అలాంటి వారితో ఆర్థిక లావాదేవీలా? - మీ ఖాతా ఫ్రీజ్ అయ్యే ప్రమాదం!
సైబర్ నేరాలతో ప్రమేయమున్న వారితో లావాదేవీలు చేస్తే ఖాతా ఫ్రీజ్ - అకస్మాత్తుగా బ్యాంకు ఖాతాలు స్తంభింపచేయడంతో ఇబ్బందుల్లో ఖాతాదారులు - దర్యాప్తు పేరిట పదుల సంఖ్యలో అకౌంట్ల నిలుపుదల
Published : May 22, 2026 at 10:55 AM IST
Bank Account Freeze by Cyber Police : సైబర్ మోసాలతో కొట్టేసిన నగదు లావాదేవీలకు కమీషన్ ఆశపెట్టి మ్యూల్ ఖాతాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎక్కువగా చిరుద్యోగులు, ఆటో డ్రైవర్లు, గృహిణులు, దుకాణాదారులు డబ్బు కోసం వారి బ్యాంకు ఖాతాలను అద్దెకిస్తున్నారు. నెలకు రూ.5-10 వేలు కమీషన్గా తీసుకుంటున్నారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో సైబర్ క్రైం, శాంతి భద్రతల విభాగం పోలీసులు కేసు నమోదు చేయగానే లావాదేవీలు జరిగిన అకౌంట్ను ఫ్రీజ్ చేయిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత దర్యాప్తు పూర్తయి, నగదు రీఫండ్ చేసే వరకు ఖాతాదారులు పోలీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- కరీంనగర్కు చెందిన యువకుడు ఉన్నత విద్య ముగించుకొని హైదరాబాద్లో ఉంటూ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. తన స్నేహితుడు రూ.10 వేలు ఈ యువకుడి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేశాడు. అయితే రెండ్రోజుల క్రితం యువకుడి అకౌంట్ ఫ్రీజ్ చేసినట్టు ఫోన్కు మెసేజ్ వచ్చింది. దీంతో ఆరా తీస్తే సైబర్ నేరగాళ్లతో నగదు లావాదేవీల వల్ల సేవలు నిలిపివేసినట్టు చెప్పడంతో కలత చెందాడు.
- ఓ వ్యాపారి మిత్రుడి నుంచి రూ.40 లక్షలు తీసుకున్నాడు. అతడికి సైబర్ ముఠాలతో సంబంధాలున్నాయని వ్యాపారి ఖాతాను కేరళ పోలీసులు స్తంభింపజేశారు. ఈ కేసులో తన ప్రమేయం లేదని నిరూపించుకొని ఖాతాను మళ్లీ అన్ ఫ్రీజ్ చేసేందుకు నెల రోజుల సమయం, రూ.లక్షన్నర ఖర్చయిందని వాపోయాడు.
- హైదరాబాద్లో చిరు వ్యాపారులు, ఆటో డ్రైవర్లు, తోపుడు బండ్ల నిర్వాహకులు, ఉద్యోగులు ఇలా అకస్మాత్తుగా బ్యాంకు అకౌంట్ ఫ్రీజ్ చేయడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ సమస్యపై రోజూ చాలా మంది ఫోన్ చేస్తుంటారని పోలీసు ఉన్నతాధికారి పేర్కొన్నారు. వారికి నేరగాళ్లతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని గుర్తించిన పలు సందర్భాల్లో నిబంధన ప్రకారం ఖాతాలను పునరుద్ధరిస్తున్నట్టు వివరించారు.
దీనికి కారణం ఏంటంటే? : బాధితుల ఫిర్యాదు రాగానే అతడి ఖాతా నుంచి డబ్బు ఏయే అకౌంట్లోకి మళ్లించారనేది గుర్తించి స్తంభింపజేస్తారు. నిబంధనల ప్రకారం నగదు జమ చేసిన 3-4 లేయర్లు వరకే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. కానీ దర్యాప్తు పేరిట పదుల సంఖ్యలో ఖాతాలను స్తంభింపజేస్తున్నారు. చిరు వ్యాపారులు, ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు, సామాన్యులు లావాదేవీలకు యూపీఐపై ఆధారపడుతున్నారు. వీరికి నగదు జమ చేసిన వారి జాబితాలో ఎవరికైనా సైబర్ నేరగాళ్లతో సంబంధాలున్నా, వారి ఖాతాలకు లావాదేవీలు జరిపినా సమస్య తలెత్తుతుంది. అకౌంట్ స్తంభనపై రాజధాని పరిధిలో పోలీసులకు రోజూ 100కు పైగా అభ్యర్థనలు రావటం ఈ పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
క్లియరెన్స్లతో జాప్యం : ఖాతాదారులు బ్యాంకులు, పోలీసుల చుట్టూ తిరిగి విన్నవించిన సందర్భాల్లో ఫిర్యాదులో ఉన్న నగదు వరకు ఫ్రీజ్ చేసి లావాదేవీలు నిర్వహించుకునే సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. దీని కోసం ఖాతాదారులు 1-5 నెలల వరకు ఎదురు చూడాల్సిన దుస్థితి. కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన ఇండియన్ సైబర్ క్రైం కో-ఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సీ) ఆయా రాష్ట్రాల పోలీసులు, బ్యాంకులు, టెలికాం సంస్థలను సమన్వయం చేసుకుంటూ 1930 నంబర్కు ఫిర్యాదు అందగానే బాధితుడు నగదు జమచేసిన, వాటి నుంచి బదిలీ అయిన ఖాతాలన్నింటినీ స్తంభింపజేస్తున్నారు. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు ఐ4సీ, మిగిలిన దర్యాప్తులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు. అక్కడి నిర్ణయంతో సమస్యను అధిగమించవచ్చని తెలిపారు.
అకౌంట్ ఫ్రీజ్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం :
- గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి మీ ఖాతాలోకి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు జమ కావడం ప్రధాన కారణం.
- ఇలాంటి సమయంలో పోలీసుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా బ్యాంకులు ఆ ఖాతాలను తాత్కాలికంగా స్తంభింపజేస్తాయి.
- అవతలి వారి డబ్బును మీ అకౌంట్లో వేయించుకుని వారికి క్యాష్ ఇవ్వడం వంటి పనులకు దూరంగా ఉండాలి.
- మీ అకౌంట్ను లావాదేవీలు లేకుండా ఎక్కువ కాలం వదిలేయకుండా, అప్పుడప్పుడు వినియోగిస్తుండాలి.
'అన్నా - మీ అకౌంట్లోకి కొన్ని డబ్బులు పంపిస్తా - కాదనకు ప్లీజ్'
మీ మొబైల్ నెట్వర్క్ అకస్మాత్తుగా పోయిందా? - 'సిమ్ స్వాపింగ్ స్కామ్' కావొచ్చు - జాగ్రత్తపడాల్సిందే!