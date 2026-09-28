ఊరేగింపులో హద్దు దాటుతున్న కుర్రకారు - రోడ్లపై పోకిరీల అలజడి
పండుగలు, ఉత్సవాలు, ఊరేగింపులో కుర్రకారులు హల్చల్ చేస్తున్నారు. రాత్రిళ్లు వాహనాలపై ప్రమాదకరంగా చక్కర్లు కొడుతూ పోకిరీలు అలజడి సృష్టించారు. ఇలా వీడియోలు తీసి ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేసిన 10 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
Published : September 28, 2026 at 6:25 PM IST
Youngsters Create Nuisance During Festivals : కొంతమంది యువత చేష్టలతో జనం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వేడుకలైనా సంబరాలు, సంతోషాలు, పండగలు, ఊరేగింపులు ఇలా సందర్భం ఏదైనా సరే. వినోదం పేరిట కుర్రకారు హద్దు దాటుతోంది. చుట్టూ ఉన్నవారికి ఇబ్బందికరమని తెలిసినా అదే నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఓ వైపు రోడ్డు ప్రమాదాలతో ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టీపట్టనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు. నగరంలో ప్రధాన మార్గాలతో సహా ట్యాంక్బండ్, నెక్లెస్రోడ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్లతో గణనాథుల నిమజ్జనంలో లక్షల మంది సందర్శకులు పాల్గొన్నారు. ఇదే అదనుగా వాహనాలపై ప్రమాదకరంగా చక్కర్లు కొడుతూ పోకిరీలు అలజడి సృష్టించారు.
కొన్ని సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో కొందరు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా ఆహార వ్యర్థాలను మండపాల సమీపంలో పడేసిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మద్యం మత్తులో కొందరు యువకుడులు వీరంగం వేస్తూ పోలీసులను రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరించారని ఓ పోలీసు అధికారి పేర్కొన్నారు. ఎన్టీఆర్ మార్గ్లో ఇద్దరు కుర్రాళ్లు విధుల్లో ఉన్న కానిస్టేబుల్ వద్ద నృత్యం చేస్తూ ఇబ్బందిగా ప్రవర్తించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాల్లో వైరల్గా మారాయి. ప్రమాదకర విన్యాసాలను వీడియో తీసి ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేసిన 10 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు
- ముషీరాబాద్లో నిర్వహించిన వినాయక ఆగమన్ యాత్రలో డీజే శబ్దానికి 19 ఏళ్ల యువకుడు మరణించడంతో కన్నవారికి కడుపుకోత మిగిలింది.
- టోలిచౌకి సమీపంలో టస్కర్ వాహనంపై నుంచి యువకుడు కిందపడి స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు.
- బడా గణేశ్ వద్ద భక్తుల మధ్య చేరి మహిళల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తూ రోజుకు 200-250 మంది షీటీమ్స్కు చిక్కారు.
డయల్ 112కి 1000కి పైగా కాల్స్
ఇలా ట్యాంక్బండ్, నెక్లెస్రోడ్ పరిసరాల్లో చీకటిపడ్డాక కొందరు యువకులు బైక్లపై చక్కర్లు కొడుతూ హారన్లు మోగిస్తూ నానా ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. ద్విచక్ర వాహనాలకు సైలెన్సర్లు తొలగించి భారీ శబ్దాలతో ఉలికిపాటుకు గురి చేస్తున్నారు. వినాయకచవితి నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా అర్ధరాత్రి దాటేంత వరకు డీజేల మోగించడంతో భరించలేక డయల్ 112కి వెయ్యికి పైగా కాల్స్ వచ్చినట్టు సమాచారం.
ఊరేగింపుల్లో హద్దు మీరుతున్న యువత
క్రికెట్ జట్టు గెలిచినట్టు తెలియగానే హుస్సేన్సాగర్ ప్రాంతం అభిమానులతో హోరెత్తుతోంది. ఇటీవల ఐపీఎల్, టీ20 మ్యాచ్ల సమయంలో ట్యాంక్బండ్పై భారీగా చేరిన యువతను బయటకు పంపటం పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారింది. పండుగల వేళల్లో నిర్వహించే ఊరేగింపుల్లో హద్దు మీరుతున్న వారిని కట్టడి చేసేందుకు పోలీసులు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు. ఇటీవల ఊరేగింపులో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించిన వారిని గుర్తించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. వీరిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవటం ద్వారా హెచ్చరిక పంపాలనే యోచనలో ఉన్నారు.
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