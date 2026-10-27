అప్పటివరకు మంచి మిత్రులు - తాగితే శత్రువులు
Youth Behaviour After Drinking Alcohol : గంజాయి, మద్యం మత్తు యువతను విచక్షణ కోల్పోయేలా చేస్తోంది. చిన్న, చిన్న విషయాలకే చంపుకునేత వరకు వెళ్లడం పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారింది.
Published : October 27, 2026 at 2:04 PM IST
Youth Behaviour After Drinking Alcohol : పట్టణాలు, గ్రామాల్లో మద్యం, గంజాయి మత్తు యువతను పెడదారి పట్టిస్తోంది. మత్తుకు అలవాటు పడిన కొందరు యువకులు విచక్షణ కోల్పోయి గొడవలు, దాడులతో పాటు ఏకంగా హత్యలకు సైతం పాల్పడుతున్నారు. చిన్న విషయాలకే వాగ్వాదాలకు దిగుతూ వర్గాలుగా మారి ఆవేశంలో ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామాల్లో శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. అప్పటి వరకు స్నేహంగా ఉన్నవారే పాత కక్షలతో కత్తులతో దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు చూసి ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లో యువకులు గుంపులుగా చేరి కూడళ్లలో కూర్చొని సామాన్యులను కూడా వేధిస్తున్నారు.
- తాజాగా దుర్గాదేవి విగ్రహ ఊరేగింపు కొత్తగూడెం హనుమాన్బస్తీలో మూడు వర్గాల మధ్య గొడవ జరిగింది. పబ్ల తరహాలో స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేసి భారీ డీజే శబ్దాలతో ఊరేగింపు చేపట్టారు. మూడు వర్గాలు కొట్టుకొని ఇద్దరు, ముగ్గురు తలలు పగులకొట్టుకున్నారు. అయితే ఈ ఘర్షణలో అసలు సంబంధం లేని వ్యక్తులు ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అర్ధరాత్రి వరకు ఊరేగింపు జరుగుతున్నా పోలీసులు మాత్రం నిబంధనల అమలుకు ఏ మాత్రం ప్రయత్నించకపోవడం గమనార్హం.
- గత సంవత్సరంలో వినాయక చవితి రోజు ఎదురుగడ్డలో రెండు వర్గాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణకు ప్రతీకారం ఈ ఏడాది దసరా పండుగ రోజున తీరింది. అప్పటి పండుగ రోజు తనపై జరిగిన దాడికి పగతో రగిలిన యువకుడు ఈ ఏడాది పండుగ రోజున ప్రత్యర్థిపై కత్తి పోట్లతో కసి తీర్చుకున్నాడు. కలిసుందామంటూ దేవుడి సాక్షిగా ఒట్లు వేసి నమ్మించాడు. ఆ తర్వాత సరదాగా ఉందామంటూ తీసుకెళ్లి చంపేశాడు. కేవలం ఊరేగింపులో జరిగిన చిన్న ఘర్షణ ప్రాణాలు తీసే స్థాయికి చేరింది.
- ఇటీవల లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం ఎదురుగడ్డలో జరిగిన యువకుడి హత్యే దీనికి ఉదాహరణ.
''నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నాం. చట్టపరమైన అన్ని రకాల చర్యలు చేపడుతున్నాం. తల్వార్లతో హల్చల్ చేసిన వ్యక్తులను సైతం అరెస్టు చేసి రిమాండ్కి తరలించాం'' - ఆదినారాయణ, కొత్తగూడెం డీఎస్పీ
తప్పులకు నాయకులే అండగా
గ్రామాల్లో దాడులు జరిగినప్పుడు తప్పు చేసిన వారికి కొందరు స్థానిక నాయకులు అండగా నిలుస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లకుండా చేస్తున్నారు. మరికొందరు పెద్ద నాయకులు ఫోన్లు చేసి తమ తరఫు వారేనని, వదిలేయండని, తప్పు చేసిన వారికే వత్తాసు పలుకుతున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో దాడులకు పాల్పడిన వ్యక్తులు తమకేమి కాదులే అనే ధీమాతో మరింత రెచ్చిపోతున్నారు. దర్జాగా తిరుగుతూ మరిన్ని దాడులకు వెనకాడడం లేదు.
గొడవలకు ప్రధాన కారణం ఏంటి?
గ్రామాల్లో ప్రధానంగా మద్యం దుకాణాలు అర్ధరాత్రి వరకు తెరచి విక్రయించడం, పట్టణానికి అనుకొని ఉండే గ్రామాల్లో సులువుగా గంజాయి లభించడంతో గొడవలకు కారణమవుతున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరు కక్షలు పెంచుకుంటున్న యువకులు పండుగల వేళ పగ తీర్చుకునేందుకు వెనకాడటం లేదు. పోలీసులు గ్రామాల్లో నిఘా ఏర్పాటు చేసి చెడు వ్యసనాలు, రౌడీయిజం చేసేవారిని గుర్తించి ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరించి దాడులు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలి.
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