్బందిని అత్యంత ముఖ్యమైన కూడళ్లకు కేటాయిస్తున్నాము. అల్లరి మూకలను పట్టుకోవడానికి, ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడానికి, ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రత్యేక మొబైల్ పోలీసు బృందాలు నగరంలో గస్తీ కాస్తున్నాయి." - యాదగిరి స్వామి, ట్రాఫిక్ ఏసీపీ, కరీంనగర్
అదుపు చేయలేమా?
గతంలో కరీంనగర్లోని ప్రధాన కూడళ్లలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు విధులు నిర్వహించినప్పుడు, వారు ఇలాంటి వ్యక్తులను పట్టుకుని, పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొచ్చి, వారి తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించేవారు. ప్రస్తుతం, ట్రాఫిక్ పోలీసుల పహారా కేవలం కొన్ని నిర్దిష్ట కూడళ్లకే పరిమితం కావడంతో, ఈ అల్లరి మూకలు తమ విధ్వంసకర ప్రవర్తనను కొనసాగిస్తున్నాయి. అధికారులు దీనిని అరికట్టడంలో విఫలమవుతున్నారు. ఈ వ్యక్తులు వివిధ ప్రాంతాలలో తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నప్పటికీ, పోలీసులు ఉదాసీనంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారని ప్రజలు అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.
రోడ్లపై ఆకతాయిల బైక్ స్టంట్లు - వాహనాల సీజ్, యువకుల అరెస్ట్
అర్ధరాత్రి దడపుట్టిస్తున్న పోకిరీలు - నడిరోడ్డుపై డేంజరెస్ బైక్ స్టంట్స్ - BIKE RACING AT HYD IT CORRIDOR