పండగ పూట విషాదం - ఇసుకపల్లి బీచ్లో నలుగురు గల్లంతు
సముద్రంలో స్నానం చేస్తూ నలుగురు యువకులు గల్లంతు - ఎర్రపుగుంటకు చెందిన ఈగ అమ్ములు (14), ఈగ బాలకృష్ణ (15) మృతి, మిగతా ఇద్దరు యువకుల కోసం గాలిస్తున్న మత్స్యకారులు, పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 6:18 PM IST
Four Youngsters Missed in Beach At Nellore District: నెల్లూరు జిల్లాలో కనుమ పండగ రోజు తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. అల్లూరు మండలం ఇసుకపల్లి బీచ్లో ఈతకెళ్లి నలుగురు యువకులు గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైనవారు అల్లూరు పంచాయతీ ఎర్రగుంటకు చెందినవారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. తీరానికి ఇద్దరి మృతదేహాలు కొట్టుకు రావడంతో బయటకు తీశారు. మిగిలిన ఇద్దరు యువకుల కోసం మత్స్యకారులు గాలింపు చర్యలను చేపట్టారు.
ఇసుకపల్లి బీచ్ వద్ద సముద్రంలో గల్లంతైన విద్యార్థుల్లో ఈగ అమ్ములు (14) ఎర్రపుగుంట, ఈగ బాలకృష్ణ (15) ఎర్రపుగుంట, అభిషేక్ (16) ఇంటర్, ఇసుకపల్లి, గంధళ్ల సుధీర్ (15) ఇంటర్, చేజర్లకు చెందినవారిగా గుర్తించారు. ఇందులో అమ్ములు, బాలకృష్ణ మృతదేహాలను ఇప్పటికే వెలికి తీశారు. మరో ఇద్దరి కోసం మత్స్యకారులు, మెరైన్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి గాలింపు చేపట్టారు.