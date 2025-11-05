ఫ్యాషన్​ ప్రపంచంలో నయా ట్రెండ్ - అందరికన్నా భిన్నంగా ఉండేందుకు పచ్చబొట్లు

ETV Bharat / state

Published : November 5, 2025 at 6:59 PM IST

Tattoos Trend In Telangana : ఒకప్పుడు చెదిరిపోని జ్ఞాపకం కోసం ఇష్టమైన వ్యక్తులు, ఇంటి దైవం పేర్లను పచ్చబొట్టుగా వేయించుకునేవారు. మారుతున్న అభిరుచుల మేర యువత శరీరంలోని వివిధ భాగాలపై రకరకాల బొమ్మలతో పచ్చబొట్లు పొడిపించుకుంటున్నారు. ఫ్యాషన్​ ప్రపంచంలో ప్రత్యేకత ఉండాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. పచ్చబొట్టు స్థానంలో తమకు నచ్చిన వారి బొమ్మలను వేయించుకునే ట్రెండ్​ను ప్రస్తుతం యువత పాటిస్తున్నారు.

పేర్లు, చిత్రాలు : మారుతున్న ఫ్యాషన్​కు అనుగుణంగా ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా వందల్లో టాటూస్ వేసే కేంద్రాలు వెలిశాయి. వనపర్తిలో మూడు ఉన్నాయి. ఎక్కువ మంది కళాశాల విద్యార్థులు పచ్చబొట్టు పొడిపించుకుంటున్నారు. వేరే వారికి అర్థం కాకుండా ఉండేందుకు ప్రేమికుల మధ్య ఉండే ముద్దు పేర్లకు, రోమన్​ అక్షరాలకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.

శరీరంపై కనిపించేలా : ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా యువకులు కొందరు బొమ్మలు వేస్తున్నారు. హనుమాన్​, త్రిశూలం, ఈగల్ (గద్ద), ఛత్రపతి శివాజీ, గౌతమబుద్ధుడు వంటి వాటిని అరచేయి, గుండె, నుదురు ఇలా అన్ని భాగాల్లో కనిపించేలా పొడిపించుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు అమ్మ, నాన్న పదాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అమ్మాయిలు కూడా తీసిపోమని నిరూపిస్తున్నారు. నుదురు, బుగ్గలు, దవడ వద్ద పచ్చబొట్లు వేయాలని చెబుతున్నారు.

ఫ్యాషన్​ వెంట పరుగులు : నేటి యువత మిగిలిన వారికన్నా భిన్నంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. అందులోభాగంగా ఎప్పటికప్పుడు వస్తున్న మార్పులను అహ్వానిస్తోంది. పచ్చబొట్ల సంస్కృతిలో భాగంగా అభిమాన కథానాయకులు, క్రికెటర్లు, వివిధ పక్షులు, జంతువులు, రకరకాల డిజైన్లకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. అంగుళం మేర బొమ్మ వేయాలంటే రూ.500 వసూలు చేస్తున్నారు. అయినా యువత తగ్గడం లేదు. కొందురు యువకులు ఈ రంగం ఉపాధిని కూడా పొందుతున్నారు.

డిజైన్​ పరిమాణాన్ని అనుసరించి ధరలు : పచ్చబొట్టు డిజైన్​, పొడవు, వెడల్పులను అనుసరించి ధరలు నిర్ణయిస్తున్నారు. అంగుళం సైజు బొమ్మ వేయాలంటే కనీసం రూ.500 వరకు ఉంటుంది. గౌతమబుద్ధుడు బొమ్మ పెద్ద సైజు వేస్తే సుమారు రూ.10,000 వరకు తీసుకుంటున్నారు. ఒక్కో దుకాణానికి రోజూ ముగ్గురు లేదా నలుగురు వరకు వస్తున్నరని నెలకు రూ.30 నుంచి రూ.40 వేల వరకు ఆదాయం వస్తోందని కేంద్రం నిర్వాహకుడు తెలిపారు.

అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : పచ్చబొట్టు వేసుకునేటప్పుడు ఆధునిక పద్ధతులు పాటించాలని వనపర్తి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాక అధికారి డాక్టరు శ్రీనివాసులు పేర్కొన్నారు. నిర్వాహకులు కొత్త సూదుల్ని వినియోగించాలని తెలిపారు. నాణ్యమైన రంగులు వాడాలని సూచించారు. మరికొంతమంది పాత డిజైన్​లను తొలగించి వాటి స్థానంలో వేరే బొమ్మలను వేయించుకోవడానికి లేజర్ చికిత్స ద్వారా తొలగిస్తన్నారని పేర్కొన్నారు. ఇలా ఎక్కువ సార్లు చేయటం వలన చర్మం దెబ్బతింటుందని వెల్లడించారు.

"పచ్చబొట్టు వేసుకునేటప్పుడు ఆధునిక పద్ధతులు పాటించాలి. నిర్వాహకులు కొత్త సూదుల్ని వినియోగించాలి, నాణ్యమైన రంగులనే వాడాలి. ఇంకొంత మంది పాత డిజైన్​లను తొలగించి వాటి స్థానంలో వేరే బొమ్మలను వేయించుకుంటున్నారు. దానికోసం లేజర్ చికిత్సను చేయించుకుంటున్నారు. ఇలా ఎక్కువసార్లు చేస్తే చర్మం దెబ్బతింటుంది." - డా. శ్రీనివాసులు, వనపర్తి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి

