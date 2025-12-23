అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లను వారసులకు చేరవేయడమే - 'మీ డబ్బు-మీ హక్కు' కార్యక్రమం
బ్యాంకులలో మూలుగుతున్న రూ.వేల కోట్ల అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు - మీ డబ్బు-మీ హక్కు అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన కేంద్ర ఆర్థికశాఖ - అన్క్లెయిమ్డ్ ఆస్తులను తిరిగి అసలైన వారసులకు చేరవేయటమే లక్ష్యం
Published : December 23, 2025 at 1:31 PM IST
Special Story on Unclaimed Deposits in Banks : మనం కష్టపడి దాచుకున్న ప్రతి రూపాయి విలువైనదే. అయితే కొన్నిసార్లు వివిధ కారణాల వల్ల మన కుటుంబ సభ్యులు లేదా మనం పాత బ్యాంకు అకౌంట్లలో డిపాజిట్ చేసిన సొమ్మును క్లెయిమ్ చేసుకోవటం మర్చిపోతుంటాం. అలాగే బ్యాంకు ఖాతాదారులు అకస్మాత్తుగా మరణించినా వారి ఖాతాల్లోని డిపాజిట్ల వివరాలు పూర్తిగా వారసులకు తెలియవు. ఖాతాదారుల నామినీ వివరాలు సక్రమంగా లేకపోవటంతో రూ.వేల కోట్లు దేశంలోని వివిధ బ్యాంకుల్లో మూలుగుతున్నాయి. అలాంటి అన్క్లెయిమ్డ్ ఆస్తులను తిరిగి అసలైన వారసులకు చేరవేయటమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోని ఆర్థికశాఖ మీ డబ్బు- మీ హక్కు అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
1.98 లక్షల ఖాతాలు రూ.46.43 కోట్లు : బ్యాంకులో పదేళ్లపాటు ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ నిర్వహించని ఖాతాలను ఇన్ఆపరేటివ్ ఖాతాలుగా పరిగణించి అందులోని మొత్తాన్ని బ్యాంకులు ఆర్బీఐ నిర్వహించే డిపాజిటర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆవేర్నెస్(డీఈఏ) ఫండ్కు బదిలీ చేస్తాయి. ఇలా పదేళ్ల పాటు క్లెయిమ్ చేయకుండా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని 12 బ్యాంకుల పరిధిలో 1.98 లక్షల ఖాతాలకు సంబంధించి రూ.46.43కోట్లు, ఎల్ఐసీ ఆఫ్ ఇండియాలో 3,869 ఖాతాల్లో రూ.2.93కోట్లు ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు గుర్తించారు.
కలెక్టరేట్లో అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లపై అవగాహన : ఆయా ఖాతాల్లోని క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్లను వారి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించేందుకు రేపు బుధవారం (ఈనెల 24) ఉదయం 11గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు కలెక్టరేట్లో అవగాహన కల్పించనున్నట్లు లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ రాంరెడ్డి ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. బ్యాంకు శాఖ, బీమా సంస్థ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తదితరాల్లో దేనికి సంబంధించి అయినా అధికారులను సంప్రదింవచ్చని ప్రజలకు సూచించారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ను పొందడానికి గేట్వే టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్(ఉద్గమ్) పేరిట ఓ పోర్టల్ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో వివరాలు నమోదుచేయటం ద్వారా అన్క్లెయిమ్డ్ ఖాతాదారుల వారసులు ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఉద్గం స్కీమ్ అంటే : క్లెయిమ్ చేయని బీమా పాలసీలు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, డెవిడెండ్లు, స్టాక్ మార్కెట్లలోని షేర్లు ముగిసిన ఖాతాల్లోని మొత్తాన్ని తిరిగి పొందేలా కేంద ప్రభుత్వం ఉద్గం పోర్టల్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం 'మీ డబ్బు - మీ హక్కు' పేరుతో అక్టోబరు నెలలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ అవగాహన కార్యక్రమం అక్టోబరు నుంచి డిసెంబర్ వరకు కొనసాగుతోందని తెలిపారు. 2026 సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఇది అమలులో ఉంటుంది.
దేశవ్యాప్తంగా రూ. లక్షా 84వేల కోట్లు : బ్యాంకు ఖాతాల్లోని డబ్బును ఎవరూ క్లెయిం చేయని మొత్తం దేశంలో దాదాపు రూ.1.84 లక్షల కోట్ల వరకూ ఉంది. ఈ మొత్తాన్ని అసలైన హక్కుదార్లకు చేర్చాలనే లక్ష్యంతో ‘మీ డబ్బు-మీ హక్కు’ అనే ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో క్లెయిం చేసుకోని డబ్బును తిరిగి పొందడం ఎలా అనే వివరాలను ఇలా తెలుసుకోవచ్చు.
ఏం చేయాలి? : క్లెయిమ్ చేయని డిపాజిట్ను గుర్తించిన తర్వాత సంబంధిత బ్యాంకు శాఖకు వెళ్లాలి. బ్యాంకు క్లెయిమ్ ఫారాన్ని అందిస్తుంది. దానిలో పూర్తి వివరాలను నమోదు చేయాలి. దీంతోపాటు అవసరమైన అన్ని ధృవీకరణ పత్రాలను జతచేయాలి. ఒక వేళ ఖాతాదారుడే సొంతంగా క్లెయిం చేస్తుంటే ఆధార్, పాన్, పాస్పోర్టు, లైసెన్సులాంటి ధ్రువీకరణలు అవసరం ఉంటుంది. చట్టపరమైన వారసులు, నామినీలు క్లెయిమ్ చేస్తే, ఖాతాదారు మరణ ధ్రువీకరణ పత్రంతో పాటు, వారసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రాల్లాంటివి సమర్పించాలి. అన్ని వివరాలను పరిశీలించిన తర్వాత బ్యాంకు సిబ్బంది క్లెయిమ్ను పరిష్కరిస్తుంది. దీనికి కొంత సమయం తీసుకుని పరిష్కరిస్తారు.
ఉద్గం పథకంలో డబ్బులు తీసుకొమ్మని లింక్ వచ్చిందా? - అయితే జాగ్రత్త
అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్లు గురించి తెలుసుకోవాలా? UDGAM పోర్టల్లో చెక్ చేసుకోండిలా!