'ఆమె' కోసం యుద్ధనౌకల ఫొటోలు - అధికారుల ఫిర్యాదుతో అరెస్ట్
మనీట్రాప్లో పడి యుద్ధనౌకల సమాచారం చేరవేత - విశాఖలో యువకుడి అరెస్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 2:20 PM IST
Youth Arrested in Visakha for Sharing Warship Information in Money Trap : ఇటీవల ఆన్లైన్ మోసాలు రోజుకు పదుల సంఖ్యలో జరుగుతున్నాయి. మన కళ్లముందే ఎంతో మంది కేటుగాళ్ల వలలో చిక్కుకుని కోట్ల సొమ్ము పోగొట్టుకుంటున్నారు బాధితులు. ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు అందమైన అమ్మాయిల ఫొటోలు డీపీలుగా పెట్టుకుని ఫేక్ అకౌంట్ నుంచి మెసెజ్లు, ఫోన్కాల్స్తో అమాయకులను మభ్య పెడుతున్నారు.
వీటితో పాటు సామాజిక మాధ్యమాలు వేదికగా, కొందరు దేశానికి సంబంధించిన సున్నితమైన వివరాలు పొందడానికి ఉద్యోగులకు మాయమాటలు చెప్పి వల వేస్తారు. ఈ ఉచ్చులో చిక్కుకుని కొందరు జైలు పాలైతే మరికొందరు ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకున్న సన్నివేశాలు లేకపోలేదు. అయితే ఇటువంటి ఘటన విశాఖలో జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఒక యువకుడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
ప్రాజెక్టు వర్క్ కోసం నౌకల వివరాలు కావాలంది : మనీ ట్రాప్నకు పాల్పడుతూ యుద్ధనౌకల ఫొటోలు, సమాచారాన్ని పంచుకున్న ఓ యువకుడిని విశాఖలోని మల్కాపురం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విశాఖలో నేవీకి చెందిన షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్లో ఓ కాంట్రాక్టర్ వద్ద అచ్యుతాపురానికి చెందిన బొంగు రవి అనే యువకుడు ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్నాడు. అతనికి సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పాయల్ అనే యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది.
ప్రతిఫలంగా అకౌంట్లో డబ్బులు : ఆమె తాను దుబాయ్లో చదువుతున్నానని, తన ప్రాజెక్టు వర్క్ కోసం నౌకల తయారీ, వాటి రాకపోకల వివరాలు కావాలని కోరింది. దీంతో రవి ఇక్కడి నౌకల ఫొటోలు తీసి పంపించాడు. ఆ తర్వాత యుద్ధనౌకల చిత్రాలూ పంపాడు. ప్రతిఫలంగా అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి రవి ఖాతాకు వారానికి రూ.2-3 వేల చొప్పున సొమ్ములు జమయ్యాయి. రవి ఏడాదిన్నరగా ఫొటోలు పంపుతున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో తాజాగా అరెస్టు చేశారు.
ఈ కేసులో రవితో పాటు మల్కాపురానికి చెందిన శ్రీనివాసరావు పాత్ర కూడా ఉన్నట్లు తేలింది. ప్రస్తుతం దుబాయ్లో ఉన్న అతన్ని రప్పించేందుకు దర్యాప్తు బృందాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సామాజిక మాధ్యామాల్లో పరిచయమైన అపరిచిత వ్యక్తుల వలలో చిక్కుకుని ఇబ్బందులు కొనితెచ్చుకోకూడదని పోలీసు అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎవరైనా అనుమానస్పదంగా వ్యవహరిస్తే పోలీసులను సప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
