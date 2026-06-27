ETV Bharat / state

నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్​ న్యూస్​ - త్వరలోనే రాజీవ్‌ యువ వికాసం

రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యం - రాజీవ్‌ యువ వికాసం పథకాన్ని గతంలోనే ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం - గతంలో మంజూరైన దరఖాస్తులకు మధ్యలోనే బ్రేక్​ - ఆశతో ఎదురుచూస్తున్న యువత

Rajiv Yuva Vikasam Scheme Telangana
Rajiv Yuva Vikasam Scheme Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 10:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajiv Yuva Vikasam Scheme Telangana : తెలంగాణలోని నిరుద్యోగ యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించాలని ప్రభుత్వం గతంలోనే నిర్ణయించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడం కోసం రాజీవ్‌ యువ వికాసం పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీనిలో భాగంగా 2025 జూన్‌ 2 నుంచి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు యూనిట్లు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ యువత నుంచి అప్లికేషన్​లు తీసుకుంది. మంజూరైన యూనిట్ల మేరకు పత్రాలను అర్హులకు పంపిణీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. కాగా చివరి క్షణంలో రుణాల విడుదల వాయిదా పడింది. దీంతో రాష్ట్రంలోని యువత నిరాశ చెందారు. అయితే తాజాగా ప్రభుత్వం ఈ పథకం అమలుపై ప్రస్తావించడంతో యువతలో ఆశలు చిగురించాయి.

రాజీవ్‌ యువ వికాసం పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు గ్రామీణ, పట్టణ స్థాయిలో మంజూరైన యూనిట్ల కోసం పురపాలక, మండల కమిటీ లబ్ధిదారుల ఎంపిక చేశారు. కమిటీ ఛైర్మన్‌తో పాటు సభ్యులుగా ఉన్న వివిధ కార్పొరేషన్ల ప్రతినిధులు, బ్యాంకు అధికారులు, ప్రత్యేకాధికారులు, డీఆర్‌డీఏ ప్రతినిధులు అప్లికేషన్ల పరిశీలనను పూర్తి చేశారు. ఈ సంవత్సరానికి గాను 2026-27 బడ్జెట్‌లో మరోసారి ఈ పథకానికి రూ.6 వేల కోట్లు ప్రతిపాదించారు. దీంతో ఈసారైనా నిధులను విడుదల చేస్తారా లేదా? అనే ప్రశ్నలు యువతలో మెదులుతున్నాయి.

చిన్న తరహా ఉపాధి యూనిట్ల పునరుద్ధరణకు : ఈ పథకంలో భాగంగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు రూ.50 వేల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. దీనిలో బ్యాంకు రుణం కొంత, మిగిలింది వివిధ కార్పొరేషన్లు రాయితీగా అందిస్తాయి. రూ.50 వేల యూనిట్‌కు కార్పొరేషన్లు పూర్తి స్థాయిలో సాహాయం అందిస్తాయి.

రాయితీ వర్తింపు ఇలా : పథకంలో భాగంగా రూ.లక్షలోపు రుణం తీసుకుంటే 70 శాతం, రూ.4 లక్షలు తీసుకుంటే 60 శాతం రాయితీ వర్తిస్తుంది. అయితే ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం తొలుత రూ.50 వేలు, రూ.1 లక్ష లోపు రుణాల పంపిణీకి అర్హులను గుర్తించింది.

దరఖాస్తుల వివరాలు : రూ.50 వేల లోపు రుణం కోసం 4746 యూనిట్లకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనార్టీ యువత నుంచి 2,910 అప్లికేషన్లు అందాయి. లక్షలోపు రుణానికి 3,293 యూనిట్లకు 4,101 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి.

ఆదేశాలు రాగానే అమలు చేస్తాం : రాజీవ్​ యువ వికాసానికి సంబంధించి ఈ నెలలో ప్రభుత్వ ఆదేశాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని ఈడీ ఎస్పీ మనోహర్​ వెల్లడించారు. వివరాలు రాగానే జిల్లాలోని అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రుణాలు అందించి స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

"రాజీవ్‌ యువవికాసానికి సంబంధించి ఈ నెలలో ప్రభుత్వ ఆదేశాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు అందగానే అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రుణాలు అందిస్తాం. యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తాం" -మనోహర్, ఎస్సీ కార్పొరేషన్, ఈడీ

వాటిని 'రాజీవ్‌ యువ వికాసం' కింద అమలు చేయాలి : ఈ పథకాన్ని ఉద్దేశించి ఇటీవల ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క ప్రస్తావించారు. సంక్షేమశాఖల పరిధిలోని స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమాలను 'రాజీవ్‌ యువ వికాసం' కింద అమలు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ అంబేడ్కర్‌ విజ్ఞాన కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ విషయాలను ఇటీవల సచివాలయంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ సంక్షేమ శాఖల సమీక్ష సమావేశంలో భాగంగా ప్రస్తావించారు. మరో వైపు స్టడీ సర్కిళ్లను బలోపేతం చేసి యూపీఎస్సీ, గ్రూప్స్​, ఇతర పోటీ పరీక్షల్లో శిక్షణ అందించి అభ్యర్థుల విజయ శాతాన్ని పెంచాలని సూచించారు. అంబేడ్కర్‌ భవనాన్ని 2027 ఏప్రిల్‌ 14 నాటికి ప్రారంభించేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

రాజీవ్ యువ వికాసం ఈ ఏడాదిలోనే అమలు చేస్తాం: భట్టి విక్రమార్క

ఎటుపోయిందో రాజీవ్​ యువ వికాసం! - ఎప్పుడొస్తుందో చేతికి రుణం?

TAGGED:

EMPLOYMENT GENERATING SCHEME TG
RAJIV YUVA VIKASAM TELANGANA
YOUTH EMPLOYMENT SCHEME TG
రాజీవ్‌ యువ వికాసం
RAJIV YUVA VIKASAM SCHEME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.