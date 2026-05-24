ఉగ్రవాద గ్రూపుల్లో చేరేందుకు ప్రయత్నం - యువకుడు అరెస్టు
ఉగ్రవాద గ్రూపుల్లో చేరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న యువకుడు అరెస్టు - ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉగ్రవాద సంస్థలను అనుసరిస్తున్న జయీద్ఖాన్ - నిందితుడు జయీద్ఖాన్ నుంచి నకిలీ తుపాకీ స్వాధీనం
Published : May 24, 2026 at 7:41 PM IST
Youth Arrested for Trying to Join Terrorist Groups : ఉగ్రగ్రూపుల్లో చేరేందుకు ఉగ్రవాద సంస్థతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్న ఓ వ్యక్తిని మేడ్చల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన జయీద్ఖాన్ మేడ్చల్లోని ముబారక్ హోటల్లో పని చేస్తూ పాకిస్తాన్లోని ఐఎస్ఐతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నట్లు గుర్తించారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఫైజల్ అనే స్నేహితుడి ద్వారా మేడ్చల్ వచ్చిన జయీద్ఖాన్ బొమ్మ తుపాకులతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ చేస్తున్నాడు. వీడియోలు వైరల్ కావడంతో ఐఎస్ఐ సానుభూతి పరులు హబీబ్, రాణా హుస్సేన్లు అతన్ని సంప్రదించారు. వీరిద్దరికి ఐఎస్ఐ తీవ్రవాది షెహబాద్తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. జయిద్కు తుపాకులు పంపుతామనడంతో వారితో తరచూ సంప్రదింపలు జరిపినట్లు ఇంటలిజెన్స్ పోలీసులు గుర్తించారు. అనంతరం మేడ్చల్ పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన రెండు నకిలీ పిస్టల్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
